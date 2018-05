The New york times : Joyeux anniversaire, Karl Marx. Tu avais raison! Par Jason Barker

Aujourd’hui, l’héritage semble être vivant et bien vivant. Depuis le tournant du millénaire, d’innombrables ouvrages sont parus, allant des travaux savants aux biographies populaires, approuvant largement la lecture du capitalisme par Marx et sa pertinence durable pour notre époque néolibérale.

In 2002, the French philosopher Alain Badiou declared at a conference I attended in London that Marx had become the philosopher of the middle class. What did he mean? I believe he meant that educated liberal opinion is today more or less unanimous in its agreement that Marx’s basic thesis — that capitalism is driven by a deeply divisive class struggle in which the ruling-class minority appropriates the surplus labor of the working-class majority as profit — is correct. Even liberal economists such as Nouriel Roubini agree that Marx’s conviction that capitalism has an inbuilt tendency to destroy itself remains as prescient as ever.

Mais c’est là que l’unanimité se termine brusquement. Alors que la plupart sont d’accord sur le diagnostic du capitalisme de Marx, l’opinion sur la façon de traiter son «désordre» est complètement divisée. Et c’est là que réside l’originalité et la profonde importance de Marx en tant que philosophe.

D’abord, soyons clairs: Marx n’aboutit à la définition d’aucune formule magique pour sortir des énormes contradictions sociales et économiques qu’entraîne le capitalisme mondial (selon Oxfam, 82% de la richesse mondiale générée en 2017 est allée au 1% le plus riche du monde). Ce que Marx a réalisé, cependant, à travers sa pensée matérialiste soi-disant, étaient les armes critiques pour miner la revendication idéologique du capitalisme à ‘être le seul possible. Dans le «Manifeste communiste», Marx et Engels écrivaient: «La bourgeoisie a dépouillé son halo de toutes les occupations jusqu’alors honorées et admirées avec respect. Il a converti le médecin, l’avocat, le prêtre, le poète, l’homme de science en ouvriers salariés. » Marx était convaincu que le capitalisme allait bientôt en faire des reliques. Les percées actuelles de l’intelligence artificielle dans le diagnostic médical et la chirurgie corroborent l’argument du «Manifeste» selon lequel la technologie accélèrerait grandement la «division du travail» ou la déqualification de ces professions. Pour mieux comprendre comment Marx a atteint son impact global durable – un impact sans doute plus grand et plus large que tout autre philosophe avant ou après lui – nous pouvons commencer par sa relation avec Hegel. Qu’y a-t-il dans le travail de Hegel qui a tant captivé Marx? Comme il l’a dit à son père, ses premières rencontres avec le «système» de Hegel, qui se construit sur des couches successives de négations et de contradictions, ne l’ont pas entièrement convaincu. Marx a constaté que les idéalismes de la fin du XVIIIe siècle d’Emmanuel Kant et de Johann Gottlieb Fichte, qui dominaient si largement la pensée philosophique au début du XIXe siècle, privilégiaient la pensée elle-même –au point que la réalité pouvait être déduite par le raisonnement intellectuel. Mais Marx a refusé d’accepter leur vision de la réalité. Dans la torsion hégélienne ironique, il aboutissait au contraire absolu: c’était le monde matériel qui déterminait toute pensée. Comme Marx le dit dans sa lettre: «Si auparavant les dieux avaient habité au-dessus de la terre, maintenant ils sont devenus son centre. » L’idée que Dieu – ou « dieux » – habitait parmi les masses, ou était « en » eux, n’était bien sûr rien de philosophiquement nouveau. Mais l’innovation de Marx était de tenir la déférence idéaliste – pas seulement pour Dieu mais pour toute autorité divine – sur sa tête. Alors que Hegel avait cessé de prôner un état libéral rationnel, Marx irait encore peu plus loin: puisque les dieux n’étaient plus divins, il n’y avait aucun besoin d’un état. L’idée de la société sans classes et sans Etat viendrait définir à la fois l’idée du communisme de Marx et d’Engels, et bien sûr l’histoire subséquente et troublée des «états» communistes (assez ironiquement!) Qui se matérialisèrent au cours du XXe siècle. Il y a encore beaucoup à apprendre de leurs désastres, mais leur pertinence philosophique reste pour le moins douteuse.

Le facteur clé dans l’héritage intellectuel de Marx dans notre société actuelle n’est pas la «philosophie» mais la «critique», ou ce qu’il décrivait en 1843 comme «la critique impitoyable de tout ce qui existe: impitoyable dans le sens de ne pas avoir peur du il en résulte des résultats et dans le sens d’être tout aussi peu effrayé par le conflit avec les pouvoirs en place. »« Les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières; il s’agit de le changer », écrit-il en 1845. L’oppression raciale et sexuelle a été ajoutée à la dynamique de l’exploitation de classe. Les mouvements de justice sociale comme Black Lives Matter et #MeToo, doivent quelque chose d’une dette tacite à Marx à travers leur ciblage sans compromis des «vérités éternelles» de notre époque. De tels mouvements reconnaissent, comme l’a fait Marx, que les idées qui régissent chaque société sont celles de sa classe dirigeante et que renverser ces idées est fondamental pour le progrès révolutionnaire véritable. Nous nous sommes habitués à ce mantra qui veut que, pour effectuer un changement social, nous devons d’abord nous changer nous-mêmes. Mais la pensée éclairée ou rationnelle ne suffit pas, puisque les normes de la pensée sont déjà faussées par les structures du privilège masculin et de la hiérarchie sociale, jusque dans le langage que nous utilisons. Changer ces normes implique de changer les fondements mêmes de la société. Pour citer Marx, «aucun ordre social n’est jamais détruit avant que toutes les forces productives pour lesquelles il est suffisant aient été développées, et les nouveaux rapports de production supérieurs ne remplacent jamais les plus anciens avant que les conditions matérielles de leur existence aient mûri dans l’ancien société. » La transition vers une nouvelle société où les relations entre les gens, plutôt que les relations capitales, déterminent finalement la valeur d’un individu, est sans aucun doute une tâche devant nous. Marx, comme je l’ai dit, n’offre pas une formule universelle pour la mise en œuvre du changement social. Mais il offre un puissant test d’a ccuité intellectuelle pour ce changement. Sur cette base, nous sommes destinés à continuer à le citer et à tester ses idées jusqu’à ce que le type de société qu’il a lutté pour aboutir, et qu’un nombre croissant d’entre nous désirent maintenant, soit finalement réalisé.