BEIJING, 22 juin (Xinhua) — La Chine fera face calmement à l’attitude instable des Etats-Unis, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère du Commerce, en commentant les récentes frictions commerciales. « La Chine suivra son rythme établi, s’en tiendra à la vision de centrer le développement sur le peuple, fera avancer résolument la réforme et l’ouverture, promouvra avec fermeté le développement économique de haute qualité, accélérera le développement d’une économie moderne et gérera de meilleure manière ses propres affaires », a indiqué le porte-parole Gao Feng lors d’une conférence de presse. « Nous sommes pleinement confiants dans les perspectives économiques brillantes de la Chine et dans son immense potentiel de développement », a-t-il souligné.