The Guardian : Elections au Mexique: victoire historique pour Amlo, le candidat de gauche

Un nationaliste de gauche épris de baseball qui a promis de sévir contre la corruption, freiner la guerre contre la drogue au Mexique et gouverner pour les pauvres a été élu président de la deuxième plus grande économie de l’Amérique latine.

Andrés Manuel López Obrador, un homme de 64 ans aux cheveux argentés qui est connu sous le nom d’Amlo et compte parmi ses amis le leader travailliste Jeremy Corbyn, a été élu avec au moins 53% des voix, selon un compte-rendu rapide de la commission électorale mexicaine .

Le plus proche rival de López Obrador, Ricardo Anaya du Parti de l’Action nationale (PAN), a obtenu environ 22% tandis que José Antonio Meade, un fonctionnaire de carrière pour le Parti révolutionnaire institutionnel, ou PRI, qui a dirigé le Mexique pendant la plus grande partie du siècle dernier, est troisième avec environ 16%.

S’adressant aux médias après l’annonce de ces résultats, López Obrador a promis d’être fidèle à la confiance que lui ont accordée des millions de Mexicains. « Je vais gouverner avec rectitude et justice. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous décevrai pas. Je ne trahirai pas les gens « , a-t-il dit.

Le président élu du Mexique a promis de gouverner pour les gens de toutes les classes sociales, toutes les orientations sexuelles et tous les points de vue. « Nous allons écouter tout le monde. Nous prendrons soin de tout le monde. Nous respecterons tout le monde « , a-t-il dit. « Mais nous donnerons la priorité aux plus humbles et aux oubliés. »

Plus tôt, avec des sondages de sortie pointant vers un glissement en faveur d’Amlo, ses rivaux ont commencé à concéder la défaite. « Pour le bien du Mexique, je lui souhaite la meilleure des chances », a déclaré Meade.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! 120K

Anaya a déclaré: « Comme je le lui ai dit il y a quelques minutes au téléphone, je reconnais son triomphe, j’exprime mes félicitations et lui souhaite la meilleure des chances pour le bien du Mexique … Les citoyens voulaient un changement et ils ont opté en majorité pour l’alternative qu’il représente. »

Alors que l’ampleur du triomphe d’Amlo est sans conteste, ses partisans ont commencé à inonder la place principale, symboliquement animée, de Mexico, le Zócalo, où il devait prononcer un discours de victoire.

« Nous espérions ce moment depuis plus de 12 ans », a déclaré Oliver Izquierdo, 38 ans, un réalisateur qui était parmi les foules jubilatoires. « Finalement la démocratie s’est imposée au Mexique ».

Des sondages de sortie ont également suggéré que le parti Amlo fondé en 2014 – le Mouvement pour la régénération nationale ou Morena – avait remporté au moins cinq des neuf élections des gouvernorats, parmi lesquelles la première maire élue de Mexico, Claudia Sheinbaum. « Nous avons gagné! Nous sauverons la Cité de l’espoir », écrit-elle sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, Amlo, qui depuis des mois a dominé ses adversaires dans les sondages, a envoyé un message de victoire aux journalistes alors qu’il arrivait pour voter dans un bureau de vote de Mexico.

« C’est un jour historique », a-t-il déclaré, appelant le vote « un plébiscite dans lequel les gens choisiront entre plus ou moins le même changement ».

Comme on estime que 89 millions d’ électeurs sont descendus dans les bureaux de vote le dimanche, il est devenu clair que les Mexicains – nourris avec sleaze politique, la violence flambée et la pauvreté – ont voté massivement pour le changement et ont rejeté les deux partis qui ont occupé la présidence depuis la fin d’une -party rule en 2000 .

« Ce pays est dans un trou profond et il est le seul qui peut nous en sortir » , a déclaré Manuel Molina, un travailleur publicitaire de 34 ans, en votant Amlo dans le quartier de Tacubaya à Mexico.

