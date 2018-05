ADLANE explique son geste avant d’être peut-être victime ….d’un crime légal

Si j’ai interrompu ce blog c’est parce que le 18, le 19 et le 20 juin Adlane passe en jugement et j’ai les plus grandes inquiétudes, mais jugez en plutôt… Voici le texte qu’il a écrit pour préparer son procès après avoir eu le plus grand mal à se rappeler les circonstances de son actes. Le psychiatre ayant reconnu une altération passagère.

Hier j’ai reçu une convocation pour le tribunal, sur convocation de l’Avocat général. Nous sommes 12 témoins.Sa famille a pris jusqu’à trois avocats, ils se sont fait payer avant le procès, un forfait et il faudra payer pour le procès une autre somme. La famille en est déjà à quinze mille euros. Les deux autres n’étaient pas pénalistes, le dernier nous traite comme des chiens et j’ignore ce qu’il fait et ce qu’il veut de nous… je lui ai téléphoné hier pour lui demander ce que tout cela signifiait il l’a pris de haut et m’a dit que c’était l’avocat général qui demandait ces témoignages et que je n’avais qu’à répondre aux questions qu’on me poserait. C’est tout.

Alors que je suis de plus en plus convaincue que s’il ne s’était pas appelé Aichaibou il ne serait pas aux Assises et depuis deux ans dans la pire prison de France.

Ce qui devait être au départ un simple procès en correctionnelle a été requalifié par suite de l’exigence de la jeune femme en « tentative d’assassinat » où un garçon détruit risque la perpétuité alors que sa victime est en pleine forme et en fait en train de littéralement jouir sur les réseaux sociaux de ce qu’il subit, elle joue les femmes fatales. Il suffit d’aller sur facebook pour voir à qui on à affaire et combien elle est heureuse d’avoir cette histoire à raconter. Nous avons soumis au tribunal des textes qui prouvent le déséquilibre de cette jeune femme et la manière dont elle se vante de son pouvoir sur lui. C’est la victime et bien sur il n’est pas question d’absoudre Adlane,je ne cesse de le lui répéter. Et je la considère même comme doublement victime et dans cette affaire ce n’est peut-être pas Aldane qui lui a causé plus de tort, il était en bout de course de gens qui portent des torts très graves. Ces deux enfants sont des victimes chacun à leur manière.

Et lui perd l’esprit, est de plus en plus mal. Grâce à vous tous, à votre intervention on a pu le mettre à l’abri, mais je crains le pire pour ce procès et la manière dont on veut en faire une affaire d’éclat dans le contexte que l’on connait. Je vais me battre dire ce que j’ai à dire mais je crains le pire et Marseille – Aix, est réputé pour la dureté de ses châtiments…

Son dernier avocat,un corse ancien batonnier, après nous avoir raconté que cela relevait de la correctionnelle et avoir laissé filer aux assises, nous a dit que que ce serait un procès sans témoin puisque les fait étaient avérés, découvre avec nous que le procès durera trois jours avec 12 témoins cités à comaraitre par l’Avocat général avec accusation d’assassinat c’est-à-dire en droit pénal préméditation et donc perpetuité. Et il ne nous donne aucun renseignement,aucun conseil.

Adlane a été conduit jusqu’à la folie par ce système ignoble. Il avait 18 ans quand il a été placé aux Baumettes, il a eu la machoire cassée par un co-détenu, et on a du lui mettre des broches. Il est resté deux ans et demi dans la plus terrible prison de France. Jamais de mise en liberté alors qu’il n’a aucun antécédent, inconnu des services de police. Alors qu’il s’agit d’une dispute qui a mal tourné avec une jeune femme, dont le déséquilibre et le refus de se soigner sont avérés, une jeune femme qui a fait 7 tentatives de suicide et qui malgré les demandes de la famille d’Adlane refusait d’aller vivre chez elle, parce que son beau père, disait-elle, la violait. Le père d’Adlane était dans le coma, elle lui interdisait d’aller le voir et le menaçait de le « débrancher ». Elle l’empêchait de dormir. Quand la scène s’est passé, il y avait quatre nuits qu’il n’avait pas dormi.

