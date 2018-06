Après nous le déluge…

Cette cour d’Assise fut un profond traumatisme dont j’ai du mal à me relever. Il y avait cet enfant dans un box, et la victime, cette autre enfant en face sur les bancs de la partie civile avec ses avocats,son père et sa mère. Tous tournés contre le jeune homme de 20 ans en cage. Les deux enfants avaient survécu, mais ils avaient enlaidi, elle était prognathe et lui aussi avait une lippe douloureuse, comme deux nourrissons faisant la moue, la bèbe dit-on en Provence. Toute une cour contre lui mais aussi contre elle dont la pauvre vie fut révélée y compris par une impitoyable expertise psychiatrique.

j’avais le sentiment d’être la seule à savoir l’injustice d’un tel enfermement, d’une telle exposition de ces deux là.

Certes lui avait accompli cet acte insensé que je n’ai cessé de lui reprocher tant au parloir où j’allais le voir, que dans les coups de téléphone qu’il me donnait à moi et à ses parents. A la fin tout l’argent qui lui était envoyé passait dans ces tentatives de garder le lien au-delà de l’enfer qu’il subissait. Il mangeait l’ordinaire immangeable, il se privait de tout pour entendre nos voix. Par moment je n’avais plus la force de subir sa douleur, il m’est même arrivé une fois de ne pas répondre parce que j’étais incapable d’assumer.

Il était là, mais j’étais la seule à sentir avec autant de force, que nous aurions tous dû être à ses côtés ou à sa place. Nous n’avions pas su agir. et passait l’ombre de mon pauvre enfant, mort il y a 5 ans jour pour jour d’une embolie pulmonaire, la nuit, sans que je sois là, ni d’ailleurs un personnel hospitalier pour empêcher l’étouffement. Sa longue maladie dans laquelle après la mort du père, nous avons été rejetés lui et moi dans la solitude totale de la maladie mentale. Tous ces amis, ces camarades, qui nous ont laissé dans ce terrible huis clos où l’on croit perdre la raison avec son enfant.J’ai été la seule pendant dix ans à écouter jusqu’au bout ce qu’était un délire schizophrénique. Je continuais à aller à la fac, à faire de la politique, et j’affrontais les hallucinations, je tentais de comprendre à quel point elles étaient réelles. C’était ça le terrible, pour celui qui vit ce cauchemar rien n’est plus réel que les fantômes, son propre corps qui se dissocie. La seule aide que j’ai trouvé ont été Hamid et Djaouida, ils ont offert à mon fils une famille aimante. Willem adorait son tonton qui le lui rendait bien.Mon fils paraissait presque guéri, il subissait tous les mois sa piqûre retard et le bilan pour sa pension avait réduit celle-ci jugeant qu’il était désormais en état de travailler. C’est alors qu’il y a eu cette hospitalisation d’urgence, le pneumothorax qui devait avoir lieu le lundi et la mort dans la nuit de dimanche. Il y a 5 ans.

Adlane était allé au bout d’une telle douleur qu’il avait les mêmes hallucinations. J’ai tenté de faire face pour une fois de plus comprendre, et je savais qu’il n’était pas- pas encore schizophrène. Comment expliquer? Quand le mal est installé, il n’y a plus d’espace pour autre chose que le délire. Adlane conservait tous les souvenirs de l’enfance, n’est pas fou qui veut, et il n’avait même pas cet ultime recours.

Il est ce jeune arabe qui avait cru franchir les obstacles parce qu’il était studieux, parce qu’il était athée peut-être cause de sa mamie juive qui lui parlait de Spinoza, de Darwin, de l’apparition de l’homme préhistorique… ne l’avais-je qu’un peu plus voué au racisme ordinaire, la souffrance accentuait son type. Celui qui est suspect. Un arabe avec un couteau…mon pauvre petit qui voulait savoir pourquoi la mer était bleue et qu’est-ce qu’une révolution…

Je savais qu’il était là dans son box en train de lutter pour rester avec nous, pour subir cet étrange procès qui était celui de ces deux enfants qu’un monde d’adulte avait laissé glisser dans la folie. Nous étions tous responsables et ça allait bien au-delà.

