Mode d’emploi de la signature de la base commune

Chers camarades,

Après la Pologne me voici chez des amis et camarades en Hongrie, à part le fait que j’ai perdu mon portable en Slovaquie tout va bien… Ce voyage avec mon petit fils Willem et son cousin Nabil est vraiment formidable et les camarades sont ravis d’inviter des camarades de France, à propos du congrès, chacun est bien persuadé de son importance. Le parti communiste français, à l’inverse des autres partis de l’eurocommunisme n’a pas disparu même si son pronostic vital est en jeu, on en attend beaucoup donc. L’espérance est double, d’abord que le PCF sorte de son effacement momentané et retrouve audience et prestige, mais aussi qu’il prenne conscience qu’il existe dans les ex-pays socialistes une situation complexe, la conscience d’avoir perdu énormément avec la fin du socialisme, mais aussi la manière dont y compris l’Europe cautionne la montée de l’extrême-droite nationaliste pour donner des boucs émissaires au mécontentement. Tout cela est passionnant, mais il faut bien rentrer et nous serons là mardi.

Voici la lettre que j’adresse aux camarades de ma cellule

Je vous expédie le texte que nous sommes un certain nombre à avoir élaboré, en l’occurrence autour d’André Chassaigne, de Nicolas marchand, de Frédéric Boccara, les camarades de Vénissieux, de Lyon, et de l’Hérault, du Var, du bassin d’Arcachon, etc… d’autres envisagent de s’y adjoindre parce que cette base commune réunit tous ceux qui ne souhaitent pas éluder le bilan et la crise de notre parti, ils souhaitent plus d’autonomie, mais ne cachent pas les points de différence, voire de divergence et veulent qu’ils soient discutés. En ce qui me concerne, des questions essentielles comme l’histoire du socialisme réel, les rapports internationaux sont abordés, j’ai contribué à l’écriture initiale du texte, celui-ci a été transformé dans l’esprit que je viens de décrire et j’ai accepté ces transformations parce que l’essentiel est non pas de trancher mais que les opinions s’expriment et que comme le disait Maurice Thorez en son temps: « pas de mannequins dans le parti, que les bouches s’ouvrent » pour cela il faut un texte clair. Certains pourront regretter que le parti ne soit pas plus tranché en faveur de telle ou telle option qui leur parait essentielle, mais un des mérites de ce texte c’est que tout en permettant l’union de tous ceux qui souhaitent la survie dans l’autonomie de leur parti, il ne s’agit pas d’un fourre-tout, ce qui est non consensuel est pointé.

Voici donc le site sur lequel est cette base

« http://manifestecommuniste2018.fr »

l’adresse suivante pour les signatures contact@manifestecommuniste2018.fr ou les collecterici

Voici ensuite la démarche à suivre pour ceux qui désirent signer ce texte selon les dispositions de nos statuts: mardi ou mercredi à mon retour j’irai à la fédération chercher mon attestation de cotisations à jour, si d’autres camarades veulent que je prenne les leurs qu’ils me le signalent.

Il faut remplir l’attestation de soutien et demander l’attestation ADF à ta FD par tel ou mail et envoyer le tout par mail à « gisele cailloux » <gisele.cailloux@wanadoo.fr>