VOICI CE QU’ADLANE DECRIT DE CE QUI L’A CONDUIT LA…

Pour donner un exemple de l’atmosphère dans laquelle elle le faisait vivre : mon fils était mort le 13 mai 2013, d’une embolie pulmonaire, elle a raconté à la malheureuse famille sur laquelle elle avait jeté son dévolu que son fantôme les hantait. Qu’elle le voyait et que c’était lui qui leur portait malheur. Moi elle interdisait qu’Adlane me voit comme elle lui interdisait de voir son père dans le coma, comme elle lui a interdit de poursuivre ses études parce qu’il y avait des filles. Moi, je dois dire, que je ne faisais pas attention à toute cette histoire, je croyais qu’il s’agissait d’un jeune couple, je la trouvais folle à lier ,mais je me disais que rien ne sert de vouloir s’occuper de ce genre de chose, entre deux ados et si elle me détestait je n’avais pas à m’en mêler. Mais quand elle l’a empêché de poursuivre ses études, puis quand elle les as tous amenés sur la tombe de mon fils pour parler à son fantôme, je me suis mise en colère en disant que s’ils continuaient comme ça je ne leur adresserais plus la parole. C’est abominable de voir jouer avec le fantôme de votre enfant.

Deux mois après le drame avait lieu.

Adlane a écrit un texte dans lequel il raconte tout ce qui lui est arrivé, si par malheur ce procès tourne pour lui à la catastrophe je publierai ce texte. On apprendra comment on aura tué cet enfant, comment la « justice » française peut s’acharner sur un enfant et le tuer littéralement, lui faire perdre l’esprit. VOICI AVEC LES MOTS D’ADLANE SA TERRIBLE HISTOIRE

L’HISTOIRE-VERITE

Laura et moi, nous nous sommes rencontrés en 2014. C’était une amie/connaissance de Lycée. J’étais en première, j’étais bien ancré dans la société au niveau scolaire, aussi bien que dans mon entourage familial. Je faisais des petits travaux d’informatiques en dehors de l’école, soit dans un magasin, soit de dépannage dans des familles. J’avais des copines de temps en temps, tout se passait bien qu’il s’agisse de la scolarité ou des stages ou du temps libre. Laura était elle en couple et elle m’avait fait des avances à la fin de l’année scolaire 2014. Je suis partie en Algérie durant l’été. A la rentrée de septembre 2014-2015, on s’est retrouvés. Elle se rapprochait de plus en plus de moi. Mais moi j’étais centré sur l’école, sur ma famille, et avec mes collègues. C’était l’année du bac, c’était très important et en plus moi j’étais plutôt intéressé par une de ses copines « Lisa ».

A la fin 2014, début 2015, on s’est mis ensemble après de longs moments passés ensembles. Elle m’avait dit qu’elle avait beaucoup de problèmes, ses « collègues », sa famille, tout posait problème, mais j’ignorais tout de son passé et je dois dire que ça ne m’intéressait pas beaucoup à ce moment là, mais ça allait avoir un impact six mois après. Parce que durant cette période j’étais préoccupé par mon bac, j’étais déjà stressé à cette idée et je n’avais pas envie de me rajouter du poids. Je passais plus de temps à l’école avec mes collègues ou en famille qu’avec elle. Tout ce passait bien, sauf que je voyais qu’elle avait beaucoup de problèmes tous ceux qui l’entouraient, ses amis, sa famille et son passé. Je ne m’y intéressais pas à l’approche du bac et je ne mesurais pas ce que tout ça allait avoir sur moi… Durant mon dernier stage avant le bac c’est la que j’ai couché avec elle, c’était la première fois de ma vie. Elle m’invitait souvent chez elle pour manger, même dormir ce qui était normal pour ses parents. Ils avaient déjà agi ainsi pour d’autres et ils m’accueillaient comme si c’était normal, ce qui était nouveau pour moi et m’a fait éprouver des sentiments pour elle. Mais souvent j’étais mal à l’aise avec elle dans l’intimité du fait qu’elle parlait sans cesse de ses ex. De ce qu’ils faisaient avec elle.

