Des penseurs du monde entier convergent à Patna pour une conférence internationale sur Karl Marx

Bien qu’un certain nombre de personnalités politiques telles que le Premier ministre Nitish Kumar et Tejashwi Yadav, le chef de l’opposition à l’assemblée ont été invitées, mais elles n’ont pas été désignées comme orateurs. (Source: WikiCommons) Des penseurs renommés, issus de divers courants et de plus d’une douzaine de pays à travers le monde, se retrouveront à Patna cette semaine pour participer à une conférence internationale de cinq jours sur la vie, les idées et l’influence de Karl Marx.

L’économiste Lord Meghnad Desai, qui prononcera le discours d’ouverture le 16 juin et présentera le résumé de la conférence lors de sa session de conclusion le 20 juin, et Neeraj Kumar, président du Comité consultatif académique de la Conférence, ont déclaré aux journalistes.

Kumar, qui est également le rédacteur en chef du Centre pour la politique économique et les finances publiques (CEPPF), qui fonctionne sous l’égide de l’Institut de recherche pour le développement asiatique (ADRI), a indiqué que d’autres orateurs importants iseraient présent et parmi eux le sociologue et chroniqueur Dipankar Gupta, ancien vice-chancelier de l’Université de Delhi, Deepak Nayyar et Samuel Hollander, l’un des plus grands historiens de la pensée économique.

S’adressant à la même conférence de presse, Shashwat Gautam, l’un des directeurs de la CEPPF, a déclaré qu’ils avaient pris la décision consciente de conserver le caractère académique de l’événement durant cinq jours. Ainsi, bien qu’un certain nombre de personnalités politiques telles que le Premier ministre Nitish Kumar et le chef de l’opposition à l’assemblée Tejashwi Yadav aient été invitées, elles ne se sont pas vu attribuer une place parmi les orateurs, a-t-il dit.

Gautam a déclaré qu’ils souhaitent informer la jeune génération de la signification historique de Karl Marx en tant que penseur et son impact sur la politique mondiale. En fait, même si le communisme en tant qu’idéologie politique s’éteint dans le monde entier, de nombreuses mesures de bien-être des économies de marché peuvent être considérées comme inspirées, même indirectement, par l’accent mis par Marx sur la répartition équitable des richesses. a-t-il dit.

C’est précisément pour cette raison que même les universitaires qui ne sont pas nécessairement de tendance gauchiste ont été invités. Lord Meghnad Desai est un exemple notable. Il ne peut pas être qualifié de marxiste et ses sympathies pour l’économie de marché sont bien connues, a déclaré Gautam.

Il a dit que les délégués à la conférence étaient plus de 200 et d’environ 18 pays, beaucoup d’entre eux vivent dans des endroits lointains comme l’Amérique Latine et l’Afrique et les thèmes de discussion incluront, mais ne resteront pas limités, au marxisme dans l’Inde. contexte, marxisme et féminisme, scénario latino-américain, expérience russe et grandes tendances mondiales.

Gautam a également dit que c’est une question de fierté pour le Bihar qu’un tel événement gigantesque soit organisé ici quand le 200ème anniversaire de naissance de Marx ait observé dans le monde entier.

L’état a eu un passé intellectuel vif et nous dédions la conférence à la mémoire des historiens Pijushendu Gupta et Radha Krishna Chaudhary qui ont joué un rôle dans la conférence organisée à Begusarai en 1967, à l’occasion du 150ème anniversaire de naissance de Marx. .

La conférence de Begusarai, connue sous le nom de Moscou du Bihar à l’époque en raison du mouvement communiste, a été suivie par des historiens estimés comme Debiprasad Chattopadhyay et Ram Saran Sharma et a été saluée comme la plus belle et la plus grande conférence de l’Inde à cette époque. selon Shashwat

Pour toutes les dernières nouvelles de l’Inde , téléchargez l’application Indian Express