La Corée du Nord annule les pourparlers avec le Sud et menace de suspendre les pourparlers américains à cause des exercices militaires

La Corée du Nord a annulé un sommet avec la Corée du Sud et a menacé d’annuler un sommet entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un àcause des exercices militaires américains menés avec la Corée du Sud, selon les médias sud-coréens.

Pyongyang a annulé les pourparlers avec Séoul en raison des exercices militaires continus de Max Thunder entre le Sud et les États-Unis, a rapporté l’ agence de presse Yonhap citant les médias nord-coréens. Les exercices ont été décrits par le Nord comme une répétition de l’invasion de la RPDC et une provocation dans le contexte du réchauffement des liens intercoréens.

L’AFP rapporte que la Corée du Nord a également menacé de mettre fin au sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La réunion est prévue pour le 12 juin à Singapour.

La nouvelle est un coup dur après les pourparlers historiques entre les dirigeants des deux Corées en avril et la rencontre entre Kim et le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. Pompeo a déclaré dimanche que tout accord ouvrant la voie à une péninsule coréenne sans nucléaire devra inclure certaines garanties américaines, et rassurer que Kim ne deviendra pas la cible d’une nouvelle tentative de changement de régime.

Pyongyang avait prévu le démantèlement de son site de test de la bombe nucléaire entre le 23 et le 25 mai, ont rapporté samedi les médias nord-coréens.

Les informations selon lesquelles les pourparlers ont été suspendus surviennent quelques heures après que Séoul et Pyongyang aient convenu mardi de tenir des pourparlers inter-coréens de haut niveau le 16 mai. Les dirigeants envisageaient de discuter des mesures nécessaires pour suivre le plan de dénucléarisation de la péninsule.

Mercredi, les pourparlers suspendus devaient inclure une délégation de 29 personnes de Corée du Nord dirigée par Ri Son-gwon, président du « Comité pour la réunification pacifique du pays » ainsi qu’une délégation sud-coréenne de cinq membres, dirigée par le ministre de l’Unification Cho Myoung-gyon.

Les exercices Max Thunder 18 sont l’un des nombreux exercices militaires conjoints menés par la Corée du Sud et les États-Unis dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a longtemps considéré ces exercices comme une manifestation d’agression envers Pyongyang.

Les exercices de deux semaines Max Thunder 18 ont débuté vendredi, avec plus de 100 avions, dont des chasseurs F-22 et des bombardiers B-52, a rapporté Yonhap la semaine dernière.

« A travers cet exercice pratique, les forces aériennes sud-coréennes et américaines planifient d’améliorer les techniques d’opérations aériennes », a déclaré à Yonhap un responsable sud-coréen anonyme.