Adlane veut devenir Makarenko, la force en lui de l’espérance pour les autres

Adlane m’a écrit une lettre superbe dans laquelle il décrit les Assises comme « un théâtre où le protagoniste principal a le mauvais rôle ». Il me dit des choses profondes sur le goût du « savoir que je lui ai transmis », il en a perçu l’essentiel, « à savoir cette soif de grandeur, être à la hauteur de ceux qu’on admire », c’est son héritage dit-il, ce qu’il doit transmettre et pour cela il a de nombreux projets dont rien ne le détournera. Au centre de ces projets, il y a l’hommage à sa mère et donc comme elle était orpheline, la volonté de fonder un orphelinat à Alger, « le plus grand et le meilleur orphelinat au monde: « Orphelinat du capricorne » « pour maman quand elle était seule et d’où il sortira des génies et des communistes pour toi ». Il ajoute ; »Remercie tous tes amis et dis leur que nous pourrions avoir dans l’avenir des projets communs: « tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon de la gravir » Confucius et il souligne la dernière phrase.

Il veut poursuivre des études d’histoire parce que là encore il m’étonne, il affirme que le passé est la clé de l’avenir.

je suis sûre qu’Adlane ignore tout de Makarenko et pourtant Il faut absolument que je trouve le poème pédagogique de Makarenko pour le lui donner à lire.

Vous vous souvenez Anton Makarenko, instituteur de formation, prend en 1920, dans la province de Kharkov en Ukraine, la direction d’un établissement destiné à recevoir des adolescents délinquants, établissement qu’il rendra célèbre sous le nom de colonie Gorki. L’époque est rude, partagée entre la famine (les enfants ne mangent pas toujours à leur faim), le banditisme (Anton Makarenko organisera des tours de garde pour empêcher les pillages et assurer la sécurité des routes autour de la colonie), une gabegie chronique (il lui faudra constamment récupérer le matériel destiné à la colonie presque toujours « envolé »), et une pénurie généralisée (tout manque, les chaussures comme les lits). Si l’époque est rude, le travail qui se présente à Anton Makarenko ne l’est pas moins. Il fut contraint, pendant longtemps, d’avoir sur lui un revolver pour « défendre sa peau » selon ses propres termes, et, dans la colonie même qu’il dirigeait, il dut plusieurs fois faire le coup de poing pour sortir et se sortir de situations inextricables. Le Poème pédagogique [1][1] Anton Makarenko, Poème pédagogique, OEuvres complètes…, ouvrage qu’il rédigera au fil de l’expérience entre 1925 et 1935, fourmille d’anecdotes dramatiques illustrant le quotidien pitoyable des débuts de la colonie Gorki [2][2] Voir par exemple la description qu’il donne, p. 27,….Sur l’espérance, car Anton Makarenko est convaincu que l’Union Soviétique est le pays qui, par la révolution sociale qu’il vient d’accomplir permettra l’avènement d’un homme nouveau. Il ne sera pas un homme différent (rien n’est plus éloigné de la pensée de Anton Makarenko que l’idée d’une transformation « psychologique » de l’homme) mais un homme qui, évoluant dans une collectivité organisée et juste, pourra alors contribuer à la réalisation du progrès et du développement et, ce faisant, se réaliser lui-même. Car, écrit Anton Makarenko, « je ne crois pas qu’il existe de gens moralement déficients. Il suffit de les placer dans des conditions de vie normales, de leur imposer des exigences définies, en leur donnant la possibilité de les remplir et ces gens deviennent des gens comme les autres, des hommes en tous points normaux [5][5] Anton Makarenko, Les drapeaux sur les tours, Œuvres…. » L’éducation, la rééducation des délinquants, mais au-delà l’éducation tout entière doit concourir à créer les conditions de cet avènement. Pour ce qui concerne les délinquants, il ne s’agit pas de les amender mais de les mettre en condition de devenir des hommes, de créer avec eux une collectivité « d’un charme éblouissant, d’une véritable opulence laborieuse, d’une haute culture socialiste, et ne laissant presque rien subsister de ce dérisoire problème : amender l’homme [6][6] Anton Makarenko, Poème pédagogique, op. cit., p. 6… ». Cette espérance chez Anton Makarenko n’a rien d’une utopie, n’est pas une illusion lointaine, c’est un but à atteindre, dont il rappelle constamment les difficultés, mais dont il est convaincu que la réalisation est en marche.

C’est une expérience éducative dans un contexte extrême et je crois qu’Adlane là où il est peut plus que quiconque en éprouver la richesse. Vous voyez nous n’avons pas agi en vain… quand je lis que notre force, moi ses parents, ceux qui l’ont soutenu, est-en lui, je sais que comme pour Makarenko cette force est l’espérance du communisme, je continue…