le Congrès peut encore rassembler les communistes…

Hier pour la première fois i à la suite de différentes publications, des débats qui ont suivi ici et sur facebook; j’ai l’impression qu’une discussion est possible, en notant les convergences et les divergences, c’est ce que j’appelle une base commune ouverte sur le fondamental, l’union des communistes autour de la survie de leur parti.

Ce qui me frappe c’est qu’il y a une position qui recueille tous les assentiments, celle d’André Chassaigne qui exige une véritable discussion et d’abord un bilan.

Partons donc de là et confrontons ce que nous avons en commun et les points de désaccord. Le fait que jusqu’ici tous les textes émanant de la direction actuelle provoquent de l’exaspération, et l’absence de débat sur le fond. Est-ce à cause du texte lui-même ou de la perte de confiance dans cette direction,les deux probablement..

Tout a été fait depuis des années pour exaspérer nos divisions et pour interdire le débat de fond… Il est temps d’adopter une autre méthode. J’ai signé un texte d’appel à cette base commune, j’espère qu’il s’accompagne de rencontres et d’un travail, mais j’ignore ce qu’il en est, simplement je suis comme la plupart des militants communistes de base consciente de l’importance de l’enjeu. Que chacun prenne ses responsabilités; Il faut concilier pour cela à la fois la mise en évidence de ce qui nous rassemble, par rapport aux luttes, et la clarté sur les points en débat. Ce qui ne peut se faire que si nous avons conscience qu’est en train de se jouer l’existence d’un parti révolutionnaire en France et que c’est nous tous qui en sommes comptables.

danielle Bleitrach

