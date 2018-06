A coeur vaillant rien d’impossible… une page est tournée pour Adlane comme pour moi…

ça y est nous avons vu Adlane. Je pensais le trouver écrasé, à bout, pas du tout. Il était propre, régénéré. Il a dit, je ne devais pas prendre plus de 5 ans, mais ça m’apprendra à faire des conneries, cela me servira de leçon. Le tout est que je ne perde plus mon temps et que mette celui-ci à profit pour me reconstruire. Ce procès qui m’avait tant éprouvée, lui l’a reconstitué. D’abord le viol était un effet de manche de l’avocat, il y a bien eu une tentative mais il s’est battu quitte à prendre des coups et même se faire massacrer la mâchoire.

Et nous avons enfin su le fin mot de l’histoire sur ce qui c’était passé entre ces deux ados et qui explique beaucoup de choses: non seulement ils étaient enfermés toute la journée dans cette chambre mais ils n’arrêtaient pas de fumer du cannabis du matin au soir. « la chambre était envahie de fumée… » Toutes ces pratiques sataniques, ces fantômes, ces scarifications étaient complémentaires de cet excès… Et ces deux imbéciles n’ont jamais osé l’avouer comme si dire aux parents, à la police le fait de fumer était plus grave que l’excès auquel ils avaient été conduits. Il sait qu’il ne supporte pas le cannabis, l’épisode délirant en prison a été provoqué par une autre prise. Mais ça aussi il l’a compris comme il sait qu’il doit désormais s’assumer en adulte et il ne veut plus que nous gâchions notre vie pour lui. S’il a souffert aux Assises, c’est d’avoir par sa stupidité, sa misérable histoire d’amour, fait souffrir toute sa famille, de nous voir tous en plein désarroi à cause de lui.

Il a déjà pris de multiples contacts avec l’administration pénitentiaire. Il souhaite poursuivre sa licence d’histoire, c’est possible semble-t-il. En fait, il sait bien qu’il va devoir envisager un avenir professionnel, qu’il ne pourra pas devenir chercheur, enseignant puisque pendant neuf ans sa condamnation le lui interdira. Mais dans le cadre de sa reconstruction il a besoin d’une activité intellectuelle qui lui convienne, peut-être n’a-t-il pas renoncé à son ambition de toujours: être scénariste. Pour le moment il a besoin d’éprouver de l’intérêt pour ce qu’il apprend.

Il pense ne pas retourner aux Baumettes, il préfère Luynes, parce que c’est propre, neuf, sans rats et cancrelats, mais il espère être envoyé à Avignon, pas dans une maison d’arrêt. Si tout se passe bien il aura des jours de sortie. Tout le monde a compris qu’il n’était pas un délinquant mais un imbécile qui s’était mis dans une situation infernale.

La page est tournée, il ne l’aime plus et se demande encore comme Swann (un amour de Swann) pourquoi il a perdu tant de temps avec une femme « qui n’était même pas son type ». Il est resté sidéré durant le procès, stupéfait de se trouver là à cause de la violence d’un amour adolescent qu’il n’éprouvait plus et il espère de tout coeur pour elle qu’elle se reconstruira et que ce que ses avocats ont dit, à savoir qu’elle recommençait des études était vrai, mais il ne veut plus rien en savoir, les mensonges de la défense ont définitivement brisé cet attachement comme de la voir blottie dans les bras de ce beau père incestueux ou du moins qu’elle prétendait tel, l’appelant sans cesse à la rescousse lui Adlane pour « empêcher qu’elle plante ce porc ». Etait-ce encore un mensonge, une invention ? Il l’ignore et cela ne l’intéresse plus, qu’elle reste avec ses démons ou s’en débarrasse, peu lui importe. Il sait désormais qu’il a conquis l’indifférence, il y a eu trop de manipulation, trop de mensonges, ce procès, ces 8 ans alors que quand il y a mort et autant de circonstances atténuantes, il ne sont même pas appliqués parfois, mais il est prêt à payer. Rien n’excuse ce geste même si la victime est en pleine forme, même s’il était gorgé de souffrance, d’humiliation , de drogue, même s’il avait 18 ans.

Il a cru vivre l’absolu d’un amour, ce que personne avant lui n’aurait éprouvé, il a cru que le cannabis l’emportait dans les rêves et calmait leurs angoisses à tous les deux. Ca aussi je peux comprendre, chercher à apprendre à vivre avec des angoisses, c’est un apprentissage et non des moindres. Mais il s’est retrouvé démuni, il peut murmurer cette tirade de Shakespeare symbolisée par cette cour d’assise où il était impossible de s’expliquer : »

« La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s’agite durant son heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus. C’est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. »

Il ne reste plus qu’à tenter de faire ce qu’on doit, le mieux que l’on peut, en se disant que le théâtre n’est que divertissement chèrement payé. Il avait son libre arbitre et il l’a abandonné pour un rôle.

Parce qu’il a compris cela, j’ai pu enfin sortir moi aussi de mon cauchemar, revivre à travers cet enfant, le calvaire de la maladie mentale (mais aussi de l’addiction au cannabis) de mon propre fils. Je sais qu’il a compris qu’il devait devenir un adulte et ne plus avoir besoin de moi, même si le choix de l’histoire est sans doute un dernier lien, le plus important.

, il a demandé également à travailler, un petit boulot y compris en bibliothèque et bien sur à se soigner, ça il y a obligation.

il a déjà rendez-vous avec le psychiatre et le psychologue. Il veut se battre pour être à l’isolement ce qui lui permettra de travailler, faire ses études, écrire et qui correspond à l’obligation de soin… Il veut que de notre côté nous vivions et que nous ne venions le voir moins surtout s’il obtient d’être à Avignon… Il se sent mieux maintenant qu’il sait ce qu’il attend et qu’il peut de ce fait faire des projets.

