Jérusalem : 200 Israéliens affichent leur soutien aux Palestiniens

Parmi eux, plusieurs membres de la Knesset, le parlement de l’Etat d’Israël, qui ont tenu à afficher leur soutien aux Palestiniens ce lundi, alors que des dizaines d’entre eux ont été tués par des soldats israéliens dans la bande de Gaza.

« Jérusalem est palestinienne. Agir de la sorte en essayant de prouver que tout est unifié sous la souveraineté d’Israël, c’est inacceptable pour nous ! Netanyahu et Trump veulent montrer au yeux de tous que tout le monde fait la fête, mais ce n’est pas le cas, en particulier alors qu’un massacre a lieu dans la bande de Gaza« , souligne Ayada Toma, Arabe-israélienne membre de la Knesset.

Ariz Pletshar, Israélien membre du groupe « All that’s left », veut encore croire à une prise de conscience généralisée :

« De plus en plus d’Israéliens et de juifs à travers le monde réalisent que l’occupation est immorale et insupportable. Ils veulent bâtir un avenir commun avec les Palestiniens ici, avec la justice, la liiberté et la dignité pour tous. »

D’autres manifestations pro-palestiniennes ont également eu lieu dans la région, notamment entre Jérusalem et Bethléem, ainsi que dans les villes d’Hébron et de Ramallah, à quelques kilomètres de Jérusalem.