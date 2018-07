Le jour même, rien ne se passe. Mais le lendemain, une véritable flambée de violence embrase la cité phocéenne, qui plonge dans le chaos. Dans la presse, des informations vont affluer, parfois approximatives et contradictoires. Mais toutes font état d’une « chasse aux Italiens » organisée spontanément dans les rues de la ville, à laquelle les persécutés répondent parfois par la violence.

Dans Le Siècle :

« L’agitation dès le début semble avoir été menée par un ou plusieurs groupes de jeunes gens d’une vingtaine d’années. Dès quatre heures du matin, samedi, des rixes commençaient à se produire entre Français et Italiens sur divers points de la ville, notamment à la place Neuve et à la Tourette. De cette esplanade élevée une bande de gamins lançait des pierres sur les passants qu’au juger ils supposaient devoir être italiens.

À cinq heures 1/2, au moment où les ouvriers se réunissent sur le cours Belsunce pour être embauchés, une troupe de jeunes gens ont commencé à faire une chasse beaucoup plus active aux italiens qu’ils rencontraient, les huant et leur administrant des coups plus ou moins forts.

À neuf heures du matin, la bande, revenue sur le cours Belsunce, rencontra un Italien et se mit à ses trousses ; mais ce dernier fit volte-face et sortit un couteau de sa poche. À cette vue les agresseurs jugèrent prudent de s’éloigner. »