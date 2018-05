Parti communiste d’Ukraine : Les membres de la famille de Petro Symonenko craignent d’être persécutés

Écrit par le Parti communiste d’Ukraine

Lundi 14 mai 2018 16h30

Les membres de la famille de Petro Symonenko craignent d’être persécutés[En, Ru].

Chers camarades !

Malgré le large soutien des partis communistes et ouvriers du monde entier, la persécution du dirigeant des communistes ukrainiens se poursuit. En plus de l’interrogatoire de Petro Symonenko et de quatre de nos camarades, le service de sécurité ukrainien a demandé d’interroger son épouse Oksana Vashchenko et d’autres membres de sa famille. Il ne fait aucun doute que de cette façon, les autorités tentent de réduire au silence la seule force politique qui défend les droits des travailleurs en Ukraine et de son dirigeant.

Considérant qu’Oksana Vashchenko est Journaliste et la responsable de l’agence de presse « « , nous pouvons conclure que les autorités ukrainiennes n’hésitent pas à violer la liberté d’expression et le journalisme.

Protégez la liberté d’expression et les autres droits de l’homme et libertés en Ukraine !