A la fin de l’année scolaire,alors que j’avais obtenu le bac avec mention, j’ai voulu souffler car je sortais d’une longue année de stress. Ma famille allait partir pour l’Algérie et moi, ma scolarité était terminée, j’étais inscrit en fac d’histoire j’ai choisi de lui faire rencontrer ma famille, ma mère,j’ai décidé dépasser l’été 2015, avec elle. Si j’avais su la suite… Mon plus grand regret a été de ne pas être parti avec ma famille, ce qui aurait évité bien des drames… Surtout que j’adore mon pays natal l’Algérie. Mais j’étais oppressé par l’année scolaire que je venais de vivre. Laura qui était très peu surveillée par ses parents avec qui elle avait beaucoup de problèmes a décidé de venir vivre chez moi avec l’accord de nos deux familles. ET c’est là que notre relation a pris un tout autre tournant. J’étais pour la première fois totalement indépendant et Laura m’a montré une autre facette d’elle même.Elle a laissé sortir les problèmes internes qu’elle vivait avec sa famille, accusant son beau père de l’avoir violée et aussi de s’être faite brutalisée et violée par ses anciens amants, si je me souviens bien il y en avait 6 dans ce cas.

Elle voyait des démons, des fantômes, des esprits et elle m’a expliqué que ce qui l’avait attirée chez moi était que la première fois qu’elle m’avait vu, il y avait un démon derrière moi et elle même en avait un depuis toute petite, depuis l’Italie. Au début j’avais du mal à y croire puis j’y ai cru. Il y a eu ses mutilations, ses tentatives de suicide. Elle m’a emmenée au mémorial des morts aux côtés du MUCEM en me faisant croire que le fantôme de mon oncle décédé était parmi nous. Qu’il nous voulait du mal mais qu’il fallait l’apaiser. De là tout a commencé, les disputes, les bagarres, de la jalousie dans les deux sens. ON partait dans les églises, elle me disait qu’un démon était en train de la prendre sur l’autel et moi avec elle. Je la croyais, j’avais des accès de tremblement et elle me disait que le démon était entré en moi. je la croyais, je l’aimais mais je ne savais pas comment gérer tout ça, le stress m’envahissait, des choses refoulées montaient en moi. J’emmenais Laura chez le psychiatre pour la soigner. J’ai fait ma première tentative de suicide, j’ai avalé tous les cachets de Laura, tout ce que j’avais trouvé. J’ai fini à l’unité psychiatrique de la Conception où un psychiatre m’a proposé un suivi,mais j’ai refusé. Avec le temps, je pense que j’aurais du accepter jamais je n’aurais fini en prison.

A la suite, Laura est partie en Italie pour un mariage et mes parents sont rentrés d’Algérie et à son retour, elle m’a demandé de vivre chez moi. Ma famille était contre mais elle disait ne pas être bien chez elle avec son beau père et ses « démons ». Puis, on leur a raconté l’histoire de l’été et elle leur a parlé du fantôme de mon oncle Léo. Ma famille, très croyante, en même temps voyait qu’elle était un peu « dérangée »a purifié la maison avec des versets du coran qui passaient en boucle dans des hauts parleurs.

Mais j’avais raconté l’histoire de mon oncle à Laura et elle me disait que c’était parce que sa femme (Carmen) ne l’avait pas accompagné au cimetière qu’il était là à nous hanter. Moi j’y croyais et je racontais cette histoire à ma famille, du coup on a tous ramené au cimetière sa femme le voir au cimetière avec Laura qui nous disait lui parler directement. Je crois que la veuve et moi étions les seuls à y croire.

Cet épisode passé c’était la rentrée scolaire. J’étais content de rentrer à la fac, un monde nouveau. Mais cette fois les études ne pouvaient rien, j’étais pris dans une situation passionnelle, toxique avec Laura qui passait toujours plus de temps chez moi. J’ai tenté de la quitter plusieurs fois, ça c’est toujours terminé par des tentatives de suicide de sa part, j’allais la chercher soit directement à l’école avec les pompiers, soit directement à l’hopital nord à Edouard Toulouse en psychiatrie aux URGENCES. Ca me faisait quitter la fac de nombreuses fois et au lieu de la quitter comme j’aurais du le faire, c’est la fac que j’ai abndonnée pendant qu’elle quittait l’école.

