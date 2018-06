Evolution favorable peut-être

Hamid et son frère ont rencontré l’avocat, qui est d’accord pour poursuivre sa mission pour le protéger. Moi je dois dire que j’ai préféré les laisser agir, j’étais épuisée.

En fait, le procureur et l’appareil de justice ont plutôt bien agi : ils ont mis des obligations de soin qui font que l’avocat peut intervenir pour le faire placer dans l’hôpital psychiatrique des Beaumettes. Là, si tout se passe bien, il sera protégé, les soins seront commencés et il pourra même entamer des études. Si tout va bien il en aura pour 20 mois et la possibilité même de sortir avec un bracelet électronique.

En fait, l’avocat a expliqué qu’à partir du moment où il était aux Assises, il devait y avoir crime. Si la qualification avait été de moins par exemple coup et blessure il était de fait acquitté, ce que la partie civile ne voulait pas, ni d’ailleurs le ministère public. IL y avait donc soit 8 ans, soit 12 ans, voir 14 ans. Il y aurait pu y avoir certes dans les 8 ans, 4 ans de sursis et il sortait, mais il a été tranché dans le sens du ferme mais la sanction minimale, puisque comme je vous l’ai expliqué il y avait reconnu la non préméditation, l’altération passagère.

Mais il semble que tout le monde du procureur à l’avocat général soit conscient des souffrances endurées et tout va être fait pour le protéger.

Me voici un peu rassurée et j’espère de tout coeur que quand je partirai en Pologne avec non seulement Willem mais le fils de Maffoud qui a décidé d’être du voyage à savoir le 25 tout sera réglé et Adlane sera dans un lieu où il ne craint rien.

Danielle Bleitrach