Quant à elle : J’ai dit le parcours de Laura, violée en famille à treize ans, à dix sept ans ayant déjà subi deux IVG, enfoncée dans un scénario de répétition. Espérant à chaque amour l’absolu,la fusion, et découvrant à un moment qu’elle était impossible, donc toute la haine pour ceux qui l’avaient fait souffrir remontant avec une violence inouïe. Adlane l’avait suivie dans tout, les scarification, les jeux autour de la mort y compris celle de mon propre fils, il avait abandonné ses études pour calmer cette fureur, mais il n’avait pas su lui interdire un nouvel IVG, assumer cet enfant et elle ne le lui avait pas pardonné. Sa vie était devenu un enfer, ils avaient adopté un chien, dans leur chambre de bonne sordide, elle lui avait tendu un couteau « Tue-là pour me prouver que tu m’aimes plus qu’elle! » Il avait refusé et l’enfer sans sommeil, sans manger avait continué. Jusqu’à ce geste terrible de sa part. Quand je lui demandais « mais pourquoi tu ne l’as pas quittée! » C’était impossible, non seulement parce qu’il l’aimait mais parce qu’il la retrouvait à l’hôpital, sept tentatives de suicide. Oui il est allé jusqu’au bout, il n’a pas quitté cette chambre de bonne, dans une cellule de même espace, il a même partagé le viol, les coups, la machoîre casée… il avait déjà connu un avant goût avant l’enfermement quand à la sortie de l’école de Laura une bande de voyous proches d’elle lui a cassé le nez… Ils ont mêlé leur sang et leur souffrance…

Nous avons tous vécus à côté de ce drame, je me sens plus coupable que la pauvre Djaouida dont le mari était dans le coma et qui suppliait en vain la mère de Laura de venir chercher sa fille mineure et qui lui répondait : « ma fille je ne la veux pas, j’attends qu’elle ait 18 ans pour la mettre dehors définitivement. Une enfant qui avait été violée sans qu’elle porte plainte, qui en était à sa septième tentative de suicide et son second IVG à 17ans. L’enfant en question accusait le beau père d’attouchements, la grand mère racontait qu’elle mettait un grand couteau derrière son oreiller pour se protéger du beau père. Les grands parents ont refusé de venir au procès mais on a lu leur témoignage en faveur d’Adlane et contre la mère et le beau père incestueux. Qui tous les deux étaient partie civile avec laura, tout le monde réconcilié contre adlane qui payait pour tous. Le père qui avait refusé de venir comme depuis des années il repoussait sa fille vers le foyer maternel qui ne voulait pas d’elle.

Et là dans ce box, ce pauvre enfant insensé qui n’avait pas la force d’assumer ce parcours et qui était en bout de chaîne. Elle a cru trouver protection, il a accepté de lui donner toutes les preuves qu’elle exigeait, il a fini par avaler les médicaments qu’elle prenait pour ses troubles du comportement. Et puis il y a eu l’iVG, l’enfant perdu une fois de plus, la trahison. Il a tenté de lui offrir une bague de fiançailles. Ils n’avaient pas d’autres ressources que la bourse d’étudiant d’Adlane, mais ils étaient en pleine irréalité, ils ont cherché un appartement, sans rien obtenir bien sur…

Quand ils ont tenté de me parler, quand j’ai découvert une part de ce qu’ils vivaient, de ce qu’avait été la vie de Laura j’ai eu des mots plein de banalité pour répondre à ses confidences. Elle me croyait riche, elle pensait que j’allais leur offrir une voiture et elle m’a haïe pour ne pas avoir répondu à ses espérances. Elle lui a interdit de me voir. Il a obéi et c’est là qu’elle a commencé à inventer le fantôme maléfique du mon fils.

Comment dire tout cela, comment partager pour le sauver ?..

Quelle vérité trouver dans ce lieu parodique qu’est une cour d’Assise, un théâtre où chacun enfile la robe qui lui garantit le rôle, le justifie, et il faisait si chaud que le satin noir ou rouge du costume collait à la peau… Certains jurés avaient abandonné toute dignité vestimentaire, tatoués, en training et tee shirt, des beaufs, ils feignaient tous de savoir ce qu’ils ignoraient, je ne pouvais m’empêcher de noter mentalement les contresens comme à l’oral d’un examen… Mais surtout parodique parce qu’en rupture de plus en plus avec la réalité, une société qu’ils prétendent représenter et qui est en plein ébranlement. Celui de ces deux enfants, mais aussi de l’univers lycéen, les bandes qui à Marseille s’affrontent, menacent et l’inutilité de la plainte: on entrevoyait chez les adolescents un monde parallèle où ils faisaient et subissaient leur propre loi, les coups, les menaces, l’impossibilité de porter plainte face à la logique des bandes qui étaient déjà un antichambre de l’horreur de la prison et de la loi des caïds.

Rien ne peut faire oublier que les juges, les avocats, les psychologues, les matons sont obligés de participer à cette loi pour avoir la paix, ils rusent. L’avocat le plus fort c’est celui qui est capable de maîtriser cette loi non dite, celle des flics, des voyous. Une caricature du pouvoir et je finissais par haïr la corruption de celui qui savait naviguer au milieu de ces codes absurdes et des stéréotypes ordinaires qui leur tiennent lieu de compréhension. Les plaidoiries sont concours d’éloquence, théâtralité et ruse toujours pour bien rester au niveau le plus bas, celui supposé du jury… Surtout ne pas sortir de là… C’est un danger pour l’accusé que de tenter d’échapper au lieu commun.