Je me rappelle un jour où je l’avais quittée, elle a coupé son téléphone, la connassant je suis partie à son lycée, j’ai trouvé ue de ses amies Leïla qui « sortait » avec un de mes collègues, elle m’a dit qu’elle avait « craqué » et qu’elle était à Edouard Toulouse en psychiatrie. Je l’ai retrouvée là-bas. Ses parents ne lui avaient pas apporté d’habits, je lui en ai apporté un sac plein. Notre relation a pris encore un autre tournant, on était soudés l’un avec l’autre et on s’atait aussi coupé de l’entourage familial. ON ne se rendait pas compte à quel point on était toxique l’un pour l’autre jusqu’à l’avortement de Laura.

Elle me l’avait déjà reproché et elle disait avoir fait une fausse couche l’été en se donnant des coups de poing dans le ventre c’est pour cela qu’on l’avait transportée d’urgence à l’hopital nord avec sa famille alors que moi je faisais ma propre tentative de suicide.

Pour l’avortement, on avait besoin de l’accord de sa famille, du coup on a prévenu des grands parents. De là après l’IVG, on a quasiment vécu chez ses grands parents pendant quelques semaines, pour permettre à Laura e se reposer, je lui offrais tout ce qu’elle voulait car elle me reprochait l’avortement. Je m’entendais bien avec ses grands parents qui étaient en train de se « disputer » avec sa mère à cause du beau père de Laura qu’elle disait l’avoir violée selon ses grands parents. Ils l’avaient su en trouvant un couteau sous le coussin de Laura. Jusqu’au jour où la mère de Laura a débarqué pour la ramener chez elle. Laura a refusé de la suivre. Sa grand mère m’a dit de la suivre, mais on a reçu un avis de la police pour fugue mais elle était déjà de retour chez elle.

Une fois, on s’est rencontré avec ma grand mère pour déjeuner ensemble près du parc Longchamp. Ma grand mère qui est sociologue a tout de suite vu que nous étions dans une relation toxique et qu’on avait besoin d’aide tous les deux. Elle m’a dit qu’à part nous faire du am et nous éloigner des études, tout cela ne menait à rien. Ca a déplu à Laura qu l’a détestée. J’aurais du l’écouter vu que ce qu’a dit ma grand mère est effectivement arrivé.

Il y avait tellement de problèmes à la fois. Mon père avait un cancer et le traitement l’a mené au coma, ma grand mère qui avait besoin d’aide et ma mère seule à tout gérer. Je ne savais plus que faire et je me laissais entraîner dans cette relation qui a mal fini. On est allé plusieurs fois rendre visite à ma mémé (la mère de ma grand mère). Là j’ai vu le véritable visage de Laura, au lieu de passer de bons moments avec elle, elle essayait de lui faire dire du mal de ma grand mère, elle vouait entrer dans ma vie pour y semer des problèmes. Je l’en ai éloignée, du coup je me suis demandée ce qui lui ferait plaisir, ce qui l’empêcherait d’accomplir ces tentatives de suicide,ce qui l’occuperait. Inexpérimenté, peu de ces TS, amoureux malgré tout j’osais pas rompre définitivement.

Au lieu de ça, j’ai rien trouvé de mieux que de prendre une chienne à la SPA.Elle m’a dit que ce serait un moyen d’oublier l’IVG, de ne plus se disputer, mais déjà qu’on était pas capable de s’occuper de nous, il fallait qu’on prenne une chienne en plus.

Avec le recul, toute mon expérience, je sais qu’il fallait simplement la quitter TS ou pas. vu que quelque temps après,elle s’en prenait même à la chienne disant que jamais elle ne remplacerait le bébé perdu.

Le bonheur, je l’avais sous les yeux, ma famille. Mais j’étais ancrée dans cette relation qui n’avait ni queue ni tête, de la folie, de la souffrance inutile, des disputes, créées pour un rien. De l’accumulation, de l violence, elle disait du mal de ma famille, menaçait même de « débrancher » mon père dans le coma, des pleurs, dire encore du mal de ma mère, de ma grand mère. Je me sentais coupable de l’IVG, avec le recul je me suis rendu compte qu’elle m’avait rendu coupable de tout. Moi je ne savais que faire,je voulais la calmer, qu’on se calme, cette relation de folie, du coup on s’est « fiancés » j’avais organisé le truc en cachette.

