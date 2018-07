Toujours la suite de mon voyage en Pologne … Qui a commencé à être absurde: eux ou nous?

ce voyage me travaille et je le laisse agir jusqu’à ce qu’il génère le besoin d’écrire.

A mon retour, non seulement j’avais perdu mon téléphone en slovaquie et ma valise à Prague, mais mon lave vaisselle pourtant un bosch (comme son nom l’indique) a rendu l’âme. De wagner à madame merkel, en passant par l’électro-ménager allemand, je commence à me demander si tout cela ne jouit pas d’une réputation surfaite. Même s’ils continuent à envahir la Pologne et d’autres terres à l’est. Ce qui développe comme il se doit en tout illogisme dans ces contrées un peu plus d’antisémitisme et de russophobie, même s’il n’y a plus de judéo-bolcheviques…

Je suis allée samedi dernier chez Darty en racheter un autre(lave-vaisselle). sur le boulevard Cantini, proche de Castellane.à Marseille, bien loin de ces terres peu accueillantes…

Devant le magasin, une femme m’aborde, la cinquantaine, blond roux, mince et elle me demande: »Est-ce que je vous connais? Est-ce que je devrais vous dire bonjour! »

Elle a des yeux en amande, opaques, elle m’avoue qu’elle n’y voit plus très bien. Je secoue la tête négativement, mais j’éprouva moi aussi une impression de familiarité qui ne trompe pas. Un peu embarrassée je lui dis: « nous ne nous connaissons pas mais je me demande si nous n’avons pas des origines communes? Et j’énonce à ma propre surpris: « je suis une juive polonaise », et vous? » Elle me répond ; « Vous vous trompez complètement, je suis séfarade, c’est mon mari qui est ashkénaze! »

La suite de la conversation est tout aussi loufoque, elle se conduit comme si nous étions seuls au monde, les séfarades et les ashkénazis, et la conversation se termine sur le fait que les juifs de Livourne ont tort d’être snobs parce qu’elle en revient et que la synagogue est minable, il ne reste plus rien et elle me conseille quelques lieux en Europe qui méritent le détour, toujours à cause des synagogues et des cimetières juifs. Ca et les camps d’extermination, il ne faut rien rater… Nous nous saluons convaincues que nous ne manquerons pas de nous revoir un jour… peut-être à l’occasion de quelques exode ou pire dans un bateau surchargé ou dans un wagon a bestiau… …

Cette histoire qui paraît tirée d’un conte de Gombrowicz (1) – bien qu’il soit goy je crois, aristocrate, propriétaire terrien même- est parfaitement exacte. Je m’interroge, non pas sur ce qui fait que nous nous reconnaissons si aisément, mais sur ce qui nous paraît drôle alors que cela génère l’angoisse pour d’autres, logique au-delà de toute raison. Est-ce nous qui avons donné à l’Europe centrale notre sens de l’absurde ou est-ce l’absurdité des conditions d’existence en Pologne et en Ukraine -entre autres- qui ont créé les Kafka et les bruno Schulz sur le modèle de ce lituanien, aristocrate Polonais dont je vous recommande BakakaI entre autres. .Il suffit de regarder cette photo, le chapeau, la redingote, comme charlot, nous nous sommes pris pour des aristocrates polonais avec des vêtements râpes.

danielle Bleitrach

(1) j’avais écris Combrowitz avant de corriger… cette manie du witz…

