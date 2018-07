KPRF : Les Moscovites sont les premiers à organiser un référendum contre la réforme des retraites cannibales!

En Russie, il y a partout des manifestations, les communistes rassemblent autour de l’organisation d’un réferendum contre « la réforme » des retraites imposée par le gouvernement et son parti Russie unie qui a la majorité à la Douma et dans la quasi totalité des Républiques. Le 5 juillet, une réunion du sous-groupe régional sur l’organisation d’un référendum panrusse contre la réforme des retraites a eu lieu à Moscou.En voici un bref compte-rendu. (note et traduction de danielle Bleitrach pour histoire et société.

Ruslan Thagushev. Photo Sergey Sergeev. Service de presse du Comité central du Parti communiste

2018-07-05 22:35

Lors de la réunion à la Maison centrale des écrivains, 120 personnes s’étaient rassemnlées.la réunion a été ouverte par un membre du Présidium du Comité central du Parti communiste, le premier secrétaire du Parti communiste de Moscou, député de la Douma d’ Etat VF RASHKIN . Il a parlé de l’essence de la réforme des retraites anti-nationales présentée par le gouvernement. Cette «innovation» implique une augmentation de l’âge de la retraite à 63 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. « Il n’est pas nécessaire de mener à bien cette réforme cannibale », a souligné VF. RASHKIN. C’est pourquoi, selon le chef des communistes de Moscou, le CPRF initie un référendum préalable. Dont la question serait: « Êtes-vous d’accord avec le fait que dans la Fédération de Russie, l’âge donnant droit à une pension d’assurance pour la vieillesse ne devrait pas augmenter? » V.F. Rashkin a déclaré que la réunion, en stricte conformité avec la loi, a été lancée par trois citoyens de la Fédération de Russie. Ce RV. Klimentyev , Yu.E. Lapin et M.T. Timonina . Les notifications de l’événement sont envoyées aux commissions électorales concernées. Puis, avant la réunion, le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie Y.V. Afonin . Il a noté que les maîtres de la « Russie unie »(le parti gouvernemental), a soutenu la réforme des retraites, « même de la Constitution ils s’en foutent! » Yury Vyacheslavovich a également déclaré qu’un personnel sera créé pour préparer le référendum dirigé par le chef du Parti communiste de la Fédération de Russie, GA. Zyuganov , qui comprendra des représentants de dizaines d’organisations publiques. « Ce processus commence aujourd’hui avec vous », a déclaré le vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie. Il a rappelé que 43 groupes d’initiative régionale devraient être formés pour organiser le référendum. Cependant, les propositions d’organisation, selon Yu.V. Afonina, venait de 70 régions. Yury Vyacheslavovich a également exprimé sa confiance sur le fait que les organisateurs du référendum pourront sans problèmes particuliers recueillir les 2 millions de signatures nécessaires de citoyens en 45 jours. Après tout, aujourd’hui, lors de la collecte informelle de signatures détenues par le Parti communiste, ils ont collecté 1,5 million de signatures. Yu.V. Afonin a également parlé de la lutte menée par les députés communistes dans les parlements régionaux. Malheureusement, la majorité pro-gouvernementale représentée par Russie Unie a jusqu’à présent réussi à bloquer les initiatives du Parti Communiste de la Fédération de Russie sur l’interdiction de relever l’âge de la retraite. À cet égard, Yuri Vyacheslavovich a exhorté les citoyens à prendre une part active à la manifestation panrusse le 28 juillet. * * * Lors de la réunion du sous-groupe régional de Moscou pour la tenue d’un référendum, le texte de la question et les candidatures des représentants autorisés ont été approuvés. Sur cette première étape de la réunion a terminé son travail.

Publicités