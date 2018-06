L’occasion en même temps de rendre hommage à René VAUTIER mercredi 13 juin 2018 Sur ARTE diffusion du film : Un homme est mort L’occasion de découvrir un très beau film d’animation sur les luttes ouvrières à Brest en 1950 et le documentaire que René Vautier en a fait… à voir absolument !

L'HISTOIRE

Brest 1950. La ville est en pleine reconstruction après les bombardements de la guerre.

Lors d’une manifestation revendiquant de meilleures conditions salariales, la situation avec les forces de l’ordre dégénère et le jeune ouvrier Édouard Mazé est abattu d’une balle en pleine tête.

René Vautier, cinéaste militant communiste, vient alors filmer la situation des ouvriers avec la collaboration, pas toujours aisée, de P’tit Zef et Désiré, les amis d’enfance d’Édouard.

Une fois le film terminé, ils improvisent un cinéma ambulant et projettent les images sur les chantiers et les piquets de grèves dans toute la Bretagne.

Le film insufflera un nouvel élan dans la lutte.