Quelques joursà vivre…

Je vais avoir quelques jours très durs, j’ai décidé d’écrire une sorte de journal. Aujourd’hui je pars marcher le plus possible, le plus loin et le plus longtemps. C’est une manière de me dire que tout peut être conquis à condition de ne pas baisser les bras. Les chaînes d’actualité de la télé montrent des images de Kazan avec des supporters arpentant les rues du bleu, du blanc, et du rouge, pas n’importe quel bleu, ni rouge, du robuste. Il y a quelque chose d’irritant dans cette ferveur, mais ceux qui les dédaignent me sont suspects. C’est comme les fans de Johnny en mieux, plus mélangés. Ils sont un peu ridicules et surtout Il y a beaucoup de fric derrière tout ça,… oui bien sûr, mais il y a aussi ce bien du pauvre: la fierté de sa patrie, le besoin d’appartenir à un collectif, du sentiment, un besoin d’aimer qui en fait les éternels dupes de gens qui ne valent rien. Je n’aime pas me moquer de ça, quelque chose en moi les comprend et n’a pas envie de les humilier, même si je sais à quel point ils sont grugés. Peut-être pas, les autres ont l’argent eux ils ont des moments de bonheur…

Puisqu’il est question d’écrire mes mémoires, je vais affronter ce proche avenir avec toutes les expériences de survie du passé… Je sais désormais que l’on ne peut pas avancer si l’on garde un cadavre dans le placard. J’en ai fait un choix politique individuel et collectif.

Deux souvenirs me reviennent, le premier est la coupe du monde de 98 passée à la Havane. Nous étions trois français et j’ai failli me fâcher avec les Cubains. Ils n’y comprenaient rien en foot, leur sport c’est la « pelota », le base ball, mais ils en avaient après l’équipe de France qu’ils considéraient comme « colonialiste ». Dans Gramma, le journal officiel, on avait droit à la description des match où il était question du Guadeloupéén Lilian Thuram, de l’Algérien Zidane, du Calédonien Karembeu, et tout à l’avenant… je piquais des crises en leur disant que c’était exactement la vision d’un Le Pen… Rien n’y faisait, ils s’obstinaient, non sans raison, à considérer que la France était la dernière puissance coloniale dans les Caraïbes, et ils soutenaient à mort les Brésiliens qui appartenaient à « nuestra » Amérique… J’ai craqué quand les amis chez qui je logeais se sont pris de passion pour la Croatie contre nous. Le Brésil ,je comprenais vu que nous étions en plein chavisme et « continent » bolivarien. Il y avait une deuxième télé, j’ai décidé que les trois français (j’étais le chef de file) regarderaient seuls la finale. Nous étions donc deux groupes hurlant à des moment différents dans deux pièces différentes du même appartement…Puis ce fut « notre » victoire. Les Cubains vinrent dignement nous féliciter avec ce mélange de dignité et d’intelligence de la situation qui les caractérise. Moi j’ai accueilli leurs félicitations avec hauteur. A ce moment-là, j’ai entendu par la fenêtre ouverte des bruits de klaxon, nous nous sommes précipités. Il y avait sur le Malecon proche un défilé de deux voitures avec drapeaux français, c’était le personnel de l’ambassade qui dans le silence général proclamait notre victoire. C’était si risible, si dérisoire, comme ma colère franchouiarde, que j’ai éclaté de rire, suivie par mes amis cubains et nous avons bu ensemble une tournée de Cuba libre et joué une grande parti de domino dans laquelle j’ai perdu comme à l’ordinaire.

Mon second souvenir, celui de Kazan en juin 2017 est bien différent. J’étais dans un état pitoyable. C’était juste avant mon opération de la cataracte, j’avais un rideau gris opaque devant les yeux, je n’arrivais plus à lire, alors qu’aujourd’hui les couleurs m’ont été restituées et que je peux lire sans lunette. J’avais une double sciatique, les lombaires complètement bloquées, chaque pas m’arrachait intérieurement un cri de douleur, alors qu’aujourd’hui sans avoir retrouvé mon pas de jeune fille, je marche des kilomètres sans trop de souffrance.

Voilà je vais donc partir pour faire des courses jusqu’ou mes pas me porteront. Dans mon sac à dos j’ai de quoi lire et écrire, et dans l’esprit, l’idée forte que la vie est toujours là, pour moi et encore plus pour Adlane.

Ce qui me perturbe aussi c’est que lundi je vais revenir à Aix avec ma famille algériennne, nous prendrons le car tous ensemble, j’imagine que Djaouida aura prévu des sandweechs et des boissons et je nous vois faisant un pique nique sur le Cours Mirabeau assis sur un banc… Rien à voir avec ce qui fut ma vie dans cette ville du temps où j’y avais des amis et où j’étais une heureuse universitaire.

