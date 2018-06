Les sanatoriums soviétiques toute une conception des droits du prolétariat

Malgré ces défis, la plupart des sanatoriums ont conservé une partie de leur patrimoine médical. Parlez à n’importe quel docteur de sanatorium aujourd’hui et le mot prophylactique surgit inévitablement, dans un clin d’oeil à l’accent de la médecine soviétique sur le travail clinique préventif. Un séjour dans un sanatorium est toujours considéré à la fois comme une prévention et comme un traitement curatif, les clients recherchant un traitement pour un large éventail de maladies allant de l’arthrite à l’asthme.

Sans surprise, on sait peu de choses sur les sanatoriums en dehors de la sphère post-soviétique. Compte tenu du faible respect pour leur conservation, ce livre vise à introduire la culture du sanatorium à ceux à qui il est nouveau, tout en mettant en valeur les joyaux architecturaux de l’ère soviétique dans l’espoir qu’ils seront protégés et restaurés pour les générations futures. « Il ne fait aucun doute que de nombreux sanatoriums méritent d’être conservés en tant que monuments de l’architecture, mais n’ont pas ce statut à l’heure actuelle », explique Kazakova. « Mais je pense que de plus en plus de gens ne détestent plus tout ce qui est soviétique et sont prêts à voir la vraie valeur de l’architecture du sanatorium soviétique. Espérons que leur importance sera reconnue avant longtemps et au moins les plus importants seront finalement rénovés. »

Texte: Maryam Omidi

Image: Claudine Doury, René-Fietzek , Natalia Kupriyanova, Dmitry Lookianov , Egor Rogalev, Michal Solarski

Ceci est un extrait de vacances dans les sanatoriums soviétiques par Maryam Omidi, publié par l’édition FUEL, et maintenant .