J’avais le sentiment d’être la seule à percevoir cela, un peu à la manière dont le schizophrène voit devant lui des choses que les autres ignorent et ces choses là avaient trait à mes propre cauchemars, ceux de ma petite enfance sous le nazisme, la fuite parce qu’une main avait écrit « il y a des juifs cachés ici! » ou encore ces gens battus dans cette rafle que je regardais assise par la Gestapo sur une chaise dans ce palace de la côte d’Azur, ces bombes…

Après nous le déluge, disait tous ces adultes qui ne voulaient pas voir… Et c’était d’autant plus terrible que je jouissais d’un bizarre statut particulier. Il y avait l’âge, quand je suis partie témoigner je tremblais et j’ai voulu maîtriser, j’ai conservé mes lunettes noires pour que l’on ne voit pas mon émotion, je me suis servie de ma canne pour ne pas trembler, le chemin qui me menait à la barre des témoins m’apparaissait si long, Adlane me fixait avec une sorte d’avidité, je l’entendais mentalement me dire « Mamie dis leur, je t’en supplie! »… » J’ai refusé la chaise que l’on me proposait, je participais de la théâtralité générale.Effectivement on m’a tout de suite accordé un statut d’expert… L’avocat général s’est même fendu d’un discours sur le fait que j’étais « une grande intellectuelle, un individu célèbre avec une grande audience », ce qui était pour le moins excessif. Et, dans les faits, j’étais impuissante au milieu de cette considération qui était une comédie supplémentaire. J’ai demandé l’apaisement, j’ai dit que ce procès n’aurait jamais dû avoir lieu, qu’il y aurait dû avoir d’autre manière de gérer les enfants… Je me demandais ce qu’ils comprenaient… je savais qu’Adlane comprenait et peut-être Laura. Mais une fois de plus je me sentais inefficace, une fois de plus je n’avais pas les codes, ce qui était capable d’être entendu.

Cela redouble mon incapacité à agir sur le plan politique, à intervenir pour que cette société pourrie accepte de se transformer au lieu d’accumuler ruine et puanteur… je me sens si inefficace à faire partager ce que j’éprouve, ce sentiment d’urgence hérité des peurs de la petite enfance.

A mon grand étonnement, la partie civile a repris en me citant ma demande d’apaisement. Le procès paraissait aller vers la fin du cauchemar d’Adlane, l’avocat général est même venu vers nous pendant les délibérations, en nous disant: « Vous allez bientôt le récupérer! » Et puis il y a eu ce verdict : 8 ans. dont deux ans de renvoi dans l’enfer de la prison. La révolte… L’épuisement… Mon texte, le premier. Le réveil avec la décision de me battre, la rencontre d’hamid et de son frère avec l’avocat, l’annonce qu’Adlane serait protégé.

Pourquoi est-ce que je continue encore et toujours l’affrontement, alors que je n’aboutis à rien ? cette tenacité en moi est double, celle des juifs, de vrais chiendents, mais aussi les pauvres, les ouvriers, ceux qui comme Hamid et Djouida ne peuvent renoncer à se battre. Nous la mettrons en oeuvre pour Adlane, mais combien d’enfants sont condamnés à l’horreur dans le silence général et toutes les parodies auxquelles personne ne croit et qui pourtant laissent parfois filtrer du sens, le fait que les choses pourraient être autrement.

Mais personne n’a la force d’assumer, parce qu’il faudrait consacrer autant de temps et d’énergie pour reconstruire ce que toute une société s’est employée à détruire, alors il vaut mieux jeter le pantin cassé au rebut… On ne tranche plus le col mais on espère ne revoir jamais, alors qu’ils se multiplient, ils sont là… ceux qui exigent justice, ceux qui les haïssent… une sorte de danse macabre… Après nous le déluge, pour le moment chacun croit avoir raison…parce qu’il n’a pas la force d’être autre, pas la force d’entretenir ceux qui se nourrissent de la misère et des peurs.

Voilà, je pars le 25 en Pologne avec Willem, le fils de Mafoud a décidé de venir avec nous, c’est un adulte d’une quarantaine d’années, curieux de tout, il a choisi de nous suivre, Monika nous attend à Cracovie. Une part de moi se demande ce qui me prend d’aller me fourrer dans cet antre de l’antisémitisme et de la haine raciste. Avais-je besoin de cela? Avais-je besoin de me confronter une fois de plus au nazisme, à la chute du socialisme, à l’Histoire incohérente et dans laquelle je tente en vain de mettre un peu d’ordre.

Danielle Bleitrach

Publicités