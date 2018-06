Adlane victime du harcèlement d’un jury de Beauf

Je suis épuisée mais je veux vous donner des nouvelles du procès d’Adlane.

Comme je vous l’avais écrit, ceux que l’on peut considérer comme l’appareil judiciaire, à savoir le procureur et même l’avocat général, ont témoigné de modération. A tel point qu’après avoir plaidé, l’avocat général est venu vers Djaouida et moi et nous a dit gentiment « Vous allez le récupérer bientôt ».

Avait été abandonné la préméditation et avait été retenu sur une rapport très positif de l’expert psychiatrique l’idée d’un acte commis sous altération mentale. L’expert avait dit qu’il fallait absolument qu’Adlane se soigne et que l’on ne peut pas se soigner en prison.

Le verdict a paru tenir compte de cela parce que l’assassinat donc la préméditation, le guet-à-pend ont été dénoncé, l’altération retenue mais il a été retenu comme le demandait l’avocat général la tentative d’homicide. Ce qu’avait réclamé l’avocat général a été alors retenu par le juré qui a donné 8 ans à Adlane. Alors que tout le monde pensait qu’il aurait un temps correspondant à ce qu’il avait déjà subi, 2 ans et six mois, avec les suspensions de peine, cela fait sait 4 ans, le jury pouvait donc lui donner quatre ans de sursis et il sortait avec obligation de soin. Il a bien des obligations de soin, mais il est de fait condamné à être encore en prison pendant deux ans. Ce que l’on nous a décrit des Beaumettes, me convainc qu’Adlane n’y survivra pas. Ce jury l’a donc condamné à la mort, à la folie, sans le moindre état d’âme, il le savait mais que voulez vous un jeune arabe qui à bout de douleur après 5 nuits sans sommeil, sans manger finit par avoir un geste insensé (commis sous altération mentale reconnue) ne peut pas s’en sortir comme ça. Il devra payer pour tout ce qu’à subi cette fille, à savoir, un viol à treize ans en famille, qui donc ne portera pas plainte, une enfant reniée par son père, qui n’a même pas daigné venir à l’audience et qui avait fait un rapport très favorable à Adlane. Les grands parents ont refusé de venir témoigner, ils sont partis en voyage aux Baléares, mais ils ont dénoncé les attouchements du beau père, partie civile comme la mère qui chassait sa fille de chez elle, malgré les supplications de Djaouida dont le mari, le père d’Adlane était dans le coma. Ce beau père incestueux, dénoncé par les grands parents, mais aussi par le journal intime de la jeune fille qui s’appelle Laura, va même comme la mère complice toucher chacun 5000 euros de dommage intérêts. Laura qui avec une mère pareille à 17 ans avait subi un viol à treize ans, et deux IGV l’un à Quinze ans, l’autre à 17 ans.

Ces deux enfants qui ont été obligés de se cacher dans une chambre de 7 mètres carrés, la taille exacte de la cellule où il vit depuis en prison, un lieu presque aussi sordide, où il n’y avait pas de toilette, pas de salle de bain. Ils étaient enfermés là-dedans dans leur amour fou, alors que la mère refusait de reprendre sa fille et que Laura prétendait que son beau père la violait. Hamid qui lui avait demandé de partir après avoir découvert que ces deux adolescents se livrait à la scarification, qu’Adlane se soit suiccidé en avalant les médicaments pour troubles mentaux que devait prendre Laura. On les a tous laissé là-dedans, moi y compris. je peux toujours le raconter que mon fils venait de mourir, que ma mère est morte dans mes bras peu après, mais j’ai aussi choisi le confort de penser à autre chose. A côté dans le box des accusés il y aurait dû avoir tous ces adultes, dont la longue chaîne d’irresponsabilité avait placé ces deux enfants dans cet enfer où il finissaient par voir des démons et le fantôme de mon fils que Laura prétendait évoquer. nous y avions tous notre place et désormais il y a tous ces membres du jury.

