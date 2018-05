Comment le marxisme de Xi Jinping dépasse l’Occident

Voici un article remarquable que je viens de découvrir et de traduire de l’anglais. Il confirme cette intuition qui m’a fait opérer un retour à la dialectique hégélienne pour comprendre l’actualité de Marx. La manière dont la Chine interprétait Marx pour le peu que je puisse en comprendre exigeait ce retour à l’origine de la pensée de marx, si l’on voulait ne pas s’inscrire dans une vision du communisme chinois comme un simple capitalisme d’Etat, vision diffusée par une « idéalisation » du marxisme et une conception de l’émancipation que Marx a du dépasser par la pratique politique autant que par l’approfondissement de l’économie. Au titre de la critique d’un tel texte, il faut poser le fait que Marx ne se contente pas d’analyser la division du travail, il le fait par rapport à l’accumulation du capital, la marchandisation et la loi du profit. C’est sur ce point qu’on aimerait voir développer la conception du marxisme chinois, le rôle joué par la planification, par l’Etat et par le parti communiste, l’allusion ici est essentiellement faire à travers loa réduction de la pauvreté au niveau mondial, le progrès et le développement des forces productives y compris humaines en Chine. Sans parler bien sur de la contribution à la paix mondiale. A lire donc avec attention (note et traducion de danielle Bleitrach)