Plus on est de fous… tous en route vers l’Apocalypse… avec Trump et les chrétiens sionistes

défilé de chrétiens sionistes… les soutiens les plus actifs de Trump et de Netanayoun… A peu près aussi antisémites que leur copains du Klux klux Klan… et nettement plus influents sur les républicains que les juifs américains qui votent à 70% pour les démocrates…ce qui fait qu’il y a encore plus de mauvaise foi que tous ces cinglés, il y a les antisémites de choc qui prétendent que ce sont les juifs qui dirigent Trump, parmi eux Bricmont qui est un malade et d’autres uns qui ne lui cèdent en rien dans leur haine en feignant de défendre le peuple palestinien, pour mieux sortir leur antisémitisme.

je signale à la bande de juifs cinglés qui se réjouissent d’avoir Trump (et sa clientèle électorale d’évangélistes cinglés derrière lui) que si ils croient avoir assuré la suprématie juive sur la région et la survie du « peuple élu » ils se sont fait avoir.

Non seulement leur alliance avec les saoudiens ne sont pas la garantie qu’ils peuvent espérer, mais si la quasi totalité des juifs américains hait Trump c’est qu’ils savent la bande de cinglés foncièrement antismémites comme les disciples du Klux kux klan, qu’il a derrière lui. Mais revenons en au Chrétiens évangélistes qui sont les plus farouches partisans de l’installation de juifs dans le grand Israël, ces gens ont derrière eux une grande troupe de suprematistes blancs et quelques latinos, mais pas le moindre africano-américain. Ils avaient déjà comme disciple Geogres Bush junior, Trump est-il leur disciple en tout cas il suit les voeux de cet électorat (et ceux des pétroliers texans là aussi comme G.W.Bush)L es protestants évangéliques, partisans inconditionnel de la droite israélienne, constituent le socle le plus solide de l’électorat républicain: 80% d’entre eux ont voté pour Trump -bien que lui-même soit très peu porté sur la religion, plus encore que pour le born again George W. Bush (78%). En termes électoraux, ils pèsent beaucoup plus lourd que les juifs américains (2% de la population) qui eux, votent … à 70% pour les démocrates.

48% des Américains croient que Jésus va revenir à la fin des temps pour y combattre l’antéchrist, parmi les Américains ceux qui croient le moins à ce genre de prédiction sont les juifs.

Tout cela, cette ultime victoire de Dieu sur la partie du genre humain qui ne croit pas au Christ aura lieu dans la ville biblique d’Armageddon qui est à quelques kilomètres seulement des balles qui partent du site du dernier massacre de Gaza qui nous a menés plus loin sur la route vers la fin des temps.

La bataille d’Armageddon fait référence à la guerre finale entre les gouvernements humains et Dieu. Ces gouvernements et leurs partisans s’opposent à Dieu même maintenant en refusant de se soumettre à son gouvernement. ( Psaume 2: 2 ) La bataille d’Armageddon mettra fin à la domination humaine. – Daniel 2: 44 .

Le mot « Armageddon » se produit seulement une fois dans la Bible, à Apocalypse 16:16 . Prophétiquement, l’Apocalypse montre qu’à «l’endroit appelé dans l’Armageddon hébreu», «les rois de toute la terre habitée» seront rassemblés «ensemble à la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant». – Apocalypse 16:14 .

Qui va se battre à Armageddon? Jésus-Christ mènera une armée céleste à la victoire sur les ennemis de Dieu. ( Apocalypse 19: 11- 16, 19- 21 ) Ces ennemis sont ceux qui opposent l’autorité de Dieu et qui traitent Dieu avec mépris. – Ézéchiel 39: 7 .

Armageddon sera-t-il littéralement combattu au Moyen-Orient? Non. Plutôt que d’être limitée à une zone, la bataille d’Armageddon englobera toute la terre. – Jérémie 25: 32-34 ; Ezekiel 39: 17- 20 .

