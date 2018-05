Toujours mai 68, entre fin de l’insurrection bolechvique et grève générale ou la prise du pouvoir imaginaire.

En lisant Pierre Goldman(1), mais aussi Rosa Luxemburg (2), je réalise à quel point pour moi aussi et pour les gens de ma génération mai 68 a été la fin des illusions sur ce qu’on attendait d’une révolution et de l’action militante. Je note cette évolution en me disant que dans le cadre de mes mémoires si je les écris jamais, il y a là quelque chose d’essentiel à fouiller. Dans quoi je m’engage et dans quoi je me retrouve et qu’est-ce qui demeure des exigences d’antan ? La vraie question n’est pas mon évolution personnelle, mais plutôt celle de l’aggravation de l’exploitation capitaliste, du démantèlement de tous les conquis et donc peut-être de la conscience qu’il est des rendez-vous historiques difficiles à éviter. Une question me taraude: est-il possible face à ce qu’est le capitalisme d’imaginer une conquête du pouvoir politique pacifique ou est-ce simplement la manière de renoncer qu’il s’agisse du PCF ou des mouvements « insoumis » à la seule finalité « républicaine »?

I -Comment sommes nous passés d’un choix insurrectionnel au légalisme sans perspective de rupture d’aujourd’hui ?

Goldman semble ne jamais s’être relevé du fait d’être né en tant que juif, enfant condamné, fruit d’un couple de résistants dans la précarité de la rencontre de la lutte. Il veut mourir à la trentaine pour en finir avec ce monde et ce qui en lui est corrompu d’avoir survécu. Il est un militant, enfant de communistes, de plus en pus sans cause. Sa violence, son désespoir, ne me choquent pas, il suffit que je me souvienne, parce que nous étions un petit nombre qui nous ressemblions. Était-ce un hasard si nous étions des Juifs Polonais nés en France. Nous pensions qu’adhérer au PCF c’était choisir une aventure type lutte armée comme La Révolution bolchevique ou Cuba, celle aussi de la Résistance. Nous nous demandions si nous serions capables de résister à la torture. Mai 68, suivi de l’eurocommunisme ça a été la fin de l’illusion révolutionnaire. Goldman refuse le gauchisme, il dit que « les étudiants répandaient dans les rues, à la Sorbonne, le flot malsain d’un symptôme hystérique. Je fus choqué qu’ils ne prennent que la parole et qu’ils s’en réjouissent. A l’action ils substituaient le verbe. je fus choqué qu’ils mettent l’imagination au pouvoir. Cette prise de pouvoir était une prise de pouvoir imaginaire. Mon opinion était qu’ils méconnaissaient gravement la tactique du gouvernement et que cette tactique était subtile, efficace. Ils se croyaient dans la violence, dans l’insurrection, mai c’étaient des pavés qu’ils lançaient, non des grenades. CRS SS disaient-ils. Ce cri névrotique je le jugeais ridicule. Les CRS n’étaient pas des SS, eux n’étaient pas des partisans. L’art du régime ne fut pas d’être violent. Il fut plutôt de savoir maintenir l’affrontement dans des limites pacifiques, d’où l’emploi d’armes était banni, tandis que les révoltés s’imaginaient en pleine insurrection et assouvissaient ainsi fictivement leur désir de Révolution. » (p.70)

Je me souviens que quand j’avais 20 ans, je disais que j’espérais mourir d’une balle perdue dans une Révolution victorieuse. Et si une part de ma vie a été une réussite c’est bien la manière dont j’ai réussi à concilier mes amours avec cette utopie, qu’il s’agisse de l’ancien résistant, déporté à Dachau ou du guérilleros cubain, tous deux torturés et ne parlant pas.

Un jour je dirai le temps qu’il m’a fallu pour réaliser mon illusion sur ce que je pouvais attendre de la capacité insurrectionnelle du PCF, mais le fait est que si je fus disciplinée et si je refusais le gauchisme, c’est par esprit révolutionnaire absolu, c’est parce que je croyais à cette capacité insurrectionnelle de la classe ouvrière et de son parti. J’avais été entretenue dans cette croyance par le récit de nos aînés sur ce qu’avaient été les combats de la Résistance. Et en ce qui me concerne j’avais adhéré en pleine guerre d’Algérie et dans un temps où les dangers n’étaient pas tout à fait imaginaires. J’ai pu participer à la résistance espagnole, les tracts avec lesquels on traversait les Pyrénées et que l’on abandonnait dans un jardin de Mataro aux pieds d’un inconnu, au temps où Franco garrottait les opposants.

