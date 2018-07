Lu dans Libération: qu’est-ce que le capitalisme populaire ?

Des références qui disent tout sur ce que l’on peut espérer… ça et la réforme des retraites, Marine Le Pen et ses amis s’y reconnaîtront eux qui en Autriche se sot prononcés pour la journée de 12 heures… Entre marine le pen et madame Thatcher on voit qu’Emmanuel Macron continue sur sa lancée… La rentrée sera chaude (note de danielle Bleitrach)

Dans son discours devant le Congrès, Emmanuel Macron a défendu un «capitalisme populaire» qui «passe par un investissement des salariés dans les entreprises avec un nouvel élan de la participation et de l’intéressement». Cette notion de «capitalisme populaire» qui permettrait donc au public d’acheter des parts d’une entreprise, y compris nationalisée, renvoie notamment à l’ère Thatcher au Royaume-Uni. La Première ministre britannique (photo AFP) voyait dans le capitalisme populaire «une croisade destinée à permettre au plus grand nombre de participer de plein droit à la vie économique de la nation» en 1986. David Cameron avait repris l’idée en 2012, déclarant qu’un des «thèmes consistants des conservateurs a toujours été l’ambition de construire une nation d’actionnaires, d’épargnants et de propriétaires immobiliers».

En France, la notion de «capitalisme populaire» faisait partie du programme de Marine Le Pen lors de la campagne présidentielle de 2012. La candidate du Front national proposait ainsi«l’instauration d’une réserve légale de titres» pouvant atteindre 10% du capital dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui leur donnerait «l’accès aux dividendes mais pas au vote».

