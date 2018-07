La guerre culturelle de la CIA contre la Russie soviétique par Cecily Hilleary

Les 600 pages de « La CIA et la Guerre Froide Culturelle » de Frances Stonor Saunders, ont déjà rapporté les millions d’efforts des Etats-Unis pour s’imposer sur la culture et sur l’art du camp socialiste et le rôle d’agents de la CIA joué par des intellectuels comme Orwell dans cet espionnage. Depuis les documents déclassifiés de la CIA, ont montré à quel point l’opération nouveau philosophe avait été épaulé par la dite CIA et comme celle-ci suivait avec intérêt et sympathie tout ce qui pouvait attaquer l’influence communiste. Y compris, comme ici, à partir de la gauche comme dans le cas de Rothko et Jackson Pollack. Il serait intéressant de voir en quoi la rupture intervenue à partir de 67 entre une partie de l’intelligenzia juive (guerre des six jours et répression des juifs en Pologne populaire) et le communisme a pu servir les visées de la CIA. Non sans convulsion, le cas de Lanzmann mérite un traitement particulier (Note et traduction de Danielle Bleitrach)