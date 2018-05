comment ils ont accumulé leur fric….

i vous ajoutez à ces rois de lamine et du rail l’exploitation coloniale, vous mesurez le caractère moral de ‘enrichissement du capital… En fait en ce jour à moins qu’il y ait des articles absolument indispensable à vous communiquer. J’ai plusieurs rendez-vous qu’i me faut préparer: d’abord mon débat le 2 juin à la librairie Maupetit à Marseille (17h) sur la Canetière autour du livre 1917-2017, Staline tyran sanguinaire ou héros national. Ensuite mon voyage en Pologne à la fin juif avec Monika et mon petit fils wWllem. Donc le blog qui en est aujourd’hui à 10.000 lecteurs rentre en sommeil jusqu’à mon retour de Pologne.

Je joins à cet envoi , le compte-rendu du livre sur Staline à paraître en juin dans Cause Commune. Il faut saluer cette parution puisque c’est la première fois qu’est rompue la censure me concernant dans la presse communiste et avec un article intelligent qui aille au fond et ne se contente pas de tenter de me ridiculiser. Que la revue Cause commune soit donc remerciée et qu’elle annonce des temps meilleurs en matière de débat.