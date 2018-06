la réflexion du jour: ceux qui ont laissé la place sont-ils crédibles?

Réponse à un camarade qui dit à que point le pCF a en Ian Brossat le candidat de ce qu’il est devenu et qu’annonçait Glouscard.

cher Leca, personnellement c’est moins le choix de Ian Brossat qui me pose problème que toute la manipulation qu’il y a eu autour de la présentation de « ce chef de file » et pas tête de liste, le fait qu’il n’y a pas de discussion véritable sur les contenus en matière d’Europe; La personne, au demeurant sympathique et dévouée de Ian Brossat, n’est pas à dénoncer, mais bien la manœuvre qui s’organise une fois de plus et dont la rusticité ne trompe que ceux qui veulent l’être. Celle-ci permet, vu que ian Brossat n’est pas tête de liste des communistes aux européennes, mais chef de file des communistes pour une liste de « gôche », toutes les manœuvres d’alliance avec des gens qui sont sur cette question d’accord avec Macron… Le fait d’appartenir à une liste d’union à Paris laisse ouverte les perspectives vu l’absence de contenu du programme. C’est pourquoi je dis que la personnalité de Ian Brossat n’est pas au centre duproblème qui est bien celui du contenu du « Congrès extraordinaire » ,même s’il n’est pas là par hasard entant qu’élu parisien, vu le contexte.

J’imagine très bien ce que vont me dire des camarades qui ont la foi du charbonnier et trouvent toujours d’excellentes raisons pour se réjouir de la dernière manœuvre d’une direction vidant le pCF de son essence révolutionnaire: ils vont dire c’est un bon camarade, ce que personnellement je ne mets pas en cause, du moins a priori, et c’est à nous communistes à populariser sa candidature. Ils ne voudront rien entendre sur le vide abyssal de notre programme pour les Européennes, d’ailleurs ils sont convaincus que notre « programme » l’humain d’abord, s’opposer à la finance suffit à convaincre les masses et d’ailleurs selon eux Tsipras n’agit pas mal, il a manqué de notre soutien, c’est tout. Bref nous devrions soutenir Tsipras et dénoncer notre passé et les liens que nous avions avec l’Union soviétique… je n’invente rien… Ils en sont là…

Et plus c’est flou, plus ils sont convaincus que c’est « démocratique » y compris quand le contexte international est gommé tout autant que la question européenne, ce qui nous amènera à privilégier « les alliances »… in fine… Le flou est pourtant le contraire de la démocratie et les proclamations qui n’engagent ni rien , ni personne, signifient notre incapacité à convaincre.

J’attendrai donc que d’autres que moi prennent conscience de la situation, j’ai déjà beaucoup donné et j’ai autre chose à faire… En particulier, travailler à tout ce que j’ai le désir d’écrire.. Si j’étais au CN, j’aurais été parmi les 26 camarades qui ont voté non. IL y a eu 49 voix pour, 26 voix contre et 16 abstentions.. Par parenthèse, nous en sommes désormais avec les abstentions à près de 50/50, ce qui montre à quel point tout cela a besoin d’être discuté pied à pied dans la préparation du congrès.Ceux qui se battent pour conserver un parti révolutionnaire ont toute ma sympathie mais j’en suis au point où j’estime (influence chinoise sans doute) que l’on ne fait pas la révolution à la place des autres, je laisse donc la parole aux communistes, c’est à eux de dire ce qu’ils veulent faire de leur parti.

Malheureusement, cette manœuvre prouve qu’aujourd’hui les conditions de la construction d’une base commune et d’une direction représentant un renouveau vers un parti révolutionnaire indispensable à tout Front populaire et pas union de gauches sans principes et dont personne ne veut, ne sont pas réalisées, elles peuvent l’être cependant si chacun s’emploie à agir pour qu’il en soit ainsi,tous les communistes sont responsables de ce qu’il adviendra. Est-ce que nous avons la possibilité de perdre encore du temps en renouvelant les recettes qui nous ont conduit où nous en sommes?

