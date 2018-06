Le G7, le roi capital et les animaux malades de la peste

Le Canada est un faux coupable comme dans la fable,celle dans laquelle suivant que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour vous rendront blanc et noir… Faire du Canada un misérable, voilà qui ne viendrait à l’idée de personne sinon du président des USA. Trudeau et Macron même style, à la différence près que son attitude face à Cuba est courageuse, alors que je cherche vainement le moindre courage chez Macron.Mais il a déclenché l’ire de Trump.

C’est que la conférence de presse de Justin Trudeau l’a piqué au vif. Ce dernier a qualifié d’«insultants» les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis au Canada sur l’acier et l’aluminium. Donald Trump n’était pas content. Il a accusé Justin d’être «faible» et «malhonnête» et a prévenu que les critiques de Trudeau allaient coûter «cher» au Canada et aussitôt il a dénoncé l’accord qu’il venait de signer.

Il va lui faire payer quoi ? le déficit commercial américain, qui dépasse les 550 milliards de dollars, est-ce qu’il l’accuserait par hasard d’avoir érigé des barrières commerciales qui sont à l’orgine de ce déficit.

Depuis plus de trente ans dans le cadre de la mondailisation, les barrières commerciales s’effondrent et le Canada est un des meilleurs élèves en la matière. La moyenne des taxes frappant les produits importés est à peine supérieure à 2%… c’est vraiment presque rien en tous les cas certainement pas l’origine du déficit américain. Celui-ci, comme nous l’avons expliqué tient largement à ses privilèges exorbitant d’être la monnaie universelle.

La situation est générale et paradoxe pendant que les barrières commerciales ne cessent de baisser, les dépenses et la dette ont grimpé… menaçant désormais la solvabilité de l’économie toute entière, leur économie, c’est-à-dire le taux de profit. Le roi lion est un promoteur immobilier à la crinière mitée et la cour est composée d’une bande de crétins imbus d’eux mêmes, ils font avec ce qu’ils ont.

danielle Bleitrach

