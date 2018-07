A l’école du parti, Gennady Zyuganov a parlé des perspectives du Parti communiste et de son rôle dans l’avenir de la Russie

Lors d’une rencontre avec les étudiants du Centre d’études politiques (CPU) du Comité central du Parti communiste, le Président du Comité central du Parti communiste, chef de la faction du Parti communiste à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie Guennadi Ziouganov a rappelé le problème mondial de l’humanité face au système économique capitaliste.

« Les récits sur la liberté libérale ont cédé la place à une dictature de canailles », a déclaré M. Zyuganov, faisant référence à l’effondrement de l’URSS et à la montée des jeunes réformateurs au pouvoir. Le président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a désigné le système de gestion capitaliste de gestion comme le problème global de l’humanité: « Le capitalisme, en tant que forme et système d’activité vitale, n’a résolu aucune des tâches sociales de notre temps. Il a apporté au monde douze crises féroces, dont, comme l’enseigne l’histoire, il n’y avait que trois issues: révolution, dictature ou guerre. «

En développant le thème des tendances de l’économie mondiale et la géopolitique, le dirigeant du Parti communiste a invité les participants à se pencher sur « La mondialisation et le sort de l’humanité », l’analyse des problèmes de développement de la civilisation dans le contexte du XXIe siècle.

En ce qui concerne les questions de politique intérieure, Gennady Andreevich a relevé trois dangers qui menacent la Russie aujourd’hui. Une stratégie de développement de la part du leadership qui s’ancre sur la préservation du cours libéral de l’économie, conjuguée à la propagande russophobe et la masse des partis pris anti-soviétiques, et enfin, la crise du personnel, le manque de gens très instruits, la réflexion stratégique des gestionnaires.

Gennady Zyuganov a critiqué les lois promues par le gouvernement Medvedev, les qualifiant de cyniques et anti-populaires.

Le dirigeant du Parti communiste a qualifié la « réforme » des retraites de crime qui ne correspond pas à des normes morales et a appelé toutes les organisations du parti pour organiser des manifestations de masse sur ce sujet.

« Je crois que cette loi est la plus inhumaine et la plus cynique jamais introduite par la Douma d’Etat. Elle n’est mangeable à aucune sauce « , a souligné Gennady Zyuganov.

Prenant la parole au sujet des perspectives de développement du parti et son rôle dans l’avenir de la Russie, Ziouganov a déclaré qu’il était confiant que seul le Parti communiste, en alliance avec un large éventail de forces de gauche patriotique serait capable de sortir le pays de la crise, parce que le parti dispose d’une stratégie, et du personnel. Le parti se renouvelle, des jeunes y viennent, des spécialistes de différents domaines. La contribution du Centre d’études politiques à cette mise à jour et à cette professionnalisation est essentielle a souligné Gennady Zyuganov,