Cela dit Leca tu as raison, la personnalité de Ian parait une illustration des mises en garde de Glouscard, ,mais je veux aussi mettre l’accent sur un fait essentiel qui concerne bien des communistes désormais sans parti ou avec des choix groupusculaires : Nous/Vous avez laissé la maison à ces gens là, ne vous étonnez pas de ce qu’ils en ont fait et que vous/nous ayons perdu toute crédibilité aux yeux de ceux qui pensent comme nous mais les suivent… et ce sont les plus nombreux…

l’ennui est que comme je disais hier de l’un d’entre eux, ils sont désormais le poison et l’antidote, une sorte de drogue, un médicament de confort pour ne pas voir vers quelle agonie nous sommes conduits,pour tenter de conserver le peu qu’il nous reste. Si le parti existe encore c’est à eux qu’ils pensent le devoir… et l’horizon des municipales, l’état réel des finances paraîtra un principe de réalité alors que cette nouvelle manœuvre signifie non seulement la fin de ce qu’on pourrait attendre d’un Congrès comme elle nous placera dans les pires conditions d’effacement pour les municipales. Il suffit de penser à ce qui se dessine pour Paris – et donc les limites de notre « chef de file »- pour en être convaincus.

C’est pour cela que j’ai personnellement choisi de ne préparer le Congrès que dans le lieu où j’ai quelque crédibilité, ma cellule, d’accepter d’y être minoritaire. Je refuse d’être le quelconque porte-parole d’une opposition qui n’existe pas et donc je serais la caricature,c’est-à-dire la « tendance ». Que les communistes tranchent en leur âme et conscience. Ceux de ma cellule sont capables de penser et d’agir, j’accepterai le dialogue dont nous avons l’habitude, mais je refuse d’aller ne serait-ce qu’à la section pour y jouer un rôle auquel je n’aspire pas, celle dont on inventera grossièrement les postions, dont on refusera de considérer les travaux, celle à qui l’on refuse toute contribution y compris en matière de formation au marxisme, préférant laisser des gens qui n’ont d’autre compétence que leur capacité à se rallier à toutes les errances qui nous ont conduits là où nous en sommes.

En ce qui concerne ceux qui sont partis, je pense au dernier prince arabe de Grenade,celui que chantait Aragon dans le fou d’Elsa. Il a donné sa ville sans combattre aux rois très chrétiens Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille. Il part en exil et du sommet de la Sierra Nevada il contemple sa ville. Sa terrible mère lui dit: « pleure comme une femme ce que tu n’as pas su défendre comme un homme ». C’est pour cela que je respecte les camarades de Vénissieux, ils n’ont jamais renoncé.

En outre, il y a au parti des gens qui se battent avec courage et détermination pour que ce parti ne soit pas tout à fait ce que les trois dernières directions ont choisi d’en faire, grâce à eux ce parti existe encore, je pense aux militants mais aussi aux élus. Je ne les confond pas avec ces médiocres manoeuvres qui tentent de nous faire renoncer à nos fondamentaux et à nous faire nous engouffrer derrière une nouvelle manière de nous effacer, ce qui est bien le but ultime de la candidature de Ian Brossat telle qu’elle se présente malheureusement. Il n’est pas question que je ne contribue pas à soutenir leur combat.

Je peux parler ainsi à cause de ma conviction profonde concernent la nécessité d’un parti révolutionnaire face à une situation de plus en plus intolérable, mais je crois que c’est aux communistes dans leur masse, dans ou hors parti de faire leur choix. Je suis confiante, ce qui se passe à la SNCF, ce combat un des plus soutenu dans la durée, cette combativité qui encore aujourd’hui ne désarme pas prouve que de nouveaux cadres vont surgir et que le besoin d’un parti révolutionnaire s’imposera.

danielle Bleitrach

