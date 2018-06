Ma propre vision du débat marseillais: la recherche de clarté.

Gilbert Rodriguez a fait un excellent compte-rendu de ce débat marseillais, mais je souhaite y revenir parce qu’il se situait dans une période difficile pour moi et de grandes interrogations pour tous ceux et ils sont nombreux qui ne se contentent plus-le mot est faible-de l’injustice ambiante et cherchent une issue.

N’oubliez pas que je suis en train d’envisager sérieusement l’écriture de mes mémoires. Tout ce que j’écris désormais est marqué par ce projet, qui fait de l’histoire vécue un moment révélateur de l’histoire avec un grand H. D’où la tentative, plus ou moins permanente, d’articuler les impressions, les sentiments avec un contexte qui leur donne sens, mais qui parfois en subit la déformation.

Ce mois de juin m’est donc apparu, à l’aube de mes 80 ans, comme une falaise au pied de laquelle je me trouvais. Elle menaçait de s’écrouler sur moi tant je me sentais peu apte à l’escalader pour contempler avec un peu de hauteur la situation. Il y a au centre de cette sensation d’écrasement et de faiblesse le procès d’Adlane. Jamais, ni lui ni moi, n’avions envisagés être un jour confrontés aux Assises. Imaginez une grand mère et son petit fils adoptif, celui avec lequel depuis des années elle tente de regarder l’univers, le passé et l’avenir, au ras et aux cimes de l’enfance puis de l’adolescence, vont se trouver confrontés aux conséquences d’ un acte insensé du jeune homme. Un acte auquel son destin désormais le résume Un adolescent de 18 ans est une grenade dégoupillée, une bombe à retardement et en même temps l’espérance toujours neuve d’un monde autre. Il aussi dangereux que précieux, comme le futur. Le 18-19 et 20 juin, il va passer aux Assises, être confronté à la logique d’un système judiciaire, qui nous apparaît un peu comme ces manèges de foire dans lesquels on est entraîné sans pouvoir faire autre chose que hurler de peur en se demandant pourquoi on est là. En ce qui me concerne cette échéance me retourne les entrailles, j’ai eu des nuits de panique, tant ces trois jours commandent de choses que nous ne maîtrisons ni lui, ni moi. J’ai du mal à m’abstraire de cela. La seule chose qui me sauvait étaient les longues promenades et les minutes d’arrêt sur un banc où je lisais du Marx.

En revanche m’accablait encore plus l’idée d’aller avec Monika, poursuivre notre rencontre avec la Pologne. Etre confrontée à l’imbécillité antisémite à la fin de ce terrible mois de juin était la dernière chose dont j’avais besoin.

LE DEBAT DONC N’A PAS ETE PREPARE

Préparer un débat dans de telles conditions n’avait rien de facile, je n’ai rien fait pour sa publicité, pour demander que l’on s’y intéresse. Il n’y a eu que mon blog et encore, tous les horaires que j’ai indiqués étaient erronés au point que un de mes camarades les plus chers et son épouse s’y sont présentés à 14 h 30, 16h et enfin 16h30, un autre a débarqué à 17 h 30. . J’aurais voulu perdre mes futurs auditeurs que je ne m’y serais pas prise autrement.

Je n’ai pas plus cherché à vaincre la bigoterie hypocrite de la direction fédérale du PCF. Ces gens me font pitié et ce ‘est pas une simple expression, mais bien une manifestation d’amicale compassion. j’ai décidé de leur économiser ce qu’ils sont incapables d’affronter. Partir en Pologne au moment de leur fête fédérale est un ultime cadeau. J’imagine les pauvres copains, chargés de la librairie, de véritables saints laïques, face à un titre de livre portant le nom de « Staline ». Michel et Rolande en train de se décomposer à l’idée de m’affronter et de devoir placer le livre sur la table. Qui serait assez ignoble pour faire de la peine à Michel et Rolande. Je sens l’ombre du père Joseph local, le retors homme fort des Bouche-du-Rhône, Raymond, tentant de me manipuler pour me faire croire qu’il n’est pour rien dans l’absence de mon livre sur la table de littérature ou sur le fait que la Marseillaise n’a pas annoncé le débat et que malgré ses promesses le jeune secrétaire fédéral n’a pas relayé l’information.

