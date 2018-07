López Obrador abandonne la sécurité, la résidence officielle et l’avion présidentiel EFE 04.07.2018 – 01: 16H

ces déclarations situent le président dans la lignée du très populaire ancien président de l’Uruguay Pepe Mujica, qui avait renoncé à tous les ors de sa charge et s’affirmait le président le plus pauvre du monde. C’est un symbolique qui le rattache au courant bolivarien et marque bien les alliances sud-américaines. Cependant quand on connaît la violence et les assassinats politiques qui ensanglantent le Mexique, la pièce centrale perdue par les Américains avec cette élection, on ne peut pas s’empêcher d’être inquiets. J’espère que les Cubains apporteront aide et compétence. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

« Les gens prennent soin de moi, celui qui se bat pour la justice n’a rien à craindre », a déclaré le président élu du Mexique. « Quand je dois voyager, je vais le faire comme d’habitude, dans les avions commerciaux », at-il ajouté.

Il fera de la résidence officielle « un espace pour les arts et pour la culture ».

López Obrador , le futur président du Mexique , a confirmé mardi qu’il renoncerait à la sécurité officielle, la résidence de Los Pinos et l’avion présidentiel, selon ses promesses électorales. « J’ai soutenu que je me soucie des gens et je me soucie du peuple, et celui qui lutte pour la justice n’a rien à craindre , » a dit le chef du Mouvement de régénération nationale (Morena) lors d’ une conférence de presse, après qu’il ai remporté la présidence dimanche aux urnes

Il a donc fait allusion à l’évaluation de l’utilisation des forces de sécurité publique pour sa protection, en particulier l’état-major présidentiel. À cet égard, il a expliqué qu’il ne va pas faire disparaître le corps d’ élite militaire présidentielle, mais qu’il sera intégrer au Secrétariat (ministère) de la Défense « complètement » et sera ne plus être « responsable de la garde du président de la République.

» « Je vais prendre soin de gens de la ville et je prendrai soin de vous », a déclaré Lopez Obrador, avant d’entrer dans le Palais National aux nombreux médias et supporters dans la rue.

Les promesses électorales

Le futur président du Mexique a annoncé que la résidence officielle de Los Pinos deviendrait « un espace pour les arts et la culture du peuple du Mexique » et qu’il ne va pas y vivre.

Lors de la conférence de presse, d’environ 40 minutes, il a également annoncé qu’il n’utilisera pas l’avion présidentiel. « Non , je vais utiliser ni les avions du gouvernement , ni les hélicoptères. Quand je vais devoir voyager comme d’ habitude dans la ligne d’avions commerciaux , » at – il dit. De cette façon, il a assuré que son gouvernement «se conformera à tout ce q’il a dit pendant le processus de campagne».

Lopez Obrador a remporté la présidence du Mexique avec 53% des voix aux élections dimanche dernier, à 30 points de Ricardo Anaya, du parti d’action national conservateur (PAN). Ce mardi, il a rencontré dans le Palais national avec le président encore Enrique Peña Nieto . Selon la présidence sur Twitter, Peña Nieto a reçu López Obrador et a exprimé la volonté de l’exécutif de «mener une transition ordonnée et efficace au profit des hommes et des femmes mexicains».

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3385594/0/lopez-obrador-renuncia-seguridad-residencia-avion/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web#xtor=AD-15&xts=467263

Publicités