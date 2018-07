Les aspirations de l’humanité ne peuvent se réaliser que dans une société socialiste

Nous mettons déjà en œuvre ici, grâce à Marianne, ce qui est pour la première fois depuis longtemps à l’œuvre d’une base commune, notre désir de connaître (au-delà des caricatures médiatiques) une véritable connaissance des pays qui se réclament du socialisme, le chemin sera long avant d’assimiler la réalité, mais nous ne nous contentons plus des caricatures, ni des stéréotypes, sans pour autant nous identifier. (note de Danielle Bleitrach)

De la part de Marianne qui doit désormais savoir très bien le coréen: Pour répondre aux interrogations des camarades sur la nature du « régime » nord-coréen et aussi à cet article de Nicolas Maury par exemple (je ne connais pas d’autres articles sur le sujet dans les milieux communistes ou proches des communistes, mais il y en a peut-être): https://www.editoweb.eu/nicolas_maury/Le-Parti-des-Travailleurs-de-Coree-du-Nord-est-il-un-Parti-communiste_a9901.html j’ai pensé utile de traduire cet article récent que j’ai trouvé sur une communauté de VK (le « Facebook russe ») appelée « Groupe de solidarité avec la RPDC ».

C’est donc traduit du russe et non du coréen!

https://vk.com/solidarity_dprk?w=wall-34486042_89520

Pyongyang, 18 juin (KCNA) – Le journal « Rodong Sinmun » [Journal des travailleurs, NdT] dans un article du 18 juin a dénoncé le fait que les impérialistes et les médias aux ordres calomnient le socialisme en le qualifiant de « société inhumaine » et clament haut et fort la « supériorité » du capitalisme.

L’article note ce qui suit:

Les impérialistes et les éléments pro-bourgeois prônent la «liberté» et «l’égalité», mais aucune démagogie ne peut justifier une société capitaliste contraire aux intérêts du peuple.

Dans la société capitaliste, il est impossible de rêver à une véritable liberté et de véritables droits pour les masses populaires.

Le capitalisme n’est pas une société «libre», comme les impérialistes le prétendent, mais une société inégale, une dictature.

La réalité montre clairement que le capitalisme est une société antipopulaire où sont régulièrement violés la liberté et le droit des masses populaires.

La richesse va vers la richesse, la pauvreté vers la pauvreté – c’est cela la société capitaliste.

Une société où puisse être protégée et réalisée l’indépendance des masses ne peut être qu’une société socialiste.

Le socialisme est la société idéale de l’humanité, et ses avantages et sa véracité se confirment dans les dures difficultés de l’histoire.

Le socialisme a une viabilité éternelle à cause de sa scientificité et de sa véracité.

Notre peuple à travers la vie réelle a acquis la conviction que seul le socialisme peut garantir une véritable liberté et une véritable égalité, une vie heureuse et épanouissante, et que seule la voie vers le socialisme est le chemin pour la mise en œuvre de l’auto-idéal des masses.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de société idéale dans le monde qui pourrait remplacer le socialisme.

Aussi les aspirations de l’humanité ne peuvent-elle se réaliser que dans une société socialiste.