J’étais jeune, bête, amoureux, mais ça allait un peu mieux. Sauf que les disputes à propos de l’IVG, les menaces sur mon père et même sur la chienne ça continuait. Je dormais quasiment plus, je me sentais mal à l’aise avec elle et elle ne voulait pas me lâcher, elle voulait dormir tous les jours chez moi. Voilà quel était mon quotidien pendant les derniers temps.

UNE RELATION TOXIQUE-MALSAINE

On vivait quasi dans cette chambre de bonne, les parents de Laura s’en foutaient, elle disait ne pas vouloir revoir son beau père,sa mère me traitait de tous les noms et en même temps refusait de recevoir sa fille chez elle.

Chez moi c’était pareil, on ne voulait pas d’elle, elle disait qu’elle était « agoraphobe » (peur de sortir, elle mangeait dans ma chambre de bonne, faisait ses besoins dans des bouteilles coupées en deux avec justement le couteau qui m’a conduit à cette énorme faute.

je lui offrais tout avec ma bourse d’étudiant, vêtements, cadeaux de noël, anniversaire, tout, je ne savais même plus ce que je faisais. Tous les jours disputes, ne pas dormir, jusqu’au jour où enfin elle a dit qu’elle allait mieux. On est donc sortis avec ma petite sœur et la chienne au pharo, tout se passait bien, je me disais « enfin une bonne journée.

Sauf qu’il y a eu la suite.. C’est ce que j’ai déjà dit: on rentre dans ma chambre sur mon lit, il y avait une pile de vêtements à moi que ma mère avait lavés. Laura ne voit qu’une chose, une culotte qui appartenait à ma petite sœur. Elle le savait, mais elle cherchait un prétexte à une dispute, elle s’est mise à m’insulter et elle m’a mis la culotte de ma petite sœur dans la bouche, c’était trop pour moi. Ma mère avait entendu la dispute, Laura m’a poussé et est partie dans les escaliers, ma mère a dit qu’elle se trompait que c’était la culotte de ma petite sœur. Laura dans sa crise criait qu’elle était complice que je l’avais vraiment trompée et elle est partie. ma mère m’ dit de la laisser qu’elle ne devait plus revenir, quelques temps après Laura m’appelle et me demande de venir la chercher parce que sa mère ne lui ouvrait pas la porte. Je suis parti la chercher, on s’est retrouvés devant l’arrêt du tram à côté de la caisse d’épargne du côté de la rue de la république. ON est repartis en cachette chez moi à nouveau. Laura est montée la première, ma mère a entendu le bruit dans l’escalier, je lui ai menti en lui disant que Laura était chez elle, que je l’avais accompagnée.

De retour, dans la chambre, je trouve Laura qui voulait recommencer la dispute. Elle voulait faire l’amour, puis elle ne voulait pas en disant que je l’avais trompée (ce qui était faux). A peine, je me suis approchée d’elle qu’elle s’est mise à hurler en répétant que je l’avais trompée que ce n’était pas le culotte de me petite sœur… Et là il y a eu leu flou, j’ai éclaté, je voulais juste qu’elle s’arrête, elle criait qu’elle m’aimait.. Je vois ma famille arriver, ils appellent les pompiers. Mon grand frère me dit de sortir, je pars,je fais quelques mètres sur le Vieux port, je reviens, les pompiers, la police étaient là. Je n’étais pas moi-même ,e voyais tout trouble, la police me prend et voilà. Garde à vue j’étais très mal, je n’arrêtais pas de pleurer, je demandais sans cesse si Laura allait bien… Après a suite vous la connaissez… La prison l’ENFER, j’ai tout connu, de l psychiatrie à l’hôpital, de l’hôpital à l’hôpital psychiatrique, les souffrances extrêmes, tout le mal que l’on peut connaître psychologique comme physique. Une souffrance morale et de la maturité c’était une vraie relation toxique et plus jamais ce ne sera à refaire, ne plus s’approcher d’une relation comme celle-là.

La sortie : beaucoup de soins, ma famille,des tas de projets, des études, me rapprocher de l’essentiel, ma famille…