La fonctionnaire Evelyn Correa a dit qu’elle soutenait Amlo parce qu’elle était fatiguée des politiciens corrompus et éhontés: « Il ne résoudra pas tout comme il promet … Mais nous avons essayé les [autres partis]. J’espère qu’il est différent. »

Delfina Gómez, une proche alliée qui siège au sénat mexicain, a déclaré au Guardian qu’elle croyait que les électeurs épuisés par la corruption soutenaient Amlo et Morena parce qu’ils voulaient « une transformation radicale dans la façon de faire de la politique et dans les politiciens eux-mêmes ». .

Gómez a appelé Amlo un homme honnête et économe qui mènerait « un gouvernement d’austérité et d’honnêteté »: « Il trouve honteux que quelqu’un puisse afficher sa richesse alors que d’autres meurent de faim. »

Amlo s’est engagé à plusieurs reprises à faire de l’éradication de la corruption l’objectif principal de sa présidence, une fois qu’il aura prêté serment le 1er décembre de cette année. « Nous allons nous débarrasser de … ce cancer, qui détruit ce pays », a-t-il promis lors de son dernier rassemblement de campagne.

Les analystes s’attendent également à ce qu’il adopte une approche moins agressive et moins militarisée de la «guerre contre la drogue», vieille de 11 ans au Mexique, qui a fait près de 200 000 victimes et qui est largement considérée comme une calamité. Pendant la campagne, Amlo a argumenté « vous ne pouvez pas combattre la violence avec plus de violence, vous ne pouvez pas combattre le feu avec le feu » et a proposé une amnistie conçue pour aider les petits délinquants à se détourner d’une vie de crime.

Eric Olson, spécialiste du Mexique et de l’Amérique latine au Woodrow Wilson Center de Washington, a dit avoir vu le Mexique se retirer des affaires régionales sous son nouveau chef. « Amlo n’est pas un internationaliste… on peut s’attendre à ce qu’il joue moins un rôle actif dans la région au Venezuela, au Nicaragua et dans d’autres zones difficiles ».

Olson s’attendait également à des moments de tension avec le président américain Donald Trump, dont la politique de séparation familiale, récemment dénoncée par Amlo, était arrogante, raciste et inhumaine. « Mais il est impossible que les Etats-Unis s’éloignent du Mexique ou que le Mexique s’éloigne des Etats-Unis. Ils sont joints à la hanche et ont besoin de travailler ensemble même si leurs présidents ne s’aiment pas et ne s’entendent pas. »

Carlos Bravo, un expert en politique du centre de Mexico pour la recherche économique et l’enseignement, a prédit que le président Amlo ferait de la lutte contre la pauvreté une politique phare, tout comme l’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a fait après 2002 avec des projets tels que Bolsa F un m Ília et zéro faim. Sous Amlo, il prévoyait «des investissements massifs dans la politique sociale» que le nouveau président du Mexique pourrait utiliser pour montrer qu’il s’attaquait non seulement à la pauvreté et à l’inégalité, mais aussi aux racines sociales du crime et de la violence.

Cependant, Bravo a déclaré que la « coalition hétéroclite » derrière le triomphe électoral d’Amlo était si diverse – avec d’anciens communistes, des ultra-conservateurs et tout ce qu’il y avait entre les deux – qu’essayer de deviner comment il pourrait gouverner était une course folle. « Très franchement, il y a actuellement beaucoup d’incertitude quant à ce que le gouvernement de López Obrador va faire. »

« Il y aura beaucoup de luttes intestines [entre maintenant et son investiture] … et le résultat de ces luttes intestines sera crucial pour décider comment le gouvernement López Obrador va regarder et quelles seront ses priorités », a ajouté Bravo. .

Les principaux membres de la gauche latino-américaine ont exprimé l’espoir que l’élection d’Amlo pourrait relancer la « marée rose » de la région . « Il signalera le retour des vents progressistes en Amérique latine! » Gleisi Hoffmann, le président du Parti des travailleurs du Brésil.

Au Brésil l’ancienne présidente Dilma Rousseff mise en accusation a déclaré qu’une victoire Amlo « ne serait pas seulement une victoire pour le Mexique, mais pour toute l’Amérique latine ».

L’ancienne présidente de l’Argentine, Cristina Kirchner, a tweeté : « Andrés Manuel López Obrador représente l’espoir, pas seulement pour le Mexique mais pour toute la région. »