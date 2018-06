la propagande anti-russe

La Russie est probablement le pays le plus diffamé et calomnié du monde… (ниже на русском)

Regardez ces deux photos.

En haut celle publiée par l’AFP (Agence France-Presse), blâmant la Russie qui « a massacré les chiens errants dans les villes du Mondial de foot pour faire place propre ».

En bas – la photo originale, prise à Karachi au Pakistan et publiée en 2016.

Le cadrage a été volontairement modifié pour enlever tous les éléments permettant la localisation.