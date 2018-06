QU’en pensez vous?

Soviet Visuals x World Cup

Entre-nous, au point où en sont les commentaires sportifs, à la télé et sur les réseaux sociaux, vu l’enthousiasme des Français qui se souviennent (enfin) qu’ils ont jadis participé à un camp dans lequel la Russie de Lénine a joué un rôle essentiel, il ne reste plus qu’à constater que « les Allemands ont été arrêtés devant Moscou, « comme d’habitude! ».

Mais puisque nous en sommes aux références historiques au service du chauvinisme, je vous signale qu’après avoir pris de justesse Moscou, ce fut la Berezina pour les Français, la débâcle…

Que Staline affirmait que les Allemands d’Hitler ne pouvait pas prendre Moscou, il ajoutait : « Napoléon a pu le faire, mais c’était parce que tout en étant un envahisseur, il représentait les forces progressistes de son temps alors qu’Hitler c’est la réaction »

Après ces remises à jour historique, qu’est-ce que le football par rapport à Lénine, le sport le plus populaire de la planète ou le fric, la corruption, la fifa ? Très caractéristiques des contradictions de la période dans laquelle nous sommes.

Lénine qui reste debout en Russie surveille tout ça, peut-être se demande-t-il quand est-ce qu’il va devoir reprendre du service.

Danielle Bleitrach

Once again Germany leaves empty handed in Moscow 👀