GERDA TARO: LA COMPAGNE DE CAPA SORT DE L’OMBRE

De l’intrépide photographe allemande, l’histoire a davantage retenu la disparition tragique et le parcours amoureux que la carrière fulgurante.

“Ombre parmi les ombres, Gerda Taro a subi le plus cruel destin que puissent connaître les ombres: celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d’un autre.

Pendant plus de soixante ans, quand on cherchait son nom, on le trouvait certes cité des centaines de fois.

Mais toujours associé, en quelques lignes, en quelques pages, à l’homme dont elle a un temps partagé la vie”, résumait François Maspero dans l’essai biographique qu’il lui a consacré.

Cet homme, c’est bien sûr Robert Capa, dont elle a – littéralement – inventé la légende.