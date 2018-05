Ma décision concernant Adlane

A la suite de divers conseils, j’ai pris ma décision, après le procès, il y aura l’appel et surtout la possibilité d’avoir accès au dossier,ce qui actuellement est protégé par le secret de l’instruction. A ce moment-là je m’impliquerai totalement avec tous les éléments et je travaillerai s’il le faut avec l’avocat qui j’espère prendra son travail à cœur; Mais il ne faut pas se faire d’illusion, les avocats ont pour principal souci de faire tourner leur cabinet et donc peu de temps. Je leur apporterai le mien et à partir de ce moment il y aura l’accès à toutes les pièces, la possibilité de les compléter si besoin était. J’espère qu’Adlane aura la force de tenir, mais après jugement il peut être dans un autre lieu que les Baumettes.

danielle Bleitrach

Publicités