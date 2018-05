Une journée « En guerre », VOUS et NOUS ?

Hier une journée ordinaire essayée à tenter de comprendre mes contemporains. D’abord qu’est ce que le ramadan,est-ce aussi fatigant qu’on le dit? Je me réveille à 5 heures et je ne prend pas la moindre goutte d’eau, la moindre nourriture jusqu’à 12 h 30. Je suis en pleine forme et je descend à pied jusqu’aux réformés, toujours fascinée par ce boulevard de la Libération avec ses nombreuses friperies, ses magasins où l’on vend des choses que l’on ne trouve pas ailleurs, par exemple cette animalerie où pour le prix d’un bébé rat on en a un second. J’ai un hérissement de répugnance. Et une interrogation en passant devant le numéro 30, le portail brûlé, couvert de graffitis, et une cour pavée que je devine, me donne envie de le pousser pour retrouver ce lieu où toute petite j’ai dû partir avec mes parents parce qu’une main errante avait écrit: « Il y a des juifs cachés ici »… Il faudra qu’un jour je pousse ce portail.

Pour le moment je pense à a réunion de cellule de la veille, à la manière dont il m’a été reproché amicalement de dire VOUS et pas NOUS. Comme on m’a traité jadis de RACHA, le fils du repas du seder que l’éternel ne sauvera pas d’Egypte parce qu’il pose mal la question, il demande pourquoi VOUS avez été sauvé de l’esclavage. Sous entendu « pourquoi vous croyez à ces choses là? » et la réponse est : « toi tu ne seras pas sauvée puisque tu t’extrais de la communauté des croyants! »

J’ai dit VOUS parce que ma cellule, comme ma fédération des Bouches du Rhône, finit toujours par voter avec la direction. Et que moi je considère ne porter aucune responsabilité dans la destruction des cellules au Congrès de Martigues. Je n’ai aucune part dans la lâcheté mise par la direction à ne pas assumer notre histoire et celle de l’Union soviétique. Aucune responsabilité dans le choix de s’aligner à propos de cette histoire sur les trotskistes pour mieux reproduire les alliances avec une social démocratie que l’on ne peut que vomir, de Hollande à Benoit Hamon en passant par Faure, pas un poil de différence sur l’Europe et sur la vision internationale de Macron. je récuse toute responsabilité dans la promotion de Melenchon et les querelles médiocres qui ne cessent d’émailler cette relation, etc… ET tout cela en occultant les questions internationales, de l’Europe à la Chine. J’aime beaucoup les membres de ma cellule, ce sont des êtres droits, humains, chaleureux, j’ai toujours apprécié la vie des cellules, vivante, amicales et je considère comme un privilège de pouvoir avoir encore une cellule, je le leur dois. Mais il n’empêche même si comme ils le disent ils sont à 90% d’accord avec moi, je sais qu’ils poursuivront sur leur ligne légitimiste et je n’ai pas envie de me disputer avec eux. Dois-je dire ma pensée jusqu’au bout,ils se sont mis dans cette mauvaise passe, qu’ils s’en sortent s’ils le peuvent.

Mais il n’empêche qu’au-delà de ces bonnes raisons, il m’a toujours été difficile de dire NOUS, tant j’étais étonnée par les comportements que l’on croit humains et qui en sont souvent à un stade que Marx nomme animal. L’idée que la politique pourrait être ce dépassement vers l’émancipation et le constat que n’en remontent aujourd’hui que des puanteurs de charogne.

Peut-être est-ce cela la blessure dont on ne guérit jamais, celle dont parle Pierre Goldman. Je suis née juive en danger de mort. je n’avais pas l’âge de combattre, mais à peine née, j’eus l’âge de pouvoir périr dans les crématoires de Pologne, traquée par cet écriteau que l’on continue d’afficher sous moi au titre de tous les péchés d’Israël. Et je sais à quel point certains se foutent des Palestiniens, ignorent tout du monde arabe qu’ils prétendent soutenir, mais voudraient bien achever les boulot entamé par leurs parents collaborateurs ou qui auraient mérité l’être. Les Polonais sont devenus le symbole de cette traque et je ne supporte pas l’hypocrisie d’un Bruno Drewski et d’autres. Quand je vois un Bruno Guigue tout de même chassé par son emploi pour antisémitisme, ce qui n’est tout de même pas courant devenu le chantre exclusivement des Palestiniens à l’exclusion de tout autre cause, comme un Bricmont, je me dis que moi je ne peux une fois de plus que dire VOUS. VOUS à ces fanatiques qui tirent sur les habitants de Gaza qui sont rendus fous et n’ont plus que de l’eau croupie à boire. VOUS à ceux qui se réjouissent d’avoir une bonne raison de continuer à traquer les juifs, alors qu’ils sont nombreux à être dans le coup.

Ce NOUS impossible à propos du sionisme, je me souviens l’avoir dit à mon père. Je n’avais pas plus de 12 ans, je lui ai demandé: « Pourquoi aller là-bas dans ce petit coin de terre, nous enfermer alors que nous avons le monde à nous, que tous les frères de Grand père ont une nationalité différente et que Grand père lui même est Cubain? Mon père m’a répondu: « nous devons être comme les autres, y compris avoir nos fascistes! » Moi je refusais d’être « comme les autres ». J’ai retrouvé quelque chose de ce refus quand Fernandez a dit ses regrets de voir l’homosexualité considéré comme la norme. Il désignait quelque chose que je connaissais bien, le fait de devenir la norme rendait plus violentes les haines ordinaires et n’invitait pas à s’interroger sur son irréductible étrangeté et sur la nécessité que la tolérance soit celle d’une élite alors que la masse est contrainte de plus en plus aux drames quotidiens et à sa recherche de boucs émissaires. Accepter l’étrangeté comme un moyen de dépassement vers l’internationalisme à partir du refus d’être limité à une seule dimension de soi.

