Premières réflexions d’un voyage : Pourquoi l’Europe est une catastrophe…

Après quelques jours passés en Pologne et en Hongrie, flanquée d’un adolescent français pour lequel j’éprouvais une tendresse inquiète, j’ai perçu un certain nombre de choses quant à la catastrophe européenne.

Le fond en est l’incapacité totale au moindre dialogue entre ceux que l’on a baptisé Européens… Par exemple, pour nous Français, il y a incapacité à comprendre le drame vécu par cette Europe orientale coupable d’avoir été socialiste, devenue une sorte d’espace à coloniser en faisant table rase. Et cette ignorance contamine en profondeur notre propre population, nos propres couches populaires parce que le sort de la Pologne et de la Hongrie est celui qui nous attend. Table rase… Le Tiers monde et l’exploitation au cœur du capitalisme occidental. L’adolescent français qui m’accompagnait, en l’occurrence Willem, était l’illustration de cet autisme généralisé. Il n’a jamais quitté son portable et les jeux qui l’obsèdent littéralement, si ce n’est pour prendre des selfies de lui et des paysages. Il est persuadé de tout savoir et ignore totalement les autres. Il n’a plus de filtre social, les autres sont des choses. La machine a pris la place de toute relation et l’efficacité technique supplée à tout désir de connaître et de comprendre. Il y a alors un utilitarisme spontané, l’aspiration à avoir du fric pour jouir des êtres comme des objets. Une brutalité inouïe, la seule méthode de survie qu’il connaisse. Quand j’ai perdu mon portable dans le car avec lequel nous sommes passés de la Pologne et la Hongrie, j’ai éprouvé un soulagement, un sentiment de liberté tant le spectacle de cet adolescent accroc à une machine m’était pénible. Je m’apercevais que trop occupée à former Adlane, je l’avais négligé et je ne savais plus comment récupérer ce qui relevait de la destruction d’une génération.

Il n’y a pas eu le moindre conflit entre nous, rien à lui reprocher si ce n’est cette certitude qu’il savait tout, cette incapacité à apprendre. Pourtant il est curieux, le voyage lui était un bonheur, il était attentif à mes incapacités, mais je savais que rien de la manière dont les individus vivaient ici ne l’intéressait ; l’amitié, la rencontre, lui étaient étrangères. Il était privé du désir des autres, simplement il lui suffisait d’accumuler des vues, pour qui et pourquoi? Je l’ignore…Cette attitude tranchait tellement avec ce que ma génération avait réussi à construire à travers le communisme et qui subsistait seulement au titre d’une nostalgie, du sentiment d’avoir pris un mauvais chemin, avec des adolescents pour qui la générosité, l’idéal était un luxe qu’ils ne pouvaient plus se permettre.

Le pire est sans doute que ce n’est pas seulement l’ère technologique qui s’impose à eux, mais bien l’absence totale de dialogue avec des êtres humains qui engendre cette attitude. Le désintérêt profond pour tout ce qu’on imagine ne pas être soi, l’appétit de jouir auquel on s’identifie, l’absence de culture et de la plus élémentaire des politesse, on n’a pas à être poli avec une machine, les messages sont directs, on occupe l’espace sans se soucier des autres. Ce sont les individus dont le capitalisme à son stade sénile a besoin. Ils en ont rien à foutre de ce que vous savez, tout cela a disparu dans une sorte de no man’s land dans lequel prolifèrent les escrocs politiciens, à la Macron. En revanche, les réflexes sont plus rapides, et une manière d’échapper à une autorité à laquelle on ne croit plus… En même temps des douleurs partout, des nausées, des maux de ventre, du ketchup et de la mayonnaise partout, le mac do qui vous est un pays ami… trois jours de régime rétablissent la normalité d’un corps adolescent. Je suis incapable de trouver ce qu’il y aurait à dire pour convaincre d’échapper aux multinationales de la mal bouffe. Il faisait si bon, ni trop chaud, ni trop froid, des forêts, la conscience de la part des habitants que ceux qui partent laissent un pays encore intact à des hordes… On invente les migrants pour ne pas voir que les Allemands rachètent à tour de bras les terres, les villages abandonnés.

En revenant dans la chaleur torride marseillaise, j’ai dû aller scanner un document chez un petit imprimeur du quartier. Un homme, un octogénaire y faisait reproduire deux tableaux, l’un étant un portrait de Catherine de Sienne, l’autre Saint Benoit. Et il m’a expliqué que c’étaient les saints patrons de l’Europe et que l’Europe étant bien malade, il fallait prier pour elle. Ma réponse était une matière de conclusion de mon voyage :

« L’Europe est malade d’avoir négligé ce qui fonde une nation, l’adhésion des pauvres à un nouvel espace commun. Tout a été fait pour leur faire haïr cet espace de mise en concurrence, dans lequel ils n’ont pas d’autre place que celle de ces adolescents qui vivent de selfie et de mépris des autres. Ils baragouinent l’anglais, mais n’ont rien à se dire. » On ne fonde pas une nation ou l’équivalent en prétendant priver les pauvres, les petites gens d’espérance.