Le parti de la fédération des Bouches du Rhône, c’est une famille dont je n’ignore rien et je n’ai qu’une envie, celle de ne pas accroître leurs problèmes. C’est ça le PCF, cette familiarité, cette complicité y compris dans votre propre étouffement, au nom de la fraternité, celle de ma cellule qui a envoyé 5 membres pour me soutenir y compris la secrétaire dévouée qui ne partage aucune de mes opinions et est l’œil sinon de Moscou à tout le moins celui de Raymond. Ce dernier, je n’ai pas envie de l’affronter même si je suis convaincu qu’il fait partie de ceux qui ont réduit le PCF où il en est parce qu’il n’a jamais rien attendu pour lui et, à sa manière. Il est à la fois le poison et l’antidote de cette mise à mort de ce à quoi il a consacré sa vie de désintéressement. Et soyons honnête je ne fais pas le poids., ne serait-ce que parce que je n’ai pas envie de marquer les camps mais laisser le processus de lente conquête opérer…

Il n’empêche tout cela est du temps perdu et il nous en reste peu… Le Congrès devrait être extraordinaire et ils continuent à employer les vieilles recettes, comment leur faire partager ma conviction qu’ils sont en train d’assassiner le parti en jouant malgré tout la carte du légitimisme alors qu’il faudrait aller jusqu’au bout en particulier sur les questions européennes et sur le parti communiste dont nous avons besoin. Ce qui me freine c’est la conscience que ce n’est certainement pas en défendant mon livre sur Staline et le pouvoir soviétique que l’on trouvera le levier et le point d’appui capable d’un tel soulèvement. C’est une question essentielle mais qui relève d’un traitement psychanalytique de l’inconscient communiste, lent et pas évident.

L’EXASPERATION GENERALE ET L’ABSENCE D’ISSUE

Parce qu’il y a le contexte, celui que nous croyons pouvoir oublier et qui nous sur-détermine, la politique de Macron, l’exaspération générale, la formidable lutte des cheminots et , comme d’habitude la CFDT qui poignarde en coulisse… La division syndicale qui comme les picadors de l’arène épuise la bête avant de la livrer au patronat et à son gouvernement. Le fait que nous avons une Constitution dans laquelle un groupe ultra-minoritaire mais élu peut imposer sa volonté et y compris envoyer la troupe en cas de résistance ultime. Il faudra bien que ça change mais comment? La prison, l’appareil de justice dans lequel nous sommes pris Adlane et moi, ne sont que l’aboutissement des rouages de la dictature de la bourgeoisie, la caricature de l’impossibilité de s’abstraire de sa loi sauf par la conquête du pouvoir, ce que nous appelions jadis avec Marx la dictature du prolétariat pour répondre terme à terme à la dictature de la bourgeoisie .

Mon copain Gilbert qui réside à Saint Raphaél, est venu passer quatre jours chez moi avec son chat ,noir et boulimique, pour me soutenir dans ce débat. C’est une excellente idée, parce qu’il m’arrache enfin au drame familial autour d’Adlane et à cette autre comédie familiale que représentent mes relations avec la direction fédérale du PCF.

Nous nous promenons en discutant beaucoup de la situation politique et syndicale, il participe à la réunion de cellule et se félicite de la teneur du débat, et comme moi il soupire: « s’ils avaient fait comme moi , quitté le parti, celui-ci n’existerait plus! » Lui et moi, en oublions complètement que la secrétaire de cellule, la meilleure et la plus dévouée des femmes, nous a expliqué qu’elle allait organiser un stage de formation et se réservait de parler de la philosophie de Marx, en s’excusant d’une telle audace vu que « quoiqu’on en pense, Marx est quelqu’un de très intéressant! » J’ai bien tenté de proposer mes lumières sur la question, mais j’ai été écartée parce que susceptible de déformer la nouvelle adhérente qui n’a pas quarante ans. Pourtant, la secrétaire est là au débat et elle a aidé à ce que la cellule soit présente. Elle se dévoue malgré la maladie de son époux, ses difficultés pour que nous soyons présents partout pour soutenir les cheminots, pour les manifestations. Comme la trésorière de la section qui tient admirablement ses cahiers et nous fait des bilans impeccables et qui, je suis sure de mon fait, partage à peu près tout ce que je pense, mais qui votera selon les voies impénétrables de raymond. Là encore, ma défense de Marx, mes réflexions historiques sont à la fois essentielles et pas de l’ordre de ce qui emportera les convictions, inutile de nous opposer. Mais c’est bien s’ils acceptent d’être ébranlés.

Avec Gilbert, tout à coup, nous sommes frappés par ce que nous sommes, nous et ses gens formidables, cette somme extraordinaire de capacités, de dévouements qui avons été stérilisés, frappés d’inertie depuis plus de 20 ans, le plus beau gâchis qui se puisse imaginer.