Le sionisme est une erreur tragique: devenir comme les autres est une hérésie quelle que soit ce qu’on vous reproche et cela me condamne à dire VOUS au lieu de NOUS. En attendant cela a permis un vrai débat au sein de la cellule, sur ce qu’on peut attendre du Congrès.

Je m’assied à la terrasse des danaïdes, et je note mes réflexions sur un petit cahier Moleskine. Le garçon se penche et s’exclame « Comme vous avez une belle écriture? » Je hoche la tête et je lui dis c’est comme le prénom Danielle, malheureusement cette écriture va avec le physique. Un jour il en sera ainsi des Kevin, c’est l’art de dater que d’être trop à la mode! » il est midi trente, le marche aux fleurs de termine, les pivoines flétris sont répandues autour de moi comme pour mon catalfaque. 80 ans, combien de jours d’années encore à vivre, moi qui aime chaque instant de cette vie qui fut si belle? Et je décide de rompre le jeune en me disant qu’il n’est pas malin à mon âge de jouer avec ses reins en ne buvant pas.

Après je vais voir le film aux Variétés En guerre.

Godard a dit quelque chose d’essentiel, le cinéma c’est l’art de montrer les faits, ceux que l’on voit et ceux qui ne sont pas accomplis et qui pèsent. Oui mais voilà la caméra débute par ce que l’on voit en boucle sur BMTV et tout de suite après d’autres faits qui ne sont jamais montrés, les conditions réelles de la guerre entre classe, celle qui fait le plus de morts au quotidien.

Vincent Lindon est le seul acteur professionnel et il introduit par sa performance l’essentiel « le mentir vrai ». Quand Brecht et Lang prétendent ensemble montrer l’assassinat de Heydrich, le nazi de la solution finale, ils inventen une fiction. Là dessus, ils sont totalement d’accord, il faut une fiction, une fable pour dire ce qu’est le nazisme, à savoir le capitalisme, mais aussi le mal pour Lang. Seule la fiction parle haut et dit l’essentiel. Lindon assume ce poids des sentiments, des contradictions de l’être humain pour donner sa vérité à la lutte des classes. Comment la loi d’airain de la rentabilité capitaliste au seul profit des actionnaires est devenu le Moloch que décrit Lang dans Metropolis, celui dans les flancs brulant duquel on jette les individus. La rencontre entre de véritables allégories du capital. Les cadres disent à la fois qu’il sont eux aussi des salariés, NOUS sommes comme VOUS proclament-ils. ET dans le même temps, ils énoncent la LOI, celle de la concurrence internationales pour attirer les capitaux, le fatalisme des chiffres et du marché auquel il serait vain de prétendre se souscrire. Les Ouvriers qui crient qu’ils s’en foutent et qu’eux ils veulent savoir comment répondre aux besoins élmentaires du prolétaire pour lui et ses enfants, habiter, se nourrir. Ils ne veulent pas d’argent, ils veulent un travail qui assure la vie.

Le prolétaire, dit aussi NOUS. Et quand on a réussi à diviser ce NOUS, l’affaire est bouclée, ils ont perdu. ET face à l’enfant qui vient de naître, face à ce collectif qui a cru en lui, il ne reste plus au héros qu’à se suicider en devenant un brasier devant le siège du patron qui a obten la fermeture de l’Usine en jouant sur les nerfs et la souffrance des ouvriers. Vincent Lindon est non seulement le seul acteur professionnel mais celui qui échappe à ce terrible face à face de la guerre, divorcé, seul, devenu grand père. Une lutte devenue sens de sa vie, une sorte de luxe moral qu’il pousse jusqu’au bout c’est-à-dire jusqu’à la politique, la nécessité de changer ce système, alors que d’autres sont condamnés à l’immédiateté de la survie et le lui disent avec colère.

Nous sommes peu nombreux dans la salle et il n’y a pas le débat pourtant nécessaire après, celui qui rendrait tout son sens au film en proclamant le NOUS de ceux qui veulent changer le monde.

En sortant je suis prise dans le tourment de transports collectifs bloqués parce qu’il y a eu un attentat à la bombe à la gare saint Charles, une station de métro. Au vu de la foule marseillaise qui se presse vers les tramways, je me dis qu’un attentat ici ce serait comme un attentat à Bagdad. Nous discutons de tout et de rien, je leur parle du film « En guerre »…

En rentrant je fais tomber mon portable dans l’évier. Me voici isolée jusqu’à l’achat d’un autre. L’illustration, la sanction divine pour avoir osé le défier? Nous sommes toujours devant le même problème, celui de la totale hétérogénéité entre la créature et le créateur même à supposer qu’il existe et donc la vanité de toute prière et la conscience de l’imbécillité qu’il y a à supposer une quelconque communauté d’intérêt entre lui et NOUS. Pire encore, le supposer revanchard et tatillon au point de s’en prendre à mon portable. Il n’est pas le patron d’une multinationale et de sa loi du marché.

Toute la soirée je poursuis une méditation sur la possibilité d’être et la blessure historique qui, à la différence de ces blessures de l’esprit qu’évoque la phénoménologie de Hegel, ne peut guérir. Peut-être est-ce un bien même si cela incite l’individu à se précipiter tête baissée en avant en ignorant les conséquences de son geste et le poids de l’histoire réelle que l’on découvre quand il est trop tard, mais sans regrets si ce n’est celui d’une fin que l’on ne peut partager.

Danielle Bleitrach

Publicités