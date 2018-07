Les syndicats chinois et cubains renforcent leurs liens

Pékin, 2 juillet (RHC) Les principaux syndicats cubains et chinois ont renforcé leurs relations ici avec un protocole d’accord qui étend la coopération et l’attribution de la Médaille de l’Amitié par l’île.

L’accord a été signé par Ulises Guilarte, secrétaire général de la Confédération des travailleurs cubains (CTC), et Li Yufu, premier secrétaire de la Fédération des syndicats de Chine (Acftu), au siège de cette dernière organisation.

Guilarte a expliqué dans un entretien avec Prensa Latina que le document cherche à réaliser la socialisation des normes, des lois et du cadre réglementaire dans lequel le travail syndical s’effectue à travers les visites des dirigeants ou l’échange de délégations de différentes structures -une année dans chaque pays.

L’idée est de visualiser le travail pratique des groupes de travailleurs lors de visites d’usines, d’unités éducatives, d’universités et de centres agricoles « , a déclaré le dirigeant caribéen.

Le mémorandum, a-t-il ajouté, envisage de rassembler les positions et le consensus dans des forums tels que l’Organisation internationale du travail pour défendre et articuler une plate-forme d’action aux niveaux national, régional et mondial pour faire face à l’offensive néolibérale du capitalisme.

C’est là que le manque d’humanité est le plus évident (….) par exemple, les grandes vagues de travailleurs migrants dans le monde qui a développé l’Europe ne reçoit pas, et en Amérique latine et dans les Caraïbes l’application de politiques discriminatoires à l’encontre des jeunes et des femmes », a-t-il dit.

Guilarte a souligné qu’il s’agit de lutter contre des phénomènes tels que la précarité de l’emploi et le sous-emploi, l’absence de prestations sociales pour les femmes enceintes et le refus des entreprises privées de permettre aux usines de s’organiser et de négocier collectivement.

D’autre part, le document scellé entre la CTC et l’Acftu prévoit des voyages de dirigeants syndicaux de secteurs économiques où il y a une grande coopération bilatérale, comme dans le cas de l’énergie, puisque la Chine construit des centrales bioélectriques et des panneaux solaires à Cuba, et donne des conseils sur le forage et l’extraction du pétrole.

Un autre point important sera le soutien de la guilde chinoise dans la modernisation de l’infrastructure de communication de son homologue cubain, qui devrait se traduire par le don de 300 ordinateurs.

La transmission d’expériences sur la protection des droits du travail dans le secteur privé, car la nation antillaise encourage l’auto-emploi et les coopératives non agricoles, domaines dans lesquels 29 % de la population active participe.

La signature du mémorandum faisait partie d’une réunion au cours de laquelle Guilarte a également remis à Li la Médaille de l’amitié, une haute décoration décernée par le Conseil d’État cubain en reconnaissance de la solidarité de l’Acftu.

Il a également été invité à participer à la séance de clôture du prochain Congrès de la CTC l’année prochaine et les deux ont ensuite animé un atelier sur la théorie syndicale sino-cubaine.

Cette activité a ouvert l’agenda du dirigeant caribéen en Chine, où il s’entretiendra également avec de hauts responsables chinois tels que Song Tao, chef du Département des relations internationales du Parti communiste, et Yang Jiechi, membre du Bureau politique de cette force politique.

(Presse latine)

Publié sous la direction de Julio Pérez