Laura, une enfant détruite par tous ces gens est arrivée ne bout de course telle une grenade dégoupillée sur Adlane qui était une victime désignée depuis si longtemps…

Le seul qui a tenté de l’aimer jusqu’au bout, d’assumer tout ce parcours dont il n’était pas responsable, le seul qui n’a pas considéré comme une pute et qui lui a offert une bague de fiançailles avec l’argent de sa bourse d’étudiant, celui qui a abandonné ses études pour elle, et bien lui est condamné à 8 ans de prison et un retour donc pour 2 ans dans une prison où il a tout subi y compris des viols , la mâchoire cassée, des coups, alors qu’il a tenté de résister. Nous l’avons sauvé, il a été mis grâce à notre action en isolement et on le renvoie dans cet enfer. Parce qu’un jury de beauf et de femmes nourries de balance ton porc, ont accepté en conscience de l’envoyer à la mort.

Lui dont le père de Laura pourtant plein de préjugé à l’égard des arabes avait reconnu les qualités d’Adlane et combien il avait été rassuré quand Adlane a offert une croix à sa bien aimé. Adlane aimait une fille que les autres considéraient comme une putain et la traitait comme telle, Adlane transcendait les moeurs de sa religion à l’égard des femmes et c’est lui qui paye de la part de ce jury imbécile qui en fait la victime d’un harcèlement comparable à celui subi enfant parce qu’il était trop bon élève. OUi l’avocat, je le pense à déclenché la meute, il y a participé même si avec toute son habileté il a réussi à convaincre l’appareil judiciaire, il a jeté l’enfant aux loups.C’est cela dont j’avais peur et cela s’est réalisé.

Son avocat a fait un numéro, mais l’a désigné de fait comme victime du harcèlement, en en faisant un minable, c’était bien ce que j’avais prévu, cet avocat un corse, ne respecte que les flics et les truands… Il nous a aussitôt donné rendez-vous jeudi chez lui pour que soit versé les 3500 qui restent à verser pour payer le passage aux assises, ce qui a été bien sur précédé d’autres versements. Nous en sommes à 20.000 euros d’avocats. Il n’a pas daigné préparer les témoins, n’a pas jugé bon de m’utiliser pour démonter le personnage de l’arabe qui envoie des coups de couteau, le fait que je sois juive. Il est vrai que le jury de beauf devait être aussi anti-juif, qu’anti-musulman et de toute manière très anti-intellectuel.

Voilà si Adlane reste au Beaumettes il est mort…

Ce soir je n’ai pas la force d’en dire plus.

Encore un mot, certain vont me demander si nous allons faire appel. Non et pour une raison très simple, un appel aux assises, cela fait encore une durée de deux ans d’attente et surement aux Beaumettes, alors que notre seul espoir est que les 2 ans en question il les passe dans une prison de dépôt et pas dans une maisons d’arrêt des Bouches du Rhône, l’enfer. Et il sera dans un état encore pire, incapable désormais de se défendre… Nous sommes pris au piège et de mois en moins soucieux de le soumettre à la roulette russe de la justice. Quand nous avons une population des Bouches du Rhône votant massivement pour Marine le Pen, que dans le jury il n’y avait pas un seul arabe ou africain…

Il y a aussi l’espoir qu’il passe 4 ans dans un hôpital psychiatrique puisqu’il a une obligation de soin de 4 ans. Mais est-ce que l’avocat va daigner s’en occuper ? Qui peut faire quoi dans ce domaine puisque l’avis impératif de l’expert a été nié par le jury.

Ce que l’on découvrait c’était une justice parallèle, celle des enfants, des adolescents, mon petit fils a eu le nez cassé en allant chercher laura dans son école par une bande de voyous. Il y avait des photos. « Pourquoi vous n’avez pas porté plainte a demandé le juge? » « Mais monsieur, vous êtes à Marseille, ils seraient revenu pour faire du mal à Laura! » Au cours du procès, il est ressorti brièvement que Laura avait avec une bande bloqué dans les couloirs Willem avec quatre voyous et que ceux-ci lui avaient dit qu’aux Baumettes il y avait des amis qui feraient la peau à Adlane… Toujours personne ne porte plainte, parce que si on balance à la justice cela sera pire. Cette justice là plus personne n’y croit et ces jeunes dans toute Marseille apprennent à s’en passer.. C’est alors la loi de la jungle, celle qui règne aux Beaumettes est déjà à l’oeuvre. Cela s’appelle le fascisme.

Danielle Bleitrach

PS, je vais un peu me reposer, marcher demain pour me détendre et me vider la tête.