Tout est faux dans cette construction, alors que d’un côté on nous abreuve de la haine du migrant et de l’autre des belles âmes inventent un accueil généreux, croient être charitables, nul ne s’interroge sur l’horreur qui engendre la mise en mouvement… mais qui écoute la dénonciation du dépeuplement de pays entiers, les anciens pays socialistes en particulier où à coup de privatisations tout a été détruit. Il ne doit plus rien rester de la Pologne populaire, de la Hongrie socialiste, il faut convaincre les pauvres qu’ils sont coupables de totalitarisme et on fait appel au complexe d’infériorité d’une paysannerie marquée par des siècles de féodalité. L’industrie a été coulée pour mieux écouler les produits allemands et la population a pris la route de l’exil. Les dirigeants fascistes et populistes que ce soient les Polonais ou les Hongrois agissent en fait en parfait accord avec les maîtres de l’Europe que sont les Allemands. Pour exploiter un pays, le vider de sa jeunesse, de sa culture, il faut des corrompus et même des fascistes. L’Europe continue à déverser du fric dans les autoroutes polonaise tandis que la destruction et l’exode se poursuivent. La haine du migrant basané est la caricature de son propre destin. Tout est faux archifaux dans cette histoire, le capitalisme produit les apparentes oppositions pour poursuivre sa domination stérile.

C’est le message qu’a tenté de nous envoyer une camarade hongroise, Judit Morva dans un texte qu’elle m’a donné à Budapest pour les camarades (1). Il ne s’agit pas comme le prétendent les libéraux de refuser un quelconque repliement sur soi-même, en dénonçant la réalité de cette Europe, mais d’ouvrir un véritable dialogue avec ceux qui ont une expérience différente et d’entendre ce qu’ils ont à nous dire sur ce qui fond sur nous. Peut-être convient-il à la question de savoir s’il faut ou non construire ou détruire l’Europe, s’interroger sur la nature capitaliste de la perte réelle des souverainetés nationales. Attention de ne pas nous-mêmes engendrer une situation où tout dialogue deviendra impossible.

Il y a eu cette exclamation de Willem devant la colère et la douleur de Monika face à ce que son pays devenait, son regret de ce qui avait disparu et que l’on peignait comme « un totalitarisme », il a dit « Si je gagne à la loterie des millions, je viendrais aider Monika à se battre pour le communisme ». Il ne s’agissait plus d’un moyen pour transformer le monde, mais d’un luxe de nantis. D’abord être riche, avoir de quoi changer son portable que l’on a détruit dans une crise de rage de frustration et après on pourra parler changement de société sans vraiment rien bouger.

Je suis convaincue qu’il y a la nécessité pour les communistes s’ils veulent que leur parti ait une utilité quelconque de regarder la réalité en face, sans la moindre illusion mais sans défaitisme. Il y a du boulot et je ne vois personne d’autre pour le mener à bien… En étant bien conscient que ce qui existe aujourd’hui dans des pays dévastés par la ruée du capitalisme occidental, de l’OTAN vers l’Est, est en train de nous atteindre. Il n’y a plus aucune retenue, la sécurité sociale (2), l’échange entre générations est en train d’être détruit comme l’ont été les acquis du socialisme… Et il est fabriqué une jeunesse capable d’accepter tous les dépouillements et qui va finir par ignorer que l’on peut aspirer à autre chose…

(2) La Macronie a décidé de supprimer toute référence à la Sécurité sociale dans la Constitution. Préparé en commission, l’amendement 694 a été adopté en catimini, dans la nuit de jeudi à vendredi. Défendu par le député Olivier Véran (LREM), il s’attaque au moindre article, phrase et alinéa de la Constitution faisant référence à la Sécurité sociale, pour remplacer le mot « sécurité » par le mot « protection ». Cela prépare la fin de l’universalité de la protection sociale à la française. Le gouvernement veut détruire notre système de haut niveau financé par la cotisation pour ouvrir la porte au modèle anglo-saxon. Il est bon de rappeler que la Sécu est l’œuvre de la classe ouvrière soutenue par un Parti communiste puissant au lendemain de la guerre, avec une URSS victorieuse et qui faisait peur au patronat, et son fondateur s’appelait Ambroise Croizat (ministre communiste). Il s’agit de souveraineté, d’une Europe du Capital, mais surtout du fait que Capital et travail sont inconciliables.