POSER LA QUESTION DE STALINE ET DU POUVOIR SOVIETIQUE N’A RIEN DE SCANDALEUX

Cette longue description du contexte du débat est aussi selon moi ce qui a permis qu’il soit réussi, malgré l’impréparation du milieu ambiant et mes propres préoccupations. Au lieu de considérer comme un scandale d’oser parler de Staline, j’avais devant moi une salle qui entendait qu’il s’agissait non pas de le réhabiliter, mais de contextualiser le pouvoir soviétique, son évolution, les problèmes auxquels il a été confronté. Il m’a semblé qu’il ne pouvait en être ainsi que parce que nous bénéficions tous de la conscience de ce gâchis, de toutes ces forces divisées, épuisées avant l’heure. De la manière dont au moins une ou même deux générations avions été égarés. Tout ce qui représentait le désir de Révolution, de changement profond, a été confronté à des problèmes dans lesquels nous nous sommes engouffrés mais aussi perdus. C’est cela qui exige une psychanalyse dans laquelle nous analysants nous referons notre propre histoire.

L’animateur de la librairie est tout sauf un stalinien, il se revendique comme anarchiste, mais passionné par les débats de l’Internationale, celle de Marx et de Bakounine, il veut remettre ça, un temps où l’on pensait. Et il comprend au titre du refus de l’étouffement intellectuel et révolutionnaire que je revendique le droit à repenser la question du pouvoir soviétique, de Staline. Il a lu le bouquin, l’a apprécié parce que justement il part de faits et pose des questions sans prétendre apporter des réponses définitives.

En ce qui me concerne, il y a effectivement cette volonté d’ouvrir le débat mais il y a plus. D’abord ce qu’a très bien perçu Gilbert dans son compte-rendu et que l’on pourrait considérer comme un luxe intellectuel ou une résignation de l’âge, si je ne l’avais pas éprouvé dès le début de mes engagements adolescents: le rapport à l’Histoire. Ce qui est fondamental chez Marx et qui, loin de créer de l’attentisme, le conduit à poser l’actualité de la Révolution. Il a fallu six siècles à la bourgeoisie pour s’emparer du pouvoir politique avec la Révolution française, mais quand Robespierre est guillotiné, il est victorieux, la féodalité est morte. Le pouvoir soviétique, celui des soviets et de l’électricité cher à Lénine,s’incarne en Staline et même quand la Révolution bolchevique est « défaite », nous assistons aux convulsions du capitalisme et à la postérité multiple du pouvoir prolétarien. Si le débat marseillais a été réussi, c’est parce que cette idée est passée et que loin de provoquer des résistances, elle était « attendue ».

Un autre aspect de la réussite de ce débat tel que je l’ai vécu, c’est que la référence à Staline n’a pas été reçue comme une provocation, mais pour ce qu’elle est: le refus de la notion mensongère de totalitarisme et l’usage idéologique qui en fait pour empêcher un véritable bilan des premières expériences socialistes. C’est sur ce point là que je combat, d’abord parce que créer un signe d’égalité entre Staline et Hitler est une aberration, qui a comme on le voit en Europe pour seule fonction de stigamtiser le communisme et qui est en général totalement complaisant à la résurrection des idéologies d’extrême-droite. Come je l’ai signalé dans le débat, ce thème du double totalitarisme est dénoncé par la plupart des chercheurs anglosaxons et il a connu sa fortune en France avec mai 68 et l’arrivée de Mitterrand au pouvoir, le capital et les USA ne s’opposaient pas à cette expérience de « gauche » à la condition qu’elle coÏncide avec l’affaiblissement, voir l’anéantissement du PCF.

Cet affaiblissement qui a pris sa pleine mesure avec l’effondrement de l’URSS, est non seulement un drame pour les communistes mais pour toutes les aspirations révoutionnaires. Comme je l’ai dit dans le débat, il faut être aussi fous que les trotskistes pour imaginer convaincre du socialisme en expliquant que tous les socialismes sont monstrueux et que nous nous ferons mieux. Mais ce véritable négationnisme de ce qu’a été le socialisme a des conséquences encore plus dramatiques. Il en est des sociétés comme des individus, leur supprimer la mémoire, les priver de leur passé, c’est les condamner à le revivre sans aboutissement, comme un cauchemar sans perspective.

Peut-être ai-je pris pour de l’approbation ce qui n’était que stupéfaction, incompréhension, mais je ne le crois pas, j’ai eu au cours de ce débat le sentiment à tort ou à raison que ceux qui étaient là avaient compris l’esprit de la conférence, du livre, et que si tous ne le partageaient pas, comme a dit une intervenante, elle était ébranlée par la nature du questionnement. Elle m’a réclamé ma bibliographie et le livre pour poursuivre ses réflexions. Je la lui ai donnée, elle s’appelle Claire.

Danielle Bleitrach

