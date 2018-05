Macron : misère de l’imbecilité technocratique ou la métaphysique républicaine sacrificielle du profit

Thomas Mann a écrit : » il y a plusieurs sortes d’intelligences dont la bêtise n’est pas la moindre. » Et qui a vécu l’expérience d’un bureaucrate borné qui a décidé de faire votre malheur peut effectivement considérer qu’il y a une efficacité redoutable dans l’art stupide d’exercer un médiocre pouvoir. Mais ce constat peut être retourné et on peut tout aussi bien affirmer qu’il y a mille sortes de bêtises dont une certaine intelligence n’est pas la moindre manifestation. L’intelligence du technocrate au service du capital peut prendre ainsi toutes les apparence de l’entendement le plus limité d’une réalité dont il est coupé. Macron se dévoile de plus en plus comme une assez bonne illustration de ce type de pensée.

Il vient en effet de faire une nouvelle déclaration qui témoigne de son « caractère hors sol ». La journaliste Sonia Devilliers dans l’instant M sur France inter le 4 mai est revenue sur le nouveau documentaire de Bertrand Delais consacré au président de la République (c’est son troisième): Emmanuel Macron, la fin de l’innocence. Il a pu réaliser plusieurs interviews avec le chef de l’Etat; Sonia Deviliers a diffusé en avant première quelques extraits.

Ainsi, pour étayer son propos, selon lequel « le sacrifice du colonel Bertrame ça, c’est la France», le fondateur de La République en marche a pilonné ceux qui contestent sa politique de réformes, et il l’a fait en utilisant un discours révélateur du personnage. Par parenthèse, ce caractère « hors sol » est souvent partagé par ses thuriféraires journalistes qui ne voient pas plus malice que lui dans des déclarations qui paraissent scandaleuses à un nombre grandissant de gens ordinaires(1)..

«Les gens qui pensent que la France c’est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une République dont on ne connaît plus l’odeur et des principes qu’il fait bien d’évoquer parce qu’on s’est habitué à eux, et qui pensent que, en quelque sorte, le summum de la lutte, c’est les 50 euros d’APL, ces gens-là ne savent pas ce que c’est que l’histoire de notre pays. L’histoire de notre pays, c’est une histoire d’absolu, c’est ça la France», déclare-t-il.

En ce jour ,où était célébré la naissance de karl Marx, il y a deux cent ans et l’actualité de ses analyse, on ne peut pas s’empêcher de penser à la manière dont Marx aurait pu saluer pareils propos. Il suffit de relire misère de la philosophie qui répond à Philosophie de la misère de Proudhon, en dénonçant la métaphysique de l’économie:

« Certes, le langage de Ricardo est on ne peut plus cynique. Mettre sur la même ligne les frais de la fabrication des chapeaux et les frais de l’entretien de l’homme, c’est transformer l’homme en chapeau. Mais ne crions pas tant au cynisme. Le cynisme est dans les choses et non dans les mots qui expriment les choses. Des écrivains français, tels que MM. Droz, Blanqui, Rossi et autres, se donnent l’innocente satisfaction de prouver leur supériorité sur les économistes anglais, en cherchant à observer l’étiquette d’un langage “ humanitaire ”; s’ils reprochent à Ricardo et à son école leur langage cynique, c’est qu’ils sont vexés de voir exposer les rapports économiques dans toute leur crudité, de voir trahis les mystères de la bourgeoisie.

Si l’Anglais transforme les hommes en chapeaux, l’Allemand transforme les chapeaux en idées. L’Anglais, c’est Ricardo, riche banquier et économiste distingué; l’Allemand c’est Hegel, simple professeur de philosophie à l’Université de Berlin. »

Effectivement Macron dans son intelligence absconse manifeste une extraordinaire capacité à opérer la synthèse de toutes les tares du discours bourgeois des nations européennes les plus « développées » que sont l’Angleterre, l’Allemagne et la France. Il manifeste d’abord l’innocent cynisme dans les mots – et dans les choses de sa politique- à révéler les mystères de l’avidité capitaliste comme le ferait, selon Marx, Ricardo, un riche et distingué banquier anglais se piquant d’économie Il est pour lui une catégorie qui a tous les droits à traiter les autres comme des machines à profit, des objets que l’on vend et on achète, « des chapeaux ». . Mais dans le même temps, Macron pratique l’idéalisme allemand de Hegel, qui au contraire décrit des hommes devenus idées, pour hypostasier l’Etat face aux ordres sociaux, par « le sacrifice » supposé d’un gendarme. Ce terme de sacrifice à connotation religieuse comme l’agneau de dieu révèle simplement la nature moutonnière qui exigé du héros, ce que récuse justement la famille du colonel Beltrame. La famille du colonel a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas eu « sacrifice » mais exercice d’une profession dans le service public avec l’espérance d’être plus aprte à affronter un criminel qu’un citoyen ordinaire. sa mort n’a rien d »un « sacrifice », elle témoigne effectivement du meilleur du service de la nation. Alors que Macron démantèle ce service public, le président « des riches » se croit obligé de l’hypostasie en absolu. ce qui lui permet d’opposer l’absolu de l’ idée « Français » à la trivialité des gueux qui se plaignent d’être saignés de 50 euros, Le tout avec la propension française à ne maitriser ni l’économie, ni la philosophie et donc à exiger l’étiquette d’un langage « humanitaire »convenant aux idéaux républicains(2),. Et nous voici avec une République « en marche » dont Macron affirme d’autant plus le caractère idéal qu’on détruit ce qui la fonde, l’égalité, la liberté et la fraternité, l’énigme de la citoyenneté considérée comme égalitaire alors mêmes que sont aggravées les conditions de l’inégalité, de la contrainte et de la violence.. Ignorer que 50 euros c’est beaucoup pour des gens qui le 15 du mois se demandent comment ils vont nourrir leur famille. ou encore qu’ une femme de ménage à Marseille, non déclarée travaille 5 heures pour 50 euros et proclamer la mesquinerie de ceux qui se plaignent est déjà une forme subtile d’imbécilité . Mais opposer à cette réalité, dont on ne peut faire abstraction que dans l’imagination d’un nanti, « le sacrifice du colonel Beltrame », c’est y compris caricaturer ce dernier pour les besoins de la poussée d’idéalisme technocratique.du président Macron se veut lexpression la plus haute d’une République idéale où « l’homme » accepte tous les « sacrifices » qu’exige de lui le profit capitaliste confondu avec le destin national

danielle Bleitrach

.(1) Au titre de ce que peuvent affirmer certains éditorialistes, il faut citer Laurent Joffrin (de son vrai nom Laurent Mouchard ce qui ne s’invente pas) qui a dit « quand le ministère de l’intérieur déclare que la manifestation de la fête à Macron a été financée par le Venezuela, je n’ai aucune raison de mettre sa parole en doute ».

(2) La manière dont Hollande critique Macron est une assez bonne manifestation de la façon dont on peut être vexé de voir la politique au service des « riches » exposée dans toute sa crudité. Non seulement il lui a pris sa place mais révèle au grand jour « le mystère » de son « socialisme ».

