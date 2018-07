Haïti – Cuba : Vers l’Alphabétisation de 300,000 haïtiens supplémentaires

Suite à une réunion de travail des Ministres de l’Éducation Pierre Josué Agénor Cadet (Haïti) et Mme Ena Elsa Velazquez (Cuba) lors du XIe Congrès annuel sur l’enseignement supérieur qui s’est tenu à la Havane en février 2018, autour du suivi entre autres des projets dans le domaine de l’alphabétisation, la coopération cubaine en Haïti, se prépare à l’alphabétisation de 300,000 haïtiens supplémentaires.

Rappelons que Cuba maintient depuis 1999, une brigade d’enseignants en Haïti, qui a contribué jusqu’à présent à l’alphabétisation (lire et écrire) de plus de 400,000 haïtiens avec la méthode « Yo Sí Puedo » (Oui je peux le faire), méthode qui a reçu le Prix UNESCO d’alphabétisation King Sejong en 2006. Créé par l’éminent professeur cubain Leonela Relys pour l’alphabétisation des adultes à la demande du défunt leader de la Révolution cubaine, Fidel Castro, entre 2002 et 2016, la méthode a permis d’alphabétiser avec succès plus de 10 millions de personnes dans le monde entre autres au Venezuela, au Mexique, en Équateur, en Bolivie, au Guatemala, au Nicaragua, en Colombie et en Haïti a souligné Francisco Cirilo, Coordonnateur de la brigade d’alphabétisation cubaine en Haïti qui confirme « les collaborateurs cubains se préparent déjà pour l’année prochaine avec l’objectif d’alphabétiser 300,000 haïtiens en trois étapes de quatre mois chacune. »

Selon les données officielles, on estime que le taux d’analphabétisme en Haïti dépasse 50% de la population soit environ 3 millions d’haïtien, l’un des taux les plus élevés d’Amérique latine.