Il dit avoir tourné la page et assumer.

Je suis assez contente, j’ai été la seule tout au long de ce procès à défendre la maturité d’Adlane. Je n’ai pas cherché à réellement expliquer ce que j’entendais par là, faire partager ce dont je suis convaincue : « il y a mille sortes d’intelligences dont la bêtise n’est pas la moindre » disait thomas Mann. Il suffit d’avoir affaire à un gendarme stupide qui a décidé de faire votre malheur pour mesurer la terrible efficacité de la bêtise. A l’opposé du spectre des intelligences, il y a l’inefficacité intégrale de ceux que l’on considère comme intelligents et qui en fait ont un mode d’intelligence orienté vers la compréhension pour la compréhension. Tous les individus se déploient sur un tel vecteur, ils sont plus ou moins l’un ou l’autre… Adlane a toujours été plutôt du côté de la stupide inefficacité des gens dits intelligents, ceux qui cherchent à comprendre. Moi aussi. Je suis ainsi faite que l’on me propose de m’intéresser à, par exemple, la vente du sel en basse Bretagne au XIII e siècle, je me passionne aussitôt pour ce que je découvre alors que je ne veux pas savoir des choses de tous les jours, cela m’ennuie et je m’en détourne. Et dans cette cour d’Assise, dominée par la redoutable efficacité de la bêtise collective, celle des logiques institutionnelles et des stéréotypes, je suis démunie et j’ai conscience de la catastrophe que je peux faire si je dis ce que je pense. Adlane est assez semblable à moi, mais la vie, ce qu’il a vécu l’a déjà transformé. Il faut le laisser se développer, avancer, arrêter de projeter. Le libérer de moi, de ce temps où il était un enfant et où nous nous interrogions sur la raison pour laquelle notre planète était bleue.

Voilà, je suis soulagée et prête à de nouvelles aventures en Pologne avec Willem, Monika et Nabil.. A la rencontre de notre b berceau familiale à toutes les deux à Tarnov. Il y a notre livre en perspective. Je vais là encore affronter d’autres cauchemars, celui de l’antisémitisme, du nazisme, de ma petite enfance, mais je me sens joyeuse.

Jadis j’ai fait 6 ans de psychanalyse, avec un lacanien qui ne pipait pas mot, pour affronter la maladie de mon enfant. Ce mutisme m’avait paradoxalement donné de la force. J’ai du faire le chemin toute seule, celui qui était censé savoir et qui, derrière moi allongée sur un divan, par son silence me disait que c’était à moi de savoir et à nul autre. Peut-être faisait-il des mots croisés? . J’avais passé les trois premières séances à pleurer, sangloter, moi qui ne pleure jamais, au prix de la séance c’était cher payé, cela me soulageait tellement que je n’ai rien regretté… Cela m’a aidé et je retrouve aujourd’hui face à Adlane, ce que j’avais compris à cette époque: il faut être face aux êtres jeunes comme un filet de sécurité, ne pas les étouffer, les laisser jouer les funambules, mais être simplement un filet en cas de chute. Mon fils avait pu trouver la capacité de se soigner lui-même et, comme je l’ai dit, quand malheureusement il est mort d’une embolie pulmonaire, il faisait partie des 35% de schizophrène capable de gérer sa maladie. J’avais été aidé par Hamid et Djaouida, je leur ai rendu leur aide. Maintenant c’est à lui Adlane à faire face aussi. On m’avait dit un jour qu’une psychanalyse réussie c’était quand on découvrait le monstre qui vous faisait peur, c’était un nounours en peluche que l’on plaçait sur son lit. Je doute que le mien soit un nounours, mais ce qui est sur que je n’ai plus peur de ce qui pèse sur les êtres humains et dont même une psychanalyse ne nous délivre pas. Freud a du fuir devant ces horreurs..

Nous envisageons de partir de Cracovie vers Budapest, la Hongrie… ce sera spartiate, comme d’habitude…

J’espère qu’en rentrant la proposition de base commune sera terminée, j’ai travaillé sur la partie internationale entre ma conférence sur notre livre sur Staline et les journées aux Assises, j’ai réussi à participer mais pas autant que ce que je le souhaitais. Ce sera au retour. Ce dont je suis convaincue c’est qu’il y a des choses que je n’admettrai pas. J’espère de tout coeur que le parti communiste trouvera les forces de sa survie, d’un changement de ligne et d’équipe, mais si tel n’était pas le cas j’apprendrai à vivre avec cette fin auto-programmée de ce qui fut LE Parti de la classe ouvrière, de l’internationale et quel que soit le chagrin que j’en éprouverai, là aussi à 80 ans je tournerai la page pour aborder d’autres temps, non pas pour renoncer au communisme mais pour le vivre dans l’avenir. Peut-être vaut-il mieux dans les temps présents rester une intellectuelle et ne prétendre s’engager que dans ce qui en vaut la peine, mener à bien un combat et savoir en quitter le terrain quand vous n’y êtes plus nécessairement utile. On verra à mon retour.

Freud disait qu’il y avait trois choses impossibles : gouverner, éduquer et psychanalyser. Parce que tout dépendait en fait des gouvernés, des enfants, de l’analysant… Eux seuls pouvaient mener à bien le processus citoyen, celui de l’apprentissage et celui de la maîtrise ou tentative de maîtrise de sa vie. Le dirigeant, l’éducateur et le psychanalyste n’étaient que le prétexte à cette avancée ou non.

A bientôt à vous tous… je donnerai des nouvelles… Merci à vous qui nous avez aidés, vous ne pouvez pas savoir combien…

danielle Blitrach

Publicités