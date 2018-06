Le sommet Trump-Kim montre que le pouvoir américain a décliné Par Dmitry Shlapentokh

Source: Global Times Publié le: 2018/6/7 20:53:40 http://www.globaltimes.cn/content/1106038.shtml# Global Times est un site en anglais qui émane directement du pouvoir chinois. Ses publications ont donc un sens dans le contexte de la rencontre entre TRump et le leader de la COrée du Nord. L’analyse qui est faite ici du déclin de l’empire américain reprend certains thèmes chers au pouvoir chinois, à savoir qu’il y a eu une erreur d’interprétation par les Etats-Unis de la chute de l’URSS et de leur toute puissance. Le caractère irrationnel de la politique non pas de TRump, mais des élites capitalistes américaines, témoigne de leur absence de moyens à maintenir un leadership mondial, le traitement réservé à leurs alliés alors même que ce pouvoir américain exige qu’ils en assume frais et conséquences est le signe de leur déclin. A méditer non seulement pour le Japon et la Corée du sud, mais pour le récent G7 et notre médiocre « jupiter ». (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Les médias sont remplis d’articles sur la rencontre très probable entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un . Pourtant, l’un des aspects du rapprochement est souvent ignoré : à savoir comment Trump traite les alliés des États-Unis et comment il a informé les observateurs sur la nature générale de la politique étrangère des États-Unis.

Dans une de ses récentes déclarations, Trump a noté que si les négociations échouaient, les Etats-Unis s’engageraient dans une guerre à grande échelle avec la Corée du Nord et, a-t-il assuré à l’électorat américain, la Corée du Sud paierait pour la confrontation. Les partisans de Trump acceptent ses déclarations et le félicitent comme un gestionnaire perspicace qui économise l’argent des contribuables.

Pourtant, une analyse plus détaillée de la déclaration de Trump indique non seulement le manque de logique, mais un élément de folie. Ce n’est pas seulement le fait que la Corée du Sud et le Japon seraient complètement dévastés en cas de guerre, mais que de ce fait leur désir de couvrir les dépenses américaines et, d’une manière générale, de soutenir les entreprises américaines, est discutable. Si l’on s’en souvient, il y a quelques mois, Trump a publiquement déclaré qu’il préférait commencer une guerre en Corée du Nord avant d’avoir des missiles qui pourraient frapper les Etats-Unis et a déclaré qu’il comprenait qu’une guerre entraînerait des milliers de morts. Il a ajouté qu’il préférerait voir ces morts en Corée du Sud et au Japon plutôt qu’aux États-Unis. Ainsi, Trump est prêt à sacrifier la Corée du Sud et le Japon et dans le même temps attend d’eux un soutien plein et entier de sa politique envers la Corée du Nord.

Beaucoup de commentateurs américains, ceux des médias libéraux et de gauche, conviennent volontiers que Trump est un militariste fou, un tyran affreux et lubrique qui a fait un faux pas après l’autre, et par conséquent, sa destitution et son remplacement par un chef plus approprié conduirait à une politique étrangère américaine plus saine. Ainsi, tout le problème est réduit à Trump en tant que personne.

Ce n’est pas vraiment le problème. La politique de Trump représente les vues d’une grande partie de l’élite américaine. Incapable de mesurer la capacité dévastatrice des Etats-Unis pour maintenir leur hégémonie mondiale et enclin à mal interpréter la fin de la guerre froide, cette politique s’est engagée dans des actions imprudentes et, à l’occasion, dans une verbalisation presque insensée.

L’effondrement de l’URSS a été considéré par l’élite américaine non pas comme un ticket de loterie gagnant délivré par Gorbatchev, mais comme une affirmation de la supériorité socio-économique et militaire des Etats-Unis. Des guerres «préventives», en réalité des guerres d’agression, ont été lancées par le président démocrate Bill Clinton contre la Serbie / Yougoslavie (1999) et plus tard par le président républicain George W. Bush (2001 et 2003) contre l’Afghanistan et l’Irak. Le pouvoir « néo-conservateur » n’a même pas pris la peine de justifier moralement les actions américaines.

