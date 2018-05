Critique de notre livre à paraître en juin dans Cause Commune

Ce compte-rendu que vous pourrez lire dans Cause Commune de juin, mérite d’être salué parce que grâce à cet article la resse rompt avec 20 ans de censure me concernant et surtout l’auteur de l’article a lu le livre et l’a compris.

Danielle Bleitrach, 1917-2017 Staline, tyran sanguinaire ou héros national ? Dialogue à deux voix avec Marianne Dunlop, Editions Delga, 2017

Les russes en veulent terriblement aux communistes … pour la disparition de l’URSS. Tel est l’un des constats que ce livre iconoclaste, riche en paradoxes et en interrogations, fait éclater à la face du lecteur. Partant du constat que la réflexion historique sur le socialisme réel et notamment sur la période stalinienne a été verrouillée par la doxa libérale, l’auteure appelle à substituer au conformisme et au pret-à-penser pavlovien de l’idéologie dominante une recherche historique contextualisée et sans parti pris. L’objectif de l’ouvrage est d’ouvrir des pistes de réflexion sur Staline, mais aussi sur le bilan global de l’URSS et sur ses permanences dans l’espace post-soviétique.

L’ouvrage pose des questions fondamentales sur la nature de classe du pouvoir soviétique et les dynamiques liées. Tout d’abord, il n’y a pas d’autocratie stalinienne. Les dirigeants du PCUS sont décrits comme un collectif de militants exaltés. Une nouvelle classe de possédants ne se serait vraiment développée qu’à partir de Khrouchtchev, jusqu’à détruire le système qui l’avait fait naître sous Gorbatchev et Eltsine avec l’aide des monopoles financiarisés occidentaux.

C’est aussi l’image d’un Staline brutal, stupide et inculte qui est écornée : il est décrit comme le moins sanglant de l’organe de décision collective, il est très cultivé. La force de Staline réside dans son pragmatisme et sa capacité à voir loin. Les choix de Staline ne prennent sens que replongés dans les rapports de force et dans les enjeux concrets qui leur ont donné naissance. Ses obsessions natalistes ? Le dépeuplement massif occasionné par la Guerre Civile et par la Seconde Guerre Mondiale. La dissolution du Komintern ? Une concession pour faciliter l’ouverture d’un second front contre les nazis. Mais finalement, qui est Staline ? Staline n’est pas un homme. C’est l’allégorie du pouvoir soviétique.

Quelle est l’opinion des russes sur Staline, l’URSS et le communisme ? La plupart placent Staline en tête des grands hommes et regrettent l’URSS. Ils reconnaissent des grands succès à l’URSS : la culture, le style de vie et la politique des nationalités. Mais ils estiment que le retour au communisme n’est pas possible aujourd’hui. Ces informations tranchent radicalement avec l’opinion occidentale moyenne.

L’ouvrage montre une renaissance de la réflexion historique sur l’URSS, en Russie, en Chine mais aussi dans les pays anglo-saxons. La question du rapport entre Chine et URSS, et de l’analyse des communistes chinois sur la chute de l’URSS, sont abordées. Des ouvrages sont suggérés. Si les questions restent ouvertes et les conclusions rares, ce livre mêlant récits de voyage et réflexions historiques de fond invite les communistes à ne pas se satisfaire des poncifs anti-soviétiques et à élaborer leurs propres analyses critiques sur l’URSS. Une suggestion salutaire.

