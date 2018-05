Le pouvoir durable de l’architecture soviétique Par Nora Landes

La révolution russe de 1917 a vu la fin de l’empire tsariste et la montée d’un régime communiste: l’Union des Républiques socialistes soviétiques. En termes territoriaux, l’URSS était un empire à part, couvrant à peu près un sixième de la surface de la Terre, soit deux fois et demie la taille des États-Unis. Avant la dissolution de l’URSS en 1991, cette vaste étendue s’étendait des Balkans au détroit de Béring, comptant parmi ses voisins la Chine, l’Iran et la Finlande. Avec plus de 100 nationalités différentes vivant à l’intérieur des frontières soviétiques, le gouvernement centralisé a cherché un nouveau vocabulaire visuel qui pourrait unir ses diverses personnes.

Ainsi, à partir de la fin de la révolution, et particulièrement après l’arrivée au pouvoir de Joseph Staline à la fin des années 1920, l’architecture était de plus en plus sollicitée pour renforcer la rhétorique soviétique et l’identité collective dans tout le royaume. La monumentalité, les motifs industriels et un mélange tendu de classicisme et de modernisme étaient au cœur d’un large éventail de projets architecturaux soviétiques, qui captaient la créativité de leurs architectes mais aussi le message centralisé de l’État. Ci-dessous, nous examinons plusieurs de ces structures soviétiques emblématiques, des gratte-ciels aux clubs de travailleurs en passant par une ode non bâtie à Marx.