Armageddon, parfois rendu » Har-Magedon » (hébreu Har Meghiddohn’ ), signifie « Montagne de Megiddo. » Megiddo était autrefois une ville dans le territoire de l’ancien Israël. L’histoire raconte des batailles décisives qui ont été menées dans son voisinage, y compris certaines qui sont enregistrées dans la Bible. ( Juges 5: 19, 20, 2 Rois 9: 27, 23:29 ) Cependant, Armageddon ne peut pas se référer à la zone littérale près de l’ancien Megiddo. Il n’y a pas de grande montagne là-bas, et même toute la basse plaine voisine de Jezréel ne pouvait contenir tous ceux qui combattraient contre Dieu. Au lieu de cela, Armageddon est la situation mondiale dans laquelle les nations s’assemblent dans leur dernière position contre la domination de Dieu.

Quelles seront les conditions pendant la bataille d’Armageddon? Bien que nous ne sachions pas comment Dieu utilisera son pouvoir, il aura à sa disposition des armes telles que celles qu’il a utilisées dans le passé: l’ hail, le tremblement de terre, l’inondation, le feu et le soufre, la foudre et la maladie. ( Job 38:22, 23, Ézéchiel 38:19, 22, Habacuc 3: 10, 11, Zacharie 14:12 ) Dans la confusion, au moins certains des ennemis de Dieu s’entretueront, mais ils finiront par se rendre compte que c’est Dieu qui se bat contre eux. – Ézéchiel 38:21, 23; Zacharie 14:13 .

Armageddon sera-t-il la fin du monde? Ce ne sera pas la fin de notre planète, puisque la terre est la demeure éternelle de l’humanité. ( Psaume 37:29; 96:10; Ecclésiaste 1: 4 ) Plutôt que de détruire l’humanité, Armageddon la sauve réellement, parce que « une grande foule » des serviteurs de Dieu survivra. – Apocalypse 7: 9, 14; Psaume 37:34 .

En plus de se référer à la terre, le mot «monde» dans la Bible fait parfois référence à une société humaine méchante opposée à Dieu. ( 1 Jean 2: 15- 17 ) En ce sens, Armageddon apportera « la fin du monde. » – Matthieu 24: 3 , King James Version.

Quand Armageddon aura-t-il lieu? En discutant de la «grande tribulation» qui culmine dans la bataille d’Armageddon, Jésus a dit: «Personne ne connaît ce jour et cette heure, ni les anges des cieux ni le Fils, mais seulement le Père» ( Matthieu 24:21, 36). ) Néanmoins, la Bible montre que l’Armageddon a lieu pendant la présence invisible de Jésus, qui a commencé en 1914 . – Matthieu 24: 37- 39 .

Donc la reconquête de Dieu sur l’antéchrist aura lieu à quelques kilomètres de Gaza, au point où ils en sont pourquoi s’arrêter en si bon chemin, pour déclencher l’apocalypse? Remarquez que la grande boucherie a commencé en 1914 et devrait se terminer bientôt (1).

Au sein de cette base chrétienne conservatrice, les « sionistes chrétiens » plaident depuis plusieurs années pour un engagement encore plus actif en faveur d’Israël. Ces millénaristes prennent au pied de la lettre les prédictions de la Bible. « C’est à ta postérité que je donnerai ce pays » a promis Dieu à Abraham dans la Genèse. Selon eux, le retour du Messie aura lieu en Israël après y avoir rassemblé le peuple juif. Et c’est en Terre sainte qu’aura lieu le combat final entre le Créateur et les forces du mal, au pied de la colline de l’Armaggedon. A l’issue de cette bataille, les juifs se convertiront et reconnaîtront en Jésus leur Messie.

Quant à ceux qui ne voudront pas se convertir et bien dieu les renverra comme les athées ou autres religions perverses comme l’Islam dans l’enfer ou le néant, après que le christ ait fait la peau à l’Antéchrist qui est probablement un juif, comme Juda ou Karl Marx…

Donc la bande de cinglés qui se réjouit d’avoir de tels alliés devrait y réfléchir à deux fois, faire la paix avec ses voisins est nettement plus sur.

danielle Bleitrach

