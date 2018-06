dominique vidal : « Le communisme, on a vu ce que ça a donné »

je suis à 100% d’accord avec cet article de dominique Vidal et c’est tout ce que je demande aujourd’hui aux communistes que d’arrêter de suivre les analyses qui lui sont imposées par la bourgeoisie, ils se tirent une balle dans le pied (note de Danielle Bleitrach)

Bal sur une place de Yalta en Ukraine. Photographie de Davide Monteleone, 2007. © Davide Monteleone/VII.

Vingt-cinq années se sont écoulées depuis la chute du mur de Berlin. Pourtant, la propagande visant à réduire le « communisme réel » au goulag reste plus prégnante que jamais. Un spécialiste en la matière, l’historien Stéphane Courtois, répète même que « la dimension génocidaire des régimes communistes apparaît en toute clarté ». L’enjeu de cette bataille d’idées concerne moins le passé que le présent et l’avenir : il s’agit de bétonner dans l’opinion la conviction qu’il n’y a « pas d’alternative » à la loi des marchés.

Que le socialisme soviétique et ses variantes aient mis en œuvre – en la pervertissant – l’idéologie marxiste ou qu’ils lui aient été, dès l’origine, étrangers, peu importe en définitive : plus de soixante-dix ans durant, ce modèle a été, pour la majorité de l’humanité, identifié à l’idée même de socialisme. Et l’échec du premier a donc profondément entaché la seconde.

Les conséquences de la disparition de l’Union soviétique et de ses alliés européens auraient déjà dû semer le doute sur ces jugements à l’emporte-pièce. Pour les peuples concernés, il s’est agi d’un basculement dans le capitalisme sauvage, ouvrant une période de grave régression sociale et morale. Entre 1991 et 1994, l’espérance de vie à la naissance des hommes russes a diminué de sept ans ; en 2010, elle n’avait toujours pas retrouvé son niveau des années 1980.

« Sans titre », photomontage d’Ion Barladeanu, 2006. © Ion Barladeanu/2006/Coll. Emmanuel Rioufol.

Depuis 1991, d’un bout à l’autre de la planète, des mouvements de libération nationale ont également vu disparaître leur principal point d’appui : ayant perdu son statut d’enjeu dans le combat entre l’Est et l’Ouest, leur cause a quitté le devant de la scène internationale, perdant ainsi ses moyens d’action et d’influence. Palestiniens, Nicaraguayens, Angolais, Mozambicains, voire Sahraouis peuvent en témoigner douloureusement. A l’échelle mondiale, l’Occident, avec à sa tête les Etats-Unis, débarrassé de son ennemi principal et de la pression qu’il exerçait sur lui, a même pu se croire, un temps, seul maître du monde…

Le manichéisme de cette campagne fait aussi l’impasse sur le contexte historique de l’expérience communiste. La révolution d’octobre 1917 a mis en chantier la première société échappant au système capitaliste qui, depuis son apparition, régnait sans partage sur la planète. Cette « première » s’est déroulée dans un pays peu avancé, puis dans des Etats à peine libérés du joug colonial. Enfin, elle a dû faire face à l’hostilité du monde occidental (boycotts de tous ordres, ruineuse course aux armements et aux interventions étrangères, etc.).

Avant sa sanglante décomposition, la yougoslavie a expérimenté des formes audacieuses d’autogestion.

Reste que le passage, si courant qu’on pourrait le penser obligé, des expériences communistes par des phases de répression massive, parfois monstrueuse, impose à quiconque croit en un changement radical de nos sociétés un devoir de réflexion. Il importe de mettre au jour les racines et les mécanismes de cette dégénérescence comme les raisons de la faillite des tentatives de réforme démocratique de ces régimes. Dernière en date, le « printemps de Prague » de 1968, que Moscou et ses alliés écrasèrent militairement, sans mesurer que cette ultime aventure équivalait, à terme, à un suicide collectif.

Mais les leçons à tirer de sept décennies de communisme ne sont pas que négatives. Quiconque visitait l’Union soviétique ne pouvait manquer d’être frappé par le niveau culturel exceptionnel de sa population, par la gratuité de l’éducation supérieure, le prix très bas du logement. La Chine, malgré le terrible gâchis de la période maoïste, est devenue la deuxième puissance mondiale par son produit intérieur brut (PIB). La Yougoslavie, avant sa sanglante décomposition, avait expérimenté des formes audacieuses d’autogestion. Cuba a construit un système de santé sans égal en Amérique latine. Le Vietnam est parvenu à surmonter des décennies de guerres, française puis américaine…

Bref, rien ne serait plus absurde que de répondre à la campagne de disqualification du communisme par le silence, en dissimulant ses expériences sous le tapis. Analyser ces dernières, en comprendre les ombres comme les lumières, constitue un moment nécessaire de la reconstruction d’un projet de transformation sociale.