La lecture de Goldman m’a fait revivre ce temps où j’ai réellement cru qu’en ne cédant pas aux appels gauchistes j’étais beaucoup plus révolutionnaire qu’eux. C’était parce que seul le parti de la classe ouvrière pourrait mener l’insurrection contre le capital. Il est clair qu’après 1968, pourtant, le parti communiste est allé jusqu’au bout de sa logique en proposant premièrement la fin de la dictature du prolétariat mais aussi une stratégie de construction du socialisme à la française, une articulation de luttes et d’élections pour construire un rassemblement majoritaire qui aboutirait au « socialisme à la française » et nous économiserait la prise du pouvoir insurrectionnelle. Je pense encore à la réflexion de Fidel castro face à cette « stratégie » et à l’abandon de la dictature du prolétariat: « S’ils peuvent s’en passer tant mieux pour eux! » Ce qu’il faut bien mesurer c’est que pour arriver où nous en sommes aujourd’hui nous communistes français cela s’est fait graduellement… Nous sommes passés des enfants perdus que nous étions, ennemis des gauchistes par refus du symptôme hystérique sans prise de pouvoir à une sorte de légalisme sans jamais discuter l’évolution. Au point de ne même plus nous interroger sur le socialisme, sur notre but? Mais je pense que la fiction a pu se maintenir tant qu’il a existé l’Union soviétique, elle seule donnait quelque crédibilité à notre transition pacifique, et au fait que nous pensions rester révolutionnaires.

A fouiller…

II-La deuxième influence de mai 68 sur le mouvement ouvrier: le retour à l’utopie de la grève générale

Il y avait un deuxième élément qui sans doute me travaillait et continue encore aujourd’hui à m’imposer sa logique, c’est la manière dont mai 68 a opéré un déplacement vers l’anarchisme, ce que je considère comme une régression par rapport au marxisme. C’est bien sur à développer, parce qu’il faut que mes convictions marxistes et mon peu d’intérêt pour les luttes syndicales ne me fassent pas tordre les faits. Je suis résolument anti-proudhonienne et je sais à quel point les Français ont à la fois un art de s’impliquer politiquement mais aussi un mouvement ouvrier volontiers en rupture avec le politique.

Et là il y a eu aujourd’hui, cette deuxième lecture, celle des textes que Rosa Luxemburg consacre au socialisme en France (1898-1912). Je publie d’ailleurs un texte d’elle qu’elle consacre au « mouvement des cheminots », un texte tout entier consacré à la dénonciation de l’utopie de la grève générale. Rosa Luxemburg une juive polonaise allemande, tuée par ceux qui deviendront les nazis mais sont des sociaux démocrates, les francs tireurs de Nolke. Lisez le texte qu’elle consacre à la grève des cheminots c’est à la fois d’actualité quand on lit les revendications et c’est intéressant quand on mesure à quel point les marxistes doivent combattre « la Grève générale » et les illusions d’autonomie « économique » de la classe ouvrière.

Je me dis aussi que ce qu’on a pas fouillé c’est la manière dont mai 68 a nourri ce que Rosa Luxemburg , après Marx considère comme l’utopie française, celle de la grève générale, opposé au choix marxiste, la conquête politique du pouvoir.

Si l’on rassemble ces deux faits, la fin de la lutte insurrectionnelle et armée, la dictature du prolétariat et même du socialisme, et la manière dont mai 68 a nourri ce que Rosa définit comme « cette absurdité générale qu’est la grève générale et non la conquête du pouvoir politique qui conduira à l’émancipation du prolétariat », nous avons le retour à toutes les voies de garage françaises, contenues dans ce mouvement qui mérite encore d’être étudié.

Donc mai 68, peut-être qu’au-delà du triple visage de mai 68 (mouvement étudiant, mouvement ouvrier, mouvement libertaire (3)), il y aurait peut-être à fouiller la manière dont ce mouvement qui parodie les révolutions romantiques en fait organise une rupture avec la voie léniniste et de toutes les Révolutions jusqu’ici, la lutte armée et dans le même temps peut-être la résurrection de l’utopie entre autre du mouvement allemaniste: la grève générale qui supplée au pouvoir politique, au rôle du parti, etc…

Danielle Bleitrach

(1) Pierre Goldman. Souvenirs obscurs d’un Juif Polonais né en France. Points Actuels.Editions du seuil. 1975

(2) Rosa Luxemburg- Le socialisme en France (1898-1912) oeuvres complètes Tome III. editions Agone. 2013

(3) Alain Badiou. On a raison de se révolter. L’actualité de mai 68. ouvertures Fayard. 2018

Publicités