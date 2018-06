New York Times : Trump suspend les exercices militaires sur la péninsule coréenne

Dans la déclaration conjointe, M. Trump « s’est engagé à fournir des garanties de sécurité » à la Corée du Nord. M. Kim « a réaffirmé son engagement ferme et inébranlable à achever la dénucléarisation de la péninsule coréenne ».

Mais la déclaration était courte sur les détails et n’a pas exposé les prochaines étapes potentielles ou un calendrier. La déclaration conjointe n’a pas été immédiatement divulguée aux journalistes, mais elle était lisible sur une photo de M. Trump qui l’a brandie lors de la cérémonie.

Le communiqué indique que les deux pays tiendront des « négociations de suivi » dirigées par le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et un haut fonctionnaire nord-coréen « le plus tôt possible, pour mettre en œuvre les résultats » de la réunion au sommet.

La déclaration a également déclaré que les deux pays « joindront leurs efforts pour construire un régime de paix stable et durable » sur la péninsule coréenne divisée, signifiant des pourparlers pour réduire les tensions militaires qui pourraient éventuellement aboutir à un traité de paix officiel pour mettre fin à la guerre de Corée.

La Corée du Nord accepte de détruire le site d’essai de missiles