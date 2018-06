Le premier jour du procès d’Adlane a montré une justice humaine

le premier jour du procès s’est plutôt bien passé. Moi qui témoigne aujourd’hui je n’ai pas eu le droit d’assister aux débats, mais les échos que j’en ai eu sont positifs.

Djaouida , ma fille, la mère d’Adlane a pu exprimer sa vérité : un coeur éperdu d’amour, prête à faire face à tout, une mère courage qui loin de détester la jeune femme faisait tout pour les aider mais était effrayée par la relation, l’enfermement, les délires alors que son époux était dans le coma. Ne pas savoir que faire de cette enfant torturée que sa famille repoussait et qui avait vécu tant de drame. la fragilité d’Adlane, ses souffrances, un premier amour.

Willem a été génial, de spontanéité, faisant un bouclier de son corps pour son frère qui était peut-être l’aîné mais qu’il avait toujours protégé, il a su dire le caractère toxique de la relation tout en dénonçant un acte qui l’horrifiait. Dès que l’on voit Willem, on l’aime.

Adlane a été très clair, très explicite, il a décrit cet amour, l’impossibilité de le quitter, autant par amour que par devoir, il a réclamé des soins. Et je crois qu’il a été entendu.

Je pense qu’après cette journée toute préméditation est écartée.

Le plus étrange était que tous les témoins de son côté s’étaient récusés. L’un avait une crise de diabète, l’autre, son père n’avait même pas répondu à la convocation et le plus étrange étaient ses grands parents qui avaient prétexté une réservation pour un voyage au Baréales. Incompréhensible, moi même si j’avais payé un voyage en chine, j’aurais déchiré le billet et je serais allée soutenir mon petit fils. Est-ce parce que cette pauvre enfant était bien détruite par des adultes indifférents ou refusaient-ils de faire un faux témoignage en sa faveur? Je l’ignore… Mais je crois que cette enfant a autant besoin qu’Adlane de se soigner.

Ceux qui l’on conduit à ce procès en Assises ont été de très mauvais conseil, et il risque de lui faire plus de mal que de bien, encore que c’était moins impressionnant que ce qu’on m’avait raconté. Il y avait un côté intimiste après que des 32 jurés sollicités il n’en soit plus resté que 6, intégrés à la cour et pas sur le côté comme dans les films.

j’aimerais que tout cela s’arrête et que l’on fasse le meilleur pour eux deux, pour nous tous après ces deux années et plus de souffrance. Qu’ils soient bien sur séparés, mais surtout soignés, éloignés de ceux qui ne savent pas gérer des enfants et les fragilisent, nous tous, mais il me semble que dans son cas à elle,ils étaient pires. Alors qu’Adlane avait avec nous tous un véritable rempart d’amour. Mais je crois que cette justice est humaine et que tous ceux qui sont là, y compris le procureur et même l’avocat général cherchent d’abord à comprendre, j’espère que les jours suivants confirmeront cette bonne impression de la première journée.

à 14 heures aujourd’hui Hamid et moi on témoigne… le matin il y a tous les experts psychiatriques, mais comme je suis dehors dans l’attente de mon témoignage, je ne pourrai pas entendre leur récits. Willem, Djaouida et l’oncle Maffoud venu exprès d’Algérie où il est prof de fac me raconteront. La spécialité de Maffoud c’est la psychologie sociale, il sera d’une grande utilité, alors que Djaouida ne voit qu’une chose: son fils chéri dans le box des accusés et telle qu’elle est, elle éprouve une infinie pitié pour la jeune femme. Willem déclare, une histoire comme ça moi je ne la supporterai pas, mais je quitterai la jeune femme et il pleure, il a mal au ventre il a trop trinqué, comme Maya qui fort heureusement n’est pas là.

Moi j’ai peur, je ne sais pas pleurer, quand j’étais enfant on m’appelait « la fille qui ne pleure jamais » et ça ne s’est pas amélioré. Les rares fois de ma vie où j’ai pu pleurer cela m’a fait un bien fou. Je me raidis et je suis antipathique, je le sais, j’ai un côté donneur de leçon. Ma rationalité me nuit, j’ai peur de le desservir, mais je me dis aussi que je n’ai qu’une importance marginale, je ne suis qu’une péripétie d’audience.

merci à tous ceux qui m’ont téléphoné, envoyé un message dans la journée y compris ma cellule qui nous aura dit à Hamid et moi leur fraternelles pensées jusqu’au bout.

Danielle Bleitrach

