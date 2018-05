Prêt pour un conflit nucléaire:  les États-Unis Testent des missiles de guerre froide (VIDEO)

Si on n’a pas compris le message, voici son complément sans doute pour préparer la discussion avec la Corée du nord et compléter l’ouverture de la boucherie (je veux dire l’ambassade) à Jérusalem. le missile vient d’être lancé. (note et traduction de danielle Bleitrach

Publié: 15 mai 2018 11:49 GMT

Washington a tenu une répétition réussie du missile balistique intercontinental Minuteman III lundi. Nous vous montrons la vidéo du lancement menaçant.

Photo illustrative Michael Peterson / USAF / Reuters

L’US Air Force a effectué un nouveau test du missile balistique intercontinental Minuteman III, un missile vétéran de la guerre froide, le 14 mai. Le deuxième lancement d’un missile intercontinental américain Le but de cette année était de tester l’efficacité et l’état actuel de ce système d’armes, ont rapporté les forces de dissuasion de Washington. Le missile balistique Minuteman-3 a été lancé exactement à 08:23 GMT à partir d’un lanceur de silo situé à la base aérienne de Vandenberg en Californie. Après avoir parcouru plus de 6 700 kilomètres, il est tombé dans la zone prévue sur un site d’essai sur l’atoll de Kwajalein dans l’océan Pacifique, rapporte The Defence Post . Le missile a été lancé avec l’ogive désarmée. Les précédents tests de Minuteman-3 ont été effectués le 26 avril 2018 . Les projectiles de cet type sont en service dans l’armée américaine. depuis 1970, ils sont la seule balistique de ce pays basée sur la terre. Washington compte dans son arsenal seulement 400 missiles Minuteman III. L’US Air Force prévoit de maintenir le Minuteman en service jusqu’en 2030 au moins, puis de le remplacer par un nouveau projectile , qui est maintenant connu sous le nom de missile dissuasif terrestre.