Robert KoganKagan, l’un des principaux idéologues de l’administration Bush, a analysé que les Européens venaient de Vénus. Ce qui l’oppose à croire que les Américains viennent de Mars; ils comprennent que ce n’est que la force qui domine en politique étrangère, et puisque les États-Unis sont la nation la plus puissante de la terre, ils peuvent faire ce qu’ils veulent sans être dérangés par des justifications morales. Le président Barack Obama a critiqué la politique étrangère de ses prédécesseurs. Pourtant, comme Bush, il n’a pas compris la raison de l’effondrement de l’URSS, le déclin continu de la capacité industrielle et de l’économie des États-Unis en général et les limites de la puissance impériale américaine.

Obama n’a pas compris que les Etats-Unis n’avaient tout simplement pas assez de ressources pour une domination mondiale. Selon lui, le problème était simplement que les responsables n’étaient pas assez « intelligents ». Par conséquent, lorsque hillary Clinton est devenue secrétaire d’État , elle croyait qu’une stratégie sophistiquée résoudrait tous les problèmes. Les Etats-Unis ne seraient pas directement impliqués: ils « mèneraient par derrière ». En conséquence, Clinton a soutenu les islamistes pendant la guerre civile en Libye, en supposant qu’ils pourraient facilement être apprivoisés après avoir accompli leur tâche. Ils ont en effet renversé Mouammar Kadhafi et l’ont assassiné. Pourtant, ils n’ont pas été apprivoisés et ont rapidement « récompensé » l’ « intelligente » Clinton en tuant l’ambassadeur américain et plusieurs employés de l’ambassade.

Par conséquent, au lieu de l’expansion de la présence impériale américaine, celle-ci a en réalité diminué, comme l’a montré la débâcle au Moyen-Orient. Comme Trump l’a lui-même reconnu plus tard, cela a coûté 7 billions de dollars américains et la vie à des milliers de soldats américains. En même temps, il n’y avait pas de fin en vue.

Le fardeau économique de maintenir l’empire a conduit à se retirer du Moyen-Orient, où les États-Unis ne conservent qu’une force squelettique. Trump a de nouveau ignoré les faits – l’incapacité de maintenir l’empire – et a tout réduit à l’hypothèse qu’Obama et ses conseillers n’étaient «pas intelligents» et ont permis aux alliés et aux ennemis américains de profiter du pays. Pourtant, Trump a suivi les traces d’Obama.

Trump a proclamé que rien ne serait changé dans les arrangements socio-économiques des États-Unis en plus d’avoir des réductions d’impôt pour les riches qui ne seraient guère disposés à réinvestir de l’argent dans les usines et les routes américaines. Selon Trump, le problème était que toutes les présidences précédentes, à commencer par Bush, n’étaient pas à la hauteur de la tâche, et maintenant, lui, « intelligent et coriace », réaliserait tout ce à quoi ils avaient échoué.

Pourtant, ses déclarations, par exemple, sa demande de paiement des alliés qu’il voulait sacrifier, indiquait non seulement l’irrationalité mais la faiblesse implicite. En effet, la transition rapide vers une guerre nucléaire imminente face à Kim indiquait le sentiment subconscient d’insécurité et de faiblesse. Kim pouvait difficilement prendre au sérieux la menace de guerre de Trump et son «scénario de Kadhafi». Trump aurait frappé la Corée du Nord depuis longtemps, si ce n’est selon la note sobre du général Mattis qu’un conflit à part entière aurait des conséquences catastrophiques, non seulement pour la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon, mais pour les États-Unis. Il a également compris que ni la Corée du Sud ni le Japon ne seraient entièrement du côté des États-Unis. La négociation est la seule option qui, indépendamment de ses résultats, soulignerait implicitement capacité décroissante d’imposer son pouvoir au reste du monde. En effet, aucun président américain ne traiterait d’égal à égal le chef d’un petit pays qui a été surnommé «Etat voyou» et que des générations de présidents ont rejeté comme ne méritant pas de siéger avec le chef d’une superpuissance.

Le fait même que Kim discutera de ces questions avec Trump indique non seulement son statut de leader d’un Etat nucléaire, mais serait implicitement un signe du statut décroissant des Etats-Unis sur la scène mondiale, indépendamment de l’orgueil de Trump.

L’auteur est un professeur agrégé de l’Université de l’Indiana, South Bend, Indiana. opinion@globaltimes.com.cn

Publicités