Le dernier souvenir est atroce: je me suis rendue à la fac avec Maya et Djouida pour tenter de résoudre le problème de l’inscription d’Adlane alors qu’il venait d’être incarcéré. je cherchais un appui. J’ai vu arriver un de mes anciens collègues qui s’appelle Patrick Perez, il m’a vu avec Djaouida et Maya accrochées au bras, nous étions minables toutes les trois, Hamid était à l’hôpital dans le coma et nous ne savions que faire. Il a feint de ne pas me voir et s’est mis à discuter avec une collègue que je ne connaissais pas en me laissant debout appuyée contre un mur en attente. Cela a duré presque un quart d’heure et il s’est retourné vers moi en me demandant ce que je lui voulais. Je lui ai expliqué ce qu’avait fait Adlane et en lui demandant ce que nous pouvions faire pour son inscription. Là à ma grande surprise, il est devenu hystérique et il m’a insultée: est-ce que j’avais perdu l’esprit de défendre quelqu’un qui agissait ainsi. Et il m’a planté là, moi la pauvre Djaouida et Maya en agitant les bras et en criant son indignation. J’étais stupéfaite,je tremblais,les jambes se dérobaient sous moi. J’avais toujours cru être proche de ce garçon, il avait des opinions d’extrême-gauche, pourquoi me traitait-il ainsi?

J’ai découvert à quel point j’étais peu aimée et combien y compris des proches se réjouissaient de voir ma morgue, ou ce qu’ils croyaient telle enfin rabaissée… Dois-je me réjouir d’avoir suscité aussi peu de pitié, sans doute…cela m’a forcé à me battre alors même que je rêvais rien tant que de pleurer allongée par terre. dans la pénombre, j’ai appris à continuer à marcher dans le soleil

Cette histoire invraisemblable et d’autres attitudes tout aussi étonnantes m’ont aidée à quitter Aix sans regret, même si je me sentais plus chez moi dans cette ville qu’à Marseille, j’acceptais désormais ce que j’avais vécu comme un exil nécessaire pour m’occuper de ma mère et pour l’aider à mourir dans mes bras, quinze jours avant cette humiliation gratuite. De cela aussi on sort, comme de la mort d’un enfant, il y aura cinq ans cette année… Mais tout cela me pèse, je sais qu’il y a un moment de la vie où on n’a plus de dialogue qu’avec des morts et même si l’on ne croit en rien, une vague idée vous traverse d’entendre leur appel, comme ma mère dans mes bras appelait la sienne…

Je n’en suis pas encore là et mes passions, mes joies, mes peines tout me retient ici, y compris ce que je vais affronter aux côtés de ma famille ce palais de justice sur les marches duquel il m’est arrivé de faire cours, pour protester contre dieu sait quelle réforme gouvernementale..,je m’intéresse à ces querelles politiques, mais je m’étonne encore d’y prêter attention. non sue le fond mais dans la vanité de leurs formes actuelles. Parfois, je m’interroge « mais qu’est-ce que je fous là ? » Il y a ce qu’ils ont été mais aussi le fait qu’ils demeurent ce qui se fait de moins mal dans les temps que nous vivons, des petites gens désintéressés, à la base du moins.

Il y a eu des gens que j’ai trouvé autour de moi, simple comme Marianne qui a proposé d’accueillir chez elle à Arras, Adlane s’i obtenait une liberté provisoire. malheureusement ça n’a pas marché, mais c’était un cadeau sans mots inutiles, grandiose, il y a eu la réaction de ceux à qui j’ai fait appel y compris à travers ce blog, vous tous qui par centaine avez écrit… Le tri s’est fait de lui-même et j’ai conservé ma famille et ses problèmes, sa générosité, sa truculence, mais de temps en temps j’aimerais bien que tout le monde se calme, ils ont beaucoup trop de vitalité pour moi.…

J’ai renoncé à l’élégance de cette ville, au plaisir éprouvé dans ses rues fraîches… Imaginez ce que cela signifie d’y retourner lundi pour un procès aux Assises: Danielle Bleitrach poursuit sa descente aux enfers en espérant ne rencontrer personne. Mais l’important ce n’est pas moi mais ce qu’il adviendra de lui…je suis assez fière que la vie m’ait fait le cadeau de me débarrasser de tout élitisme, d’en percevoir l’inhumanité. Peut-être est-ce cette leçon qui me fait rester au parti communiste, malgré l’imbécile traitement que j’y ai parfois subi. J’ai tant de mes amis qui ont viré de bord, sous diverses formes et divers prétextes…il me sera conservé l’élégance suprême, celle d’un Aragon, celle de ne pas trahir, même si comme il me le disait: « Pour des gens comme vous et moi, ce parti que j’ai tant aimé devient parfois un mauvais lieu, un coupe-gorge! »… Comme la vie elle même, cher Louis.

