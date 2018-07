Les Raisons d’être optimiste sur la Corée du Nord

L’Auteur: David C Kang, Université de Californie du Sud prend à contre pied la plupart des analyses nord-américaines en montrant que la direction choisie est la seule possible. Il est intéressant de voir que sa position est celle d’un grand nombre de Coréens du sud. (note et traduction de Danielle Bleitrachp)

Il y a eu un torrent de pleurnicheries autour du sommet Trump-Kim. Les critiques ne voient rien de plus qu’une photo prise avec un dictateur, et prétendent que rien n’en est sorti alors que les horribles violations des droits de l’homme en Corée du Nord ont été négligées.

Les sceptiques affirment que l’accord est le même que les précédents accords entre les États-Unis et la Corée du Nord, que Kim ne changera jamais et que la Corée du Nord ne se dénucléarise jamais et que l’ arrêt des jeux de guerre US-ROK réduira la préparation militaire américaine en cas de conflit.Mais le sommet Trump-Kim a été transformateur, quoi qu’il arrive dans le futur. C’était une transformation car la diplomatie de Kim Jong-un a changé la façon dont le monde extérieur voit la Corée du Nord, son peuple et son leader. Plus important encore, le sommet a été une transformation pour la Corée du Nord elle-même – pour la manière dont son propre peuple se perçoit lui-même et son chef.

Après les événements des six derniers mois, il n’est plus possible de soutenir les caricatures (et elles étaient des caricatures) de la Corée du Nord comme un régime reclus et erratique. Le régime a partagé avec ses citoyens des niveaux sans précédent d’informations et d’images sur les réunions à l’étranger de Kim. Les médias d’État nord-coréens ont présenté des rapports détaillés sur les sommets, y compris des mentions explicites de dénucléarisation et des photographies de Singapour. Le régime a également publié un documentaire de 42 minutes qui a fourni aux Nord-Coréens autant d’informations sur le sommet Trump-Kim que le reste du monde.

Les lendemains du sommet Trump-Kim ne sont pas une fin, c’est le début. La dénucléarisation n’est pas le but. La paix est le but. Et le meilleur moyen d’y arriver est la diplomatie. La pression ne va pas fonctionner. Plus les Nord-Coréens interagissent avec le monde extérieur et plus leur économie s’intègre dans le monde extérieur, plus il y a de chances que leur propre situation s’améliore. Si le reste du monde se soucie des droits de l’homme en Corée du Nord, il doit pleinement soutenir l’engagement avec la Corée du Nord.

La seule façon de savoir si la Corée du Nord va dénucléariser est de continuer à essayer. La Corée du Nord peut certainement dénucléariser et survivre en tant que pays, contrairement à la sagesse conventionnelle qui considère les armes nucléaires comme le mince roseau dont dépend la famille Kim pour sa survie.

Il n’est même pas tout à fait clair si la Corée du Nord dispose déjà d’une capacité d’armes nucléaires. Ce stade est proche, certes, mais l’idée que le régime de Kim ne survit que grâce à sa dissuasion nucléaire ne tient pas compte du fait que la Corée du Nord a réussi à dissuader sans l’arme nucléaire . La Corée du Nord a survécu pendant 65 ans sans dissuasion nucléaire. Il peut se défendre et décourager une attaque avec ses missiles militaires classiques et à courte portée qui pourraient dévaster Séoul et même Tokyo.

En bref, la Corée du Nord ne sera pas sans défense si elle dénucléarise. Ce sera là où c’était seulement quelques années plus tôt, avec un militaire conventionnel massif. Si Kim peut résoudre la relation avec les États-Unis, il n’a peut-être même pas besoin de cela.

Le régime de Kim peut également survivre à la détente avec les États-Unis. La Corée du Nord n’est pas sur le point d’imploser. L’idée que si Kim dénucléarise qu’il finira «mort dans un fossé» oublie le fait qu’il est toujours un dictateur brutal, et qu’il n’y a aucun signe de guerre civile ou d’agitation en Corée du Nord. D’autres pays peuvent ne pasl’ aimer, mais Kim n’est pas en danger d’être renversé de l’intérieur.

L’heure de parler de «pression maximale» est terminée. Kim a fait des concessions: un moratoire volontaire sur les essais de missiles, un moratoire volontaire sur les essais nucléaires et le démantèlement du site d’essais nucléaires. Les sceptiques soutiennent que ce sont des mesures partielles. Mais bien sûr, ils sont, c’est clair – ce sont des concessions, pas des mouvements irrécupérables.

Et oui, Kim pourrait relancer les programmes de tests nucléaires et de missiles de la Corée du Nord. Mais tant que ce ne sera pas le cas, les alliés et partenaires américains n’auront presque aucun soutien pour une action militaire ou même pour une pression économique continue contre la Corée du Nord, quelle que soit la rhétorique de Washington.

La Corée du Nord n’est pas un problème à résoudre. C’est un pays avec lequel le monde doit apprendre à vivre. Le confinement n’a jamais été réussi. La Corée du Nord fait face à la pression avec sa propre pression. Que la pression sur les armes nucléaires nord-coréennes, les droits de l’homme ou la réforme économique aient échoué. À son crédit, les efforts d’engagement et de diplomatie de Trump ont donné des résultats. C’est un premier pas dramatique et historique dans la bonne direction.

David C Kang est professeur de relations internationales à Maria Crutcher et directeur du Korean Studies Institute de l’Université de Californie du Sud. Son dernier livre est American Grand Strategy et East Asian Security au 21ème siècle , publié en